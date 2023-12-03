Жена Карпина о переносе игры «Баварии» из-за снегопада на фоне матча ЦСКА – «Ростов»: «Везет же, че-то там просчитывают»
Жена Валерия Карпина поддержала слова мужа о матче ЦСКА – «Ростов».
В 17-м туре Мир РПЛ «Ростов» уступил ЦСКА на выезде (0:2). Матч проходил в условиях сильного снегопада – решение о проведении матча по расписанию принял арбитр Рафаэль Шафеев, несмотря на готовность лиги перенести игру на понедельник.
После матча Карпин эмоционально высказался в эфире телеканала «Матч Премьер»: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».
В качестве примера Дарья Карпина привела перенесенный из-за снегопада матч «Бавария» – «Унион» в Бундеслиге, который должен был состояться в субботу.
«Везет же, в футбол играют люди, че-то там просчитывают», – написала жена главного тренера «Ростова» в сторис.
«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!
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Экономически сильнейшая да, но зачастую это несвязанные вещи))
- Абрам Моисеевич, вы сильный, вы справитесь.
- Беня, я умный. Я даже не возьмусь.
Вот и немцы так подумали.