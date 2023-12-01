Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» за отношение к делу после 1:1 с «Серветтом»: «Пеп может заставить «заплатить» за такое: он говорит «прощай» и берет другого. У нас такой возможности нет»
Жозе Моуринью раскритиковал отношение игроков «Ромы» к матчам в Лиге Европы.
Тренер римлян высказался после ничьей со швейцарским «Серветтом» (1:1) в Лиге Европы.
– Я не буду делать драмы из того, что мы вторые в группе Лиги Европы. Я думаю, драма скорее в том, что некоторые футболисты упустили возможность, играя с таким настроем.
Я действительно не понимаю этого. У меня 150 матчей в Лиге чемпионов, которые гораздо более «важны», чем этот, но моя мотивация на подобные игры заоблачная. Кажется, что некоторые люди, не имеющие большого опыта игры в еврокубках, играют в таких матчах несколько несерьезно.
Кристанте – настоящий образец для подражания, он играет с максимальной концентрацией и ни к чему не относится легкомысленно. Паредес провел еще один отличный матч, координируя нашу игру, когда мы владели мячом. Он чемпион мира и тоже не относится к этим играм легкомысленно. Но есть люди, которые чувствуют себя комфортно, относясь несерьезно, и вы видите это по результатам.
– Они поплатятся за это?
– Нечем «платить». Гвардиола может заставить людей «заплатить» за эти вещи. Если его кто-то не устраивает, он говорит «прощай» и берет другого, не проблема. У нас здесь нет такой возможности. Здесь у нас тренер, который должен продолжать работать изо дня в день, пытаясь извлечь максимальную пользу из этих игроков, – заявил Моуринью.
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Поставь Пепа в Рому - она вылетит в серию Б.
Как-бы я не любил Жозе, но очевидно, что его принципы уже не так хорошо работают (мягко говоря).
Все справедливо