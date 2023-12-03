Жена Карпина о переносе игры «Баварии» из-за снегопада на фоне матча ЦСКА – «Ростов»: «Везет же, че-то там просчитывают»

Теги ЦСКА Бавария Ростов премьер-лига Россия бундеслига Германия Валерий Карпин Унион Берлин соцсети Дарья Карпина Футбол

Жена Валерия Карпина поддержала слова мужа о матче ЦСКА – «Ростов».

В 17-м туре Мир РПЛ «Ростов» уступил ЦСКА на выезде (0:2). Матч проходил в условиях сильного снегопада – решение о проведении матча по расписанию принял арбитр Рафаэль Шафеев, несмотря на готовность лиги перенести игру на понедельник.

После матча Карпин эмоционально высказался в эфире телеканала «Матч Премьер»: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

В качестве примера Дарья Карпина привела перенесенный из-за снегопада матч «Бавария» – «Унион» в Бундеслиге, который должен был состояться в субботу.

«Везет же, в футбол играют люди, че-то там просчитывают», – написала жена главного тренера «Ростова» в сторис.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

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23 комментария
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Ей бы русский язык для начала освоить, чтобы с ошибками не писать) Я уверен, победи Ростов, Карпин бы так не истерил 100%
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В прогрессивнейшей европейской стране не смогли справиться со снегом
Думайте
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Пару дней зимы, а снегу насыпало, сугробы как в конце прошлой ))
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да в целом дебилизм) без еврокубков строить календарь так, чтобы не уложиться до декабря - это надо суметь! моё почтение, премьер-лига!
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"че-то там просчитывают" . Да , велик и могуч русский язык ! Я бы ей ответил в одном знаменитом стиле - чевоуштам , тащемта , бггг ..
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Неожиданно зима пришла на смену осени, а Дарья - Зареме.
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Ответ arsenal.ave
Ей бы русский язык для начала освоить, чтобы с ошибками не писать) Я уверен, победи Ростов, Карпин бы так не истерил 100%
Просто она учитель эстонского
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Больше перерывов на игры сборной! Можно и на еврокубки тоже - из солидарности
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а в Испании даже просчитывать ничего бы не пришлось... везёт же
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Ответ Spaten
Пару дней зимы, а снегу насыпало, сугробы как в конце прошлой ))
Ты откуда , снег у нас уже неделю минимум
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Ответ Гоблинский
В прогрессивнейшей европейской стране не смогли справиться со снегом Думайте
Германия не прогрессивнейшая европейская страна, уж поверьте😬

Экономически сильнейшая да, но зачастую это несвязанные вещи))
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Ответ Гоблинский
В прогрессивнейшей европейской стране не смогли справиться со снегом Думайте
Есть такой еврейский анекдот:
- Абрам Моисеевич, вы сильный, вы справитесь.
- Беня, я умный. Я даже не возьмусь.

Вот и немцы так подумали.
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Ответ леннорыч-абрамович
Неожиданно зима пришла на смену осени, а Дарья - Зареме.
Дарья такая же зима, как в Краснодаре
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