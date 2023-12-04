Гладилин об эпизоде с Абаскалем и Беришей: «В команде есть психологи и психиатры, Гильермо надо к ним обратиться. Перевозбуждение отрицательно влияет на его работу»

Валерий Гладилин прокомментировал поведение Гильермо Абаскаля в матче против «Ахмата».

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Как и ожидалось, матч вышел напряженным. «Ахмату» отступать было некуда. Они уже стоят перед опасной чертой. Так что было понятно, что матч будет боевой. «Спартаку» надо было быть готовым к этому.

Но грозненцы лучше реализовали моменты, а красно‑белые не смогли использовать свои эпизоды. Возможно, сказалось удаление Абаскаля, который повел себя не очень красиво. Все в совокупности. «Ахмат» победил совершенно справедливо и достойно. Он был сегодня сильнее, больше этого хотел.

Что касается Абаскаля, то в команде есть психологи и психиатры. Ему надо к ним обратиться. Он немножко перевозбужден. Эмоции преобладают над его разумом. Это проблема. Понятно, что он молодой специалист. Но это главная проблема у него сейчас. Перевозбуждение отрицательно влияет на его работу», – сказал экс-хавбек «Спартака».

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