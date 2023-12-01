Тренер «Аль-Насра» на телефоне показывал арбитру повтор гола Роналду «Аль-Хилалю», призывая его засчитать. Мяч отменили из-за офсайда

Главный тренер «Аль-Насра» пытался убедить судью засчитать гол Криштиану Роналду.

Нападающий поразил ворота «Аль-Хилаля» во втором тайме матча чемпионата Саудовской Аравии, но главный арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

После этого пытался на телефоне продемонстрировать рефери повтор, убеждая, что гол следовало засчитать. Решение изменено не было.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу « ».

Изображение: кадр из трансляции SSC

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