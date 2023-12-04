Моуринью говорил на португальском после матча с «Сассуоло». Федерация футбола Италии проверяет его слова об эмоциональной стабильности судьи

Жозе Моуринью говорил по-португальски после матча чемпионата Италии.

« » одержала победу над « » в 14-м туре Серии А (2:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер римлян общался с журналистами на португальском языке, а не на итальянском.

«Говоря о матче, это была важная, трудная и заслуженная победа. Даже при счете 0:1 наша команда была лучшей на поле. Почему я говорю по-португальски? Потому что мой итальянский недостаточно отточен и силен, чтобы выразить определенные понятия.

Когда я говорил об эмоциональной стабильности, я говорил о качестве, которое в жизни и в футболе необходимо для работы на самом высоком уровне. Что касается того, что вызвало недовольство среди болельщиков и членов «Сассуоло», когда мы не вернули мяч, я сказал их тренерскому штабу, что для фэйр-плей нужно выбить мяч, а один из их игроков этого не сделал», – сказал .

Напомним, перед игрой португальский специалист заявил, что судье Маттео Марченаро не хватает эмоциональной стабильности. Федерация футбола Италии открыла производство по делу об этом высказывании тренера.

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