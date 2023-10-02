Ловчев о Джикии: «Нельзя так относиться к людям, которые служили «Спартаку» верой и правдой. Георгий – не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся»
Евгений Ловчев считает, что Георгий Джикия заслуживает больше игрового времени.
«Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история, она не идет на пользу клубу. Георгий – не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся – это раз.
Второе – у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье – нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», – написал бывший игрок сборной СССР.
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А вот, Жоре и его агенту бы точно не мешало следить за тем, что они говорят
— Белочку ловит.
— Большую?
— Проспится, расскажет.
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У беженца давно из опыта только толстая жопа и навыки Нет их Матрицы по уклонению от мячей, летящих в ворота
Вот этим опытом он изрядно поделился с денисовым, который вчера успешно заменил толстожопа
Не помню, когда абхаз служили "верой и правдой". И напоминаю, что капитаном его сделал жулик Кононов, который хоронил Спартак заживо
А жулик ловчев пусть расскажет, за что ему в 2004 дали звание заслуженного мастера спорта РФ.
заметил что когда играют Бабич и Дуарте то лежания заметно снизились, Бабичу вчера дважды на ЖК врезали это не в счёт
Жора каждый матч корчится, в конце чуть ли не просит замену, потом героически играет, так по кругу
в тройке ещё Джикия способен на чттоо , в паре не сахар, если только не придет оборонительный тренер типа Бердыева
почему после хороших игр не играет Пруцев?
зачем маринуют Литвинова?
почему Мозеса ставят туда, где он абсолютно бесполезен?