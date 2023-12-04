Агент Георгия Джикии заявил об интересе «Локомотива» к игроку.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что железнодорожники рассматривают возможность подписания защитника « » в зимнее трансферное окно. Агент футболиста подтвердил эту информацию.

« » делал заходы до этого, они предпринимают попытки. Это нормальная работа на рынке. Предметно интересовались, подробно не могу раскрывать. Решение о своем будущем примет сам футболист.

Для Георгия самое главное оставаться в «Спартаке», но если клуб скажет «до свидания», тогда рассмотрим все варианты. Джикия – классный защитник, в российском футболе их мало», – сказал .

Однако инсайдер Иван Карпов опровергает эти сведения.

«По Джикии – бредятина полная. Его в «Локо» никто не рассматривал, не рассматривает и не будет рассматривать. Тупо хайп на, типа, вероятностях – выдумки. Надо же зарабатывать не «Спартаке».

Подтверждение интереса «Локо» от Шпинева – банальная попытка давления на «Спартак» в переговорах по новому контракту», – написал Карпов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!