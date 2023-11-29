Мойзеса удалили за игру рукой в матче с «Ростовом». Арбитр Левников после проверки ВАР показал защитнику ЦСКА прямую красную

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Николай Комличенко Кирилл Левников видеоповторы Мойзес Барбоза Илья Агапов Футбол

Защитник ЦСКА Мойзес удален с поля в матче с «Ростовом».

На 76-й минуте матча мяч попал в руку Мойзеса после проброса Николая Комличенко.

Эпизод произошел за пределами штрафной площади ЦСКА, а ближайшим к створу ворот игроком был Илья Агапов.

После проверки эпизода с помощью ВАР главный арбитр Кирилл Левников показал Мойзесу прямую красную карточку.

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17 комментариев
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Влад Безруков
Круто
Судья придумал красную, которую вообще никак не объяснить, а ЦСКА теперь поедет на ответный матч без основного цз
Ну почему они каждый раз умудряются обделаться в простых ситуациях
+20
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Кирилл Эсаулов
Мдэ...наш футбол надо прекращать. Этим только людей пытать, так и эти со свистулькой даже с помощью повторов разобраться не могут и трактуют кому как вздумается. А кто наказан? Правильно! Обычный болельщик, который это безобразие наблюдать должен
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RSI
Ответ Snag
Мда, есть люди, которые могут объяснить с точки зрения Правил это удаление?
Наверное, на Варе кто-то решил, что Мойзес сыграл рукой намеренно. Но это невозможно было сделать физически: человеческой реакции не хватит. Странно, что Кирилл повелся. Тем более, что нормального повтора так и не было.
Это точно, что у наших судей бывают просто затмения. Считаю, обязаны обжаловать красную.
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Антон Анисимов
Ответ Влад Безруков
Круто Судья придумал красную, которую вообще никак не объяснить, а ЦСКА теперь поедет на ответный матч без основного цз Ну почему они каждый раз умудряются обделаться в простых ситуациях
В теории дисквалификацию могут обжаловать
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Snag
Мда, есть люди, которые могут объяснить с точки зрения Правил это удаление?
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Mihamoscow
Даже не розовая , даже и на желтую то не тянет , мяч попадает в руку с близкого расстояния , игры рукой нет , Комлеченко остановился …
Где-то там явная возможность забить не увидел никто кроме Левникова 🙈
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Влад Безруков
Ответ Ростовский
Игрок ЦСКА рукой прерывает выход один на один. Чистая красная.
В 30 метрах от ворот, при том, что Мойзес быстрее Комличенко раза в 3, а ещё и Агапов на общем плане не так далеко от момента.
Не нужно придумывать того, чего нет.
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Кржемилик
Ответ Влад Безруков
Круто Судья придумал красную, которую вообще никак не объяснить, а ЦСКА теперь поедет на ответный матч без основного цз Ну почему они каждый раз умудряются обделаться в простых ситуациях
До ответного матча 3.5 месяца, могут и прикупить ЦЗ в зимнее окно.
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Влад Безруков
Ответ Ростовский
Фантазии, типо что Мозес в 3 раза быстрее Комличенко и догнал бы, судья не имеет права выдумывать 🤷
А зачем тогда судья нужен, если он не должен анализировать ситуацию?
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naxerger
Ответ RSI
Наверное, на Варе кто-то решил, что Мойзес сыграл рукой намеренно. Но это невозможно было сделать физически: человеческой реакции не хватит. Странно, что Кирилл повелся. Тем более, что нормального повтора так и не было. Это точно, что у наших судей бывают просто затмения. Считаю, обязаны обжаловать красную.
А вот и не странно. Давно известно,что левником бомжатская шавка
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Gfnhbjn68
Ответ Антон Анисимов
В теории дисквалификацию могут обжаловать
Да что-то руководство особо не парится обжаловать постоянные косяки свистков. Сомневаюсь, что и в этом случае будут.
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Bul.Bul
Ответ Влад Безруков
Круто Судья придумал красную, которую вообще никак не объяснить, а ЦСКА теперь поедет на ответный матч без основного цз Ну почему они каждый раз умудряются обделаться в простых ситуациях
На ответный матч цска уже никуда не поедет
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Gfnhbjn68
Ответ Snag
Мда, есть люди, которые могут объяснить с точки зрения Правил это удаление?
Могу предположить, что на варе смотрели картинки, а не видео, на котором видно, что это не фол последней надежды. Грустная шутка.
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