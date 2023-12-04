Моуринью говорил на португальском после матча с «Сассуоло». Федерация футбола Италии проверяет его слова об эмоциональной стабильности судьи

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Сассуоло Футбол

Жозе Моуринью говорил по-португальски после матча чемпионата Италии.

«Рома» одержала победу над «Сассуоло» в 14-м туре Серии А (2:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер римлян общался с журналистами на португальском языке, а не на итальянском.

«Говоря о матче, это была важная, трудная и заслуженная победа. Даже при счете 0:1 наша команда была лучшей на поле. Почему я говорю по-португальски? Потому что мой итальянский недостаточно отточен и силен, чтобы выразить определенные понятия. 

Когда я говорил об эмоциональной стабильности, я говорил о качестве, которое в жизни и в футболе необходимо для работы на самом высоком уровне. Что касается того, что вызвало недовольство среди болельщиков и членов «Сассуоло», когда мы не вернули мяч, я сказал их тренерскому штабу, что для фэйр-плей нужно выбить мяч, а один из их игроков этого не сделал», – сказал Моуринью

Напомним, перед игрой португальский специалист заявил, что судье Маттео Марченаро не хватает эмоциональной стабильности. Федерация футбола Италии открыла производство по делу об этом высказывании тренера.

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9 комментариев
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"Судьяуш эмосионалуш неустойчивуш"
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«Eu sou especial»
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Лучше судью проверьте, с Жозе всё в порядке
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моуриньо открывает Италию
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От Моура постоянно один только негатив и нытье про заговоры, все виноваты кругом только кроме него одного, дискву ему влепить на 3 матча что бы в след раз говорил по английски а не на своём цыганском наречии
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Жозе: во-первых я вас Saudações.:))))))
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Ответ Фарид Харисов
«Eu sou especial»
Классика времен Гвардиолы в Баварии. Его просто Пеп покусал.
https://www.youtube.com/watch?v=nJprf_72CXg
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Ответ Трент Резнор
Лучше судью проверьте, с Жозе всё в порядке
Жозе бы тоже проверить: в каждом матче судейский заговор.
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Ответ ОттоДракула
Жозе бы тоже проверить: в каждом матче судейский заговор.
после этих слов возросло давление на судью)) удалил игрока Сассуоло и пенку поставил, хоть и оба момента железные были) не поставь подтвердил бы слова Жозе перед игрой)
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