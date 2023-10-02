Ловчев о Джикии: «Нельзя так относиться к людям, которые служили «Спартаку» верой и правдой. Георгий – не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся»

Евгений Ловчев считает, что Георгий Джикия заслуживает больше игрового времени.

«Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова , что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история, она не идет на пользу клубу. Георгий – не выдающийся защитник, но покажите в выдающихся – это раз.

Второе – у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье – нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», – написал бывший игрок сборной СССР.

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