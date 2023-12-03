Жена Карпина о переносе игры «Баварии» из-за снегопада на фоне матча ЦСКА – «Ростов»: «Везет же, че-то там просчитывают»

Жена Валерия Карпина поддержала слова мужа о матче ЦСКА – «Ростов».

В 17-м туре Мир «Ростов» уступил на выезде (0:2). Матч проходил в условиях сильного снегопада – решение о проведении матча по расписанию принял арбитр Рафаэль Шафеев, несмотря на готовность лиги перенести игру на понедельник.

После матча Карпин эмоционально высказался в эфире телеканала «Матч Премьер»: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

В качестве примера Дарья Карпина привела перенесенный из-за снегопада матч « » – « » в Бундеслиге, который должен был состояться в субботу.

«Везет же, в футбол играют люди, че-то там просчитывают», – написала жена главного тренера « » в сторис.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

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