Тренер «Аль-Насра» на телефоне показывал арбитру повтор гола Роналду «Аль-Хилалю», призывая его засчитать. Мяч отменили из-за офсайда
Главный тренер «Аль-Насра» пытался убедить судью засчитать гол Криштиану Роналду.
Нападающий поразил ворота «Аль-Хилаля» во втором тайме матча чемпионата Саудовской Аравии, но главный арбитр Вильмар Рольдан отменил взятие ворот из-за офсайда.
После этого Луиш Каштру пытался на телефоне продемонстрировать рефери повтор, убеждая, что гол следовало засчитать. Решение изменено не было.
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Аль-Хилаля».
Изображение: кадр из трансляции SSC
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