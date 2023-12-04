Гладилин об эпизоде с Абаскалем и Беришей: «В команде есть психологи и психиатры, Гильермо надо к ним обратиться. Перевозбуждение отрицательно влияет на его работу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Матч ТВ Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин прокомментировал поведение Гильермо Абаскаля в матче против «Ахмата».

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Как и ожидалось, матч вышел напряженным. «Ахмату» отступать было некуда. Они уже стоят перед опасной чертой. Так что было понятно, что матч будет боевой. «Спартаку» надо было быть готовым к этому.

Но грозненцы лучше реализовали моменты, а красно‑белые не смогли использовать свои эпизоды. Возможно, сказалось удаление Абаскаля, который повел себя не очень красиво. Все в совокупности. «Ахмат» победил совершенно справедливо и достойно. Он был сегодня сильнее, больше этого хотел.

Что касается Абаскаля, то в команде есть психологи и психиатры. Ему надо к ним обратиться. Он немножко перевозбужден. Эмоции преобладают над его разумом. Это проблема. Понятно, что он молодой специалист. Но это главная проблема у него сейчас. Перевозбуждение отрицательно влияет на его работу», – сказал экс-хавбек «Спартака».

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10 комментариев
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Если в тебя летит псиx двумя ногами, то что скажут психологи в таком случае? Какие рекомендации?
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Ответ utsh44psmr
Если в тебя летит псиx двумя ногами, то что скажут психологи в таком случае? Какие рекомендации?
Психологи говорят, что у Абаскаля была адекватная реакция. Любой адекватный человек также поступил бы, если бы на него летели с двумя ногами.
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Не понимаю, при чем тут перевозбуждение. Мало бы кто просто так стоял, когда у тебя перед носом неадекват пролетает.
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Психологи и психиатры нужны берише - хотя там уже запущенный клинический случай🤕
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Валерий Гладилин - кто это вообще такой??? Я болею за "Спартак" всю свою жизнь, но про этого "экс-хавбека "Спартака" впервые слышу!
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я думаю Гладилину тоже стоит обратится к психологам, что бы перестать бухать
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Абаскалю может и нужен ппсихолог. Но Берише психиатр нужен стопроцентно! Да и нарколог нашим ветеранам и некоторым блогерам не помешает. Трезвым такое не выдашь.
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Ответ Spiker1606
Психологи говорят, что у Абаскаля была адекватная реакция. Любой адекватный человек также поступил бы, если бы на него летели с двумя ногами.
А Рома Широков бы еще добавил вверху вниз )
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Гладилина как тренера плохо помню. Вроде несколько матчей с молодежкой провел, ну и еще Динамо СПб было. Почему он так высказывается об Абаскале?
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А Берише к кому обратиться?
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