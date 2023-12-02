Моуринью заявил, что судье, назначенному на матч «Ромы» и «Сассуоло», не хватает эмоциональной стабильности. Федерация футбола Италии открыла расследование

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия судьи Федерация футбола Италии Сассуоло Футбол

Жозе Моуринью усомнился в квалификации арбитра, назначенного на матч «Ромы».

Римляне сыграют с «Сассуоло» на выезде в рамках 14-го тура Серии А. Матч состоится завтра, 3 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени. 

Главным судьей этой игры назначен Маттео Марченаро. 

«Меня беспокоит сам «Сассуоло». у них хороший тренер. Кроме того, они играют всего раз в неделю. У них качественная команда, и у нас часто возникают трудности с ними.

Я честен и говорю, что меня беспокоит судья: он 3 раза был четвертым арбитром на наших матчах, и я не думаю, что у него достаточно эмоциональной стабильности для матчей такого уровня. Это не просто «Сассуоло» – «Рома», потому что мы в 3 очках от зоны Лиги чемпионов, это очень важный матч для нас.

Уровень главного рефери и ВАР не дает мне покоя, нам часто не везло с ними», – сказал Моуринью на пресс-конференции. 

По информации ANSA, прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) открыла производство по делу об этом высказывании тренера – его сочли дискредитирующим. О возможном наказании для Моуринью пока что не сообщается. 

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10 комментариев
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Тоналли и игроки Ромы сделали ставку, тотал дисквалификации больше 1,5 матча
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Жозе всегда умел поддавливать судей и во время матча, и до, и после
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В прошлом матче против Sassuolo "отличился" ныне восстанавливающийся после травмы Кумбула: привёз пенальти, пнув лежащего Берарди, и заработав параллельно красную карточку. 3:4 проиграли тогда в домашней игре.
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Судья что после каждого гола и ЖК рыдает?
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