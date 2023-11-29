Федотов об 1:1 с «Ростовом»: «ЦСКА два забил: один себе, другой – туда. Результат приемлемый, но он ни о чем не говорит»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Мойзес Барбоза Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Ростовом».

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России закончился ничьей со счетом 1:1. Защитник армейцев Мойзес Барбоза был удален на 76-й минуте.

– Насколько для ЦСКА это приемлемый результат?

– Мы два забили: один себе, другой – туда. Можно сказать, что результат приемлемый. Но он ни о чем не говорит.

Мы видели настоящий кубковый матч, с множеством ударов, комбинаций. Получилось как получилось. У соперника были попытки ударов со средней дистанции, но мы смогли игру отодвинуть и создавать свои моменты.

– Что думаете об удалении Мойзеса?

– На мой взгляд, как всегда, оценка тренера субъективная. Но, тем не менее, в этот момент бежали на страховку. Там не было чистого выхода один в один, не было лишения возможности соперника забить гол. Но это мое [видение], – сказал Федотов

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9 комментариев
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Karma Police
терпения Владимиру Федотову, скоро ТО. Гинер-Орешкин, пора раскошеливаться.
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Severfan
ЦСКА главное дотерпеть до перерыва, там травмированные восстановятся, руководство глядишь кого-то купит, а кого-то из команды уберёт. не всё так-то и плохо, на самом деле
+10
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Сергей Кутилов
Ответ riverman1980
На поле нет пацанов. Если вышел - играй как все. Это кумир недалеких Карпин зачем то выставил молодежь против мужиков - с него и спрос.
А ты далёкий?
+3
-2
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Aleksey Novikov
Сергей Юран удаление совсем по другому прокомментировал бы.
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воробей джек
Ростов по моментам был лучше и ближе к победе,но ничейный результат в целом закономерен. Если-бы играли с Динамо,то уверен из 10 игр в лучшем случае победить могли-бы единажды,а вот пройти Ростов шансы есть и они неплохие.
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