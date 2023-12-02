Моуринью заявил, что судье, назначенному на матч «Ромы» и «Сассуоло», не хватает эмоциональной стабильности. Федерация футбола Италии открыла расследование

Жозе Моуринью усомнился в квалификации арбитра, назначенного на матч «Ромы».

Римляне сыграют с «Сассуоло» на выезде в рамках 14-го тура Серии А. Матч состоится завтра, 3 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Главным судьей этой игры назначен Маттео Марченаро.

«Меня беспокоит сам «Сассуоло». у них хороший тренер. Кроме того, они играют всего раз в неделю. У них качественная команда, и у нас часто возникают трудности с ними.

Я честен и говорю, что меня беспокоит судья: он 3 раза был четвертым арбитром на наших матчах, и я не думаю, что у него достаточно эмоциональной стабильности для матчей такого уровня. Это не просто « » – « », потому что мы в 3 очках от зоны Лиги чемпионов, это очень важный матч для нас.

Уровень главного рефери и ВАР не дает мне покоя, нам часто не везло с ними», – сказал на пресс-конференции.

По информации ANSA, прокуратура футбола Италии (FIGC) открыла производство по делу об этом высказывании тренера – его сочли дискредитирующим. О возможном наказании для Моуринью пока что не сообщается.

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