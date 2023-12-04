Агент Джикии подтвердил слухи об интересе «Локомотива». Инсайдер Карпов назвал эту информацию «бредятиной»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии заявил об интересе «Локомотива» к игроку.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что железнодорожники рассматривают возможность подписания защитника «Спартака» в зимнее трансферное окно. Агент футболиста подтвердил эту информацию. 

«Локомотив» делал заходы до этого, они предпринимают попытки. Это нормальная работа на рынке. Предметно интересовались, подробно не могу раскрывать. Решение о своем будущем примет сам футболист.

Для Георгия самое главное оставаться в «Спартаке», но если клуб скажет «до свидания», тогда рассмотрим все варианты. Джикия – классный защитник, в российском футболе их мало», – сказал Вадим Шпинев

Однако инсайдер Иван Карпов опровергает эти сведения. 

«По Джикии – бредятина полная. Его в «Локо» никто не рассматривал, не рассматривает и не будет рассматривать. Тупо хайп на, типа, вероятностях – выдумки. Надо же зарабатывать не «Спартаке».

Подтверждение интереса «Локо» от Шпинева – банальная попытка давления на «Спартак» в переговорах по новому контракту», – написал Карпов. 

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21 комментарий
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На рынке аджику агент продавал, никто за аджику цены не давал...😎
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Конечно надо уходить в Локомотив, но правда туда особо не зовут. Агент торгуется, обычное дело
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Только если обмен на Кузьмичева)
Пусть Фассон и Морозов играют, Джикия уже слишком старый, если только в запас
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вот от слова совсем не нужен он!
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Карпов vs Шпинев
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Сейчас Джикии нет смысла дёргаться. Рыжего скоро уволят, придёт усатый и снова поставит кореша в основу
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Дзюба с Джикией в одной берлоге это будет забавно
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Ответ Roman
Только если обмен на Кузьмичева) Пусть Фассон и Морозов играют, Джикия уже слишком старый, если только в запас
И с зарплатой, как у Кузьмичёва. В Спартаке-то он получает немало.

+ Погостнов вполне для основы. Как минимум для обоймы. Ну и Стас кресты, я надеюсь, залечит.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Карпов vs Шпинев
Легендарная битва балаболов
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Ответ андрей лазовский
Конечно надо уходить в Локомотив, но правда туда особо не зовут. Агент торгуется, обычное дело
Да и Локо не против что бы игрок спартака( фамилия не важна) стрёс с команды побольше бабосов.
Чем меньше денег у спартака, тем скромнее будет он на трансферном рынке. Купит меньше игроков, или возьмет игроков подешевле, и возможно, с Джикией на лавке, снова станет 10-ым в РПЛ.
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Ответ Roman
Только если обмен на Кузьмичева) Пусть Фассон и Морозов играют, Джикия уже слишком старый, если только в запас
Магкеев еще весной вернется
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У Джикии по текущему контракту 2,5-2,7 в год.
Если выбьют хотя бы 1,5 по новому контракту - это будет подарок.
А так на больше чем 1 млн. не играет. Вернее вообще сидит.
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Карпову, так же веры уже нет. Постоянно бред какой-то несёт. Посмотрим, что дальше будет.
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Вот сразу как Джикия на лавку плотно присел, стало понятно, что агент начнёт проталкивать его в Локомотив (если ничего не изменится).
В этом переходе в спортивном плане смысла нет, Георгий явно уже сдаёт, а Локомотиву если и брать центрального защитника, то только на порядок сильнее нынешних или какого-то суперталанта молодого.
Да и надо учитывать, что сейчас у руководства со Шпинёвым и так непростые отношения (контракты Миранчука, Жемалетдинова и т.д.), чтобы ещё одного его клиента брать.
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инсайдер Карпов 🤣 что за персонаж 🤡
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Абаскаля надо убирать из команды, но и от Джикия толку сейчас немного, к сожалению, медиалига отвлекает
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Дуарте вообще никакой, Чернов тоже не топ далеко. Почему Джикия на лавке, вообще непонятно? Абаскаль что-то творит, сам не понимает, похоже.
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Почему бредятина? Отечественные деревья годами туда-сюда метаются.
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