Агент Джикии подтвердил слухи об интересе «Локомотива». Инсайдер Карпов назвал эту информацию «бредятиной»
Агент Георгия Джикии заявил об интересе «Локомотива» к игроку.
Ранее Metaratings.ru сообщил, что железнодорожники рассматривают возможность подписания защитника «Спартака» в зимнее трансферное окно. Агент футболиста подтвердил эту информацию.
«Локомотив» делал заходы до этого, они предпринимают попытки. Это нормальная работа на рынке. Предметно интересовались, подробно не могу раскрывать. Решение о своем будущем примет сам футболист.
Для Георгия самое главное оставаться в «Спартаке», но если клуб скажет «до свидания», тогда рассмотрим все варианты. Джикия – классный защитник, в российском футболе их мало», – сказал Вадим Шпинев.
Однако инсайдер Иван Карпов опровергает эти сведения.
«По Джикии – бредятина полная. Его в «Локо» никто не рассматривал, не рассматривает и не будет рассматривать. Тупо хайп на, типа, вероятностях – выдумки. Надо же зарабатывать не «Спартаке».
Подтверждение интереса «Локо» от Шпинева – банальная попытка давления на «Спартак» в переговорах по новому контракту», – написал Карпов.
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Пусть Фассон и Морозов играют, Джикия уже слишком старый, если только в запас
+ Погостнов вполне для основы. Как минимум для обоймы. Ну и Стас кресты, я надеюсь, залечит.
Чем меньше денег у спартака, тем скромнее будет он на трансферном рынке. Купит меньше игроков, или возьмет игроков подешевле, и возможно, с Джикией на лавке, снова станет 10-ым в РПЛ.
Если выбьют хотя бы 1,5 по новому контракту - это будет подарок.
А так на больше чем 1 млн. не играет. Вернее вообще сидит.
В этом переходе в спортивном плане смысла нет, Георгий явно уже сдаёт, а Локомотиву если и брать центрального защитника, то только на порядок сильнее нынешних или какого-то суперталанта молодого.
Да и надо учитывать, что сейчас у руководства со Шпинёвым и так непростые отношения (контракты Миранчука, Жемалетдинова и т.д.), чтобы ещё одного его клиента брать.