Мойзеса удалили за игру рукой в матче с «Ростовом». Арбитр Левников после проверки ВАР показал защитнику ЦСКА прямую красную
Защитник ЦСКА Мойзес удален с поля в матче с «Ростовом».
На 76-й минуте матча мяч попал в руку Мойзеса после проброса Николая Комличенко.
Эпизод произошел за пределами штрафной площади ЦСКА, а ближайшим к створу ворот игроком был Илья Агапов.
После проверки эпизода с помощью ВАР главный арбитр Кирилл Левников показал Мойзесу прямую красную карточку.
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Судья придумал красную, которую вообще никак не объяснить, а ЦСКА теперь поедет на ответный матч без основного цз
Ну почему они каждый раз умудряются обделаться в простых ситуациях
Это точно, что у наших судей бывают просто затмения. Считаю, обязаны обжаловать красную.
Где-то там явная возможность забить не увидел никто кроме Левникова 🙈
Не нужно придумывать того, чего нет.