Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Ростовом».

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России закончился ничьей со счетом 1:1. Защитник армейцев был удален на 76-й минуте.

– Насколько для это приемлемый результат?

– Мы два забили: один себе, другой – туда. Можно сказать, что результат приемлемый. Но он ни о чем не говорит.

Мы видели настоящий кубковый матч, с множеством ударов, комбинаций. Получилось как получилось. У соперника были попытки ударов со средней дистанции, но мы смогли игру отодвинуть и создавать свои моменты.

– Что думаете об удалении Мойзеса?

– На мой взгляд, как всегда, оценка тренера субъективная. Но, тем не менее, в этот момент бежали на страховку. Там не было чистого выхода один в один, не было лишения возможности соперника забить гол. Но это мое [видение], – сказал .

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