Тренер «Аль-Насра» на телефоне показывал арбитру повтор гола Роналду «Аль-Хилалю», призывая его засчитать. Мяч отменили из-за офсайда

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Вильмар Рольдан видеоповторы Луиш Каштру ахахаха Футбол

Главный тренер «Аль-Насра» пытался убедить судью засчитать гол Криштиану Роналду.

Нападающий поразил ворота «Аль-Хилаля» во втором тайме матча чемпионата Саудовской Аравии, но главный арбитр Вильмар Рольдан отменил взятие ворот из-за офсайда.

После этого Луиш Каштру пытался на телефоне продемонстрировать рефери повтор, убеждая, что гол следовало засчитать. Решение изменено не было.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Аль-Хилаля».

Изображение: кадр из трансляции SSC

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23 комментария
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Показывал банковский перевод от Насра, но судья оказался принципиальный.
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Это уже какой-то стыд, как примерно гол волосами на Чемпионате Мира) Ха-ха-ха)
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Кто же так показывает судье повтор?
Вот как надо:
https://vk.com/wall-158546386_9231
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Ответ mancity111
Кстати говоря, офсайд был действительно спорным
https://www.youtube.com/watch?v=BzB34GUUh_c&t=364s
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Зачем нужны технологии, когда можно определить офсайд на глаз с экрана смартфона?
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показывал гол Криша из Fifa-24
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Ответ Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=BzB34GUUh_c&t=364s
Всё равно неочевидно, если провести линию в момент паса их плечи находятся на одной линии из-за того, что рука защитника оттопырена в сторону
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Ответ rigobersong
Так Каштру шутом в цирк взяли для главной примадонны:))
Ну он хоть за миллионы долларов это делает. Ты-то сколько зарабатываешь за то, что нас на спортсе веселишь?)
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Кстати говоря, офсайд был действительно спорным
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Так оффсайд рили не очевидный, в момент передачи плечи защитника и криро на одной линии, из-за того что защ оттопырил руку в сторону. Да и последний гол с его передачи тоже не засчитали, на повторе был акцент на игроке который находился в оффсайде, но не участвовал в эпизоде, ну такое короч
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Ответ Игорь Климов
Это уже какой-то стыд, как примерно гол волосами на Чемпионате Мира) Ха-ха-ха)
Ты как баба всегда тут где рон ты там
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