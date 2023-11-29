Мойзеса удалили за игру рукой в матче с «Ростовом». Арбитр Левников после проверки ВАР показал защитнику ЦСКА прямую красную

Защитник ЦСКА Мойзес удален с поля в матче с «Ростовом».

На 76-й минуте матча мяч попал в руку после проброса .

Эпизод произошел за пределами штрафной площади , а ближайшим к створу ворот игроком был .

После проверки эпизода с помощью ВАР главный арбитр показал Мойзесу прямую красную карточку.

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