Ловчев о Джикии: «Нельзя так относиться к людям, которые служили «Спартаку» верой и правдой. Георгий – не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Ловчев Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев считает, что Георгий Джикия заслуживает больше игрового времени.

«Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история, она не идет на пользу клубу. Георгий – не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся – это раз.

Второе – у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье – нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», – написал бывший игрок сборной СССР.

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26 комментариев

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Peter Parker
Как к Джикии относятся? Его что ли в дубль сослали? Или от тренировок отстранили? На базу не пускают? Пусть подтверждает свои амбиции игрой.
А вот, Жоре и его агенту бы точно не мешало следить за тем, что они говорят
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MikGera
Агенту Джикия надо бы попритихнуть, тогда бы и всех этих разговоров не было. Джикия выйдет в кубке и получит игровое время, а на поле всегда должны выходить те кто лучше на данный момент, на данный момент Бабич лучше и какие тогда вопросы?
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Алексей Ненахов
Не удивлюсь если Джикия сливает Абаскаля
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Spaten
Джикия не помог бы, там по флангу ветер гулял. А почему ставят парагвайца понятно, он голову сунет туда , куда не каждый ногу поставит) за бойцовские качества
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Евгений Лаптев
Под Абаскалем качается кресло а он себе на зло будет держать сильнейшего защитника на скамейке? Ни один тренер себе не враг. В конце концов Георгия из команды никто не выгонял. Наши футболисты привыкли что место в составе им обеспечено. Многие критикуют Дуарте, но нужно понимать, он еще молод и парень явно что то умеет. В будущем это ценный актив. По Бабичу ясно, команде он необходим. Не нужно раздувать трагедию где ее нет. Джикии надо тренироваться и возвращаться сильным в состав.
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НеПотерплю!
Ответ Peter Parker
Как к Джикии относятся? Его что ли в дубль сослали? Или от тренировок отстранили? На базу не пускают? Пусть подтверждает свои амбиции игрой. А вот, Жоре и его агенту бы точно не мешало следить за тем, что они говорят
Они убили Кенни (Гошу)))
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Iomov
Никто не спорит, но когда ты забронзовел, когда снизил к себе требования, полагая что место в составе отныне тебе гарантированно, то это тоже не ок!
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interested
И не только "Спартаку", но и сборной. Он слава российского футбола! но не в бабском "Спартаке".
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igls54
— Тетя Соня, а где Жора?
— Белочку ловит.
— Большую?
— Проспится, расскажет.
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Men77
Он его похвалил или обидел?😁
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Одноглазый пират
То есть за былые заслуги надо продолжать ставить в состав и зарплату платить, а нынешний уровень не учитывать? Джикия, получается, не игрок, а памятник.
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Йохан Чпохан
ага, давай ещё за былые заслуги в старт ставить. спорт такая штука, что кто сильнее здесь и сейчас, тот и играет.
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Wiley Fox
Второе – у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье – нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», – написал бывший игрок сборной СССР

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У беженца давно из опыта только толстая жопа и навыки Нет их Матрицы по уклонению от мячей, летящих в ворота

Вот этим опытом он изрядно поделился с денисовым, который вчера успешно заменил толстожопа

Не помню, когда абхаз служили "верой и правдой". И напоминаю, что капитаном его сделал жулик Кононов, который хоронил Спартак заживо

А жулик ловчев пусть расскажет, за что ему в 2004 дали звание заслуженного мастера спорта РФ.
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Иван Лапин
Аджикия
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syak7
У нас уже выгоняли капитанов: Тихонова, Титова, Глушакова, что после этого Спартак стал лучше играть. Я так и не пойму в чем конкретно обвиняют Джикия, в том,что он не Ван Дейк, что он не может играть за себя и за Дуарте. Как только Спартак начал разбрасываться капитанами, так золотая эпоха и кончилась
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Dmitry Orlov
Вот вроде Ловчев и не любит Дзюбу, но судя по интервью последнего Нобелю - у них логика-то одинаковая, Артём так же говорил (в меньшей степени про себя и в большей - про других и например про Роналду), что тренер должен ставить в состав за регалии, достижения, "выслугу лет", а не оценивать, кто в какой форме именно сейчас находится.
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balander09
откуда такая пиар компания в пользу Джикии?
заметил что когда играют Бабич и Дуарте то лежания заметно снизились, Бабичу вчера дважды на ЖК врезали это не в счёт
Жора каждый матч корчится, в конце чуть ли не просит замену, потом героически играет, так по кругу
в тройке ещё Джикия способен на чттоо , в паре не сахар, если только не придет оборонительный тренер типа Бердыева
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vcaireac
Дело не в Джикии вовсе,будь он на поле,итог был бы тем же)Вчера вся команда обосралась,включая Абаскаля.
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Bartez1986
Ловчев Спартаку служил верой и правдой. Ждём в стартовом составе против ЦСКА. Ничему уже не удивлюсь
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Евгений Кузнецов
дело не в Джикии...

почему после хороших игр не играет Пруцев?

зачем маринуют Литвинова?

почему Мозеса ставят туда, где он абсолютно бесполезен?
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Ковид 07.10.52
И это вылезло...играть надо нормально и голы не привозить...а уважение не помогает.
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Ранальду с пивком
Давыдов , в системе Спартака пробыл 8 лет (больше Джикии) , тоже получается служил верой и правдой , значит теперь Спартак обязан ему контрактом и местом в старте? Вон даже упаси господи Дзюба , не тянул , уходил в аренду ниже и доказывал
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Локоть Артеста
Серафимыч, вариант что Джикия сильно сдал не рассматривается? Выпускать его на поле только за заслуги?
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MstAndreev
Так - это как? Из состава убрали, потому что слабее? Ай-ай, какие подлецы)
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