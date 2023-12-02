Тренер «Аль-Насра»: «Криштиану толкали при 2-м голе «Аль-Хилаля» – так можно? И столкновение их голкипера с Роналду ВАР даже не изучал. Так продолжаться не может»

Теги Криштиану Роналду судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Вильмар Рольдан видеоповторы Луиш Каштру Футбол

Главный тренер «Аль-Насра» рассказал, в чем неправ судья матча с «Аль-Хилалем».

«Джентльмены в комнате ВАР расслабленно сидят перед экранами и смотрят игру, в которой несколько спорных ситуаций. И главный судья ни разу не пошел посмотреть повтор? Это странно.

«Аль-Хилаль» победил, поздравляю. Но так продолжаться не может. Игру рукой никто не заметил, даже ВАР. Когда «Аль-Хилаль» забивал второй гол, Криштиану толкали – можно ли это делать в той зоне?

Мы проиграли не из-за судейства, а из-за своих ошибок. Но тот, кто судит, должен судить лучше. Я видел, как голкипер «Аль-Хилаля» вышел из ворот и врезался в Роналду, но даже это ВАР не изучал.

Офсайд [при голе Роналду] я вообще обсуждать не хочу. Линию рисует техника, я это понимаю.

Но вот два [неназначенных] пенальти и засчитанный гол «Аль-Хилаля» – насчет этого я готов спорить с судьей, потому что не согласен. Сегодня нужен был ВАР, чтобы контролировать ВАР», – сказал Луиш Каштру об игре, на которой работала бригада арбитров под руководством Вильмара Рольдана.

Роналду получил 0:3 от Митровича и Милинковича. Бесился из-за офсайда и слал поцелуи на «Месси-Месси»

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12 комментариев
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Толкать в Кришти может только Бадр. Так что главный тренер Аль Насра прав☝🏻
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8 зм 1 чм
+7
-7
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И тут Месси всё купил
+3
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Второй день одно нытье:)) Но и конечно показывать арбитру на телефоне повтор офсайда, в то время как есть автоматическая система определения гола это просто цирк:)) Роналду никогда не умел достойно проигрывать:)))
+6
-6
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