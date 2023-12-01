Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» за отношение к делу после 1:1 с «Серветтом»: «Пеп может заставить «заплатить» за такое: он говорит «прощай» и берет другого. У нас такой возможности нет»

Теги Рома Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Пеп Гвардиола Серветт Брайан Кристанте Леандро Паредес Футбол

Жозе Моуринью раскритиковал отношение игроков «Ромы» к матчам в Лиге Европы.

Тренер римлян высказался после ничьей со швейцарским «Серветтом» (1:1) в Лиге Европы.

– Я не буду делать драмы из того, что мы вторые в группе Лиги Европы. Я думаю, драма скорее в том, что некоторые футболисты упустили возможность, играя с таким настроем.

Я действительно не понимаю этого. У меня 150 матчей в Лиге чемпионов, которые гораздо более «важны», чем этот, но моя мотивация на подобные игры заоблачная. Кажется, что некоторые люди, не имеющие большого опыта игры в еврокубках, играют в таких матчах несколько несерьезно.

Кристанте – настоящий образец для подражания, он играет с максимальной концентрацией и ни к чему не относится легкомысленно. Паредес провел еще один отличный матч, координируя нашу игру, когда мы владели мячом. Он чемпион мира и тоже не относится к этим играм легкомысленно. Но есть люди, которые чувствуют себя комфортно, относясь несерьезно, и вы видите это по результатам.

– Они поплатятся за это?

– Нечем «платить». Гвардиола может заставить людей «заплатить» за эти вещи. Если его кто-то не устраивает, он говорит «прощай» и берет другого, не проблема. У нас здесь нет такой возможности. Здесь у нас тренер, который должен продолжать работать изо дня в день, пытаясь извлечь максимальную пользу из этих игроков, – заявил Моуринью.

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26 комментариев
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Потому что половина игроков твоих ставили на ничью! Все ставят ставки и на свои игры тоже, потому что другого обьяснения такой игре нет.
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Дай Мауру эти бабки и все равно будет автобус - пора на пенсию его Конг фу уже не в моде
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У Пепа игроки бегают, потому что получают кайф от футбола.
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Да нет Жозе, просто ты уже сильно сдал как тренер, ты давно уже не спешал уан
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Если Пеп останется без работы в отличии от тебя на него будет очередь топ клубов. Помню когда-то Пеп говорил про особенность Рона и Лео. Что не клубы выбирают их а эти двое выбирает клубов. Пеп тоже выбирает клубов в отличии от Моуриньо.
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Этому опять Пеп мерещится
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Сам же Жозе и виноват что согласился на работу в таком нищем клубе, который не может потратить и 10 млн на игрока. Уверен, что он бы оставил буквально несколько игроков из имеющихся, но замены им нет и не будет. Все эти бесплатные инвалиды, никому не нужные, по определению не могут дать стабильный результат.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Глупости. Пип может работать лишь с дорогущим материалом, а Маур с Порту выигрывать ЛЧ.
один раз выиграл в слабый сезон ЛЧ, все заслуга века
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Вчера зашло все ! Кроме ромы …. Кэф был 51 поставил 3000 к , спасибо , Маур !!!
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В автобусе особо не разбежишся
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Ответ GuruFutbola
Так кто Пеп, а кто ты Все справедливо
он тот, от кого Пеп сбежал из Испании
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Ответ ман сити фейк
Если Пеп останется без работы в отличии от тебя на него будет очередь топ клубов. Помню когда-то Пеп говорил про особенность Рона и Лео. Что не клубы выбирают их а эти двое выбирает клубов. Пеп тоже выбирает клубов в отличии от Моуриньо.
Пеп никогда не тренировал слабые клубы, потому что сразу задал планку и не опускал ее. Откуда ты можешь знать, что было бы, если бы он взял Порту?
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Моур смог выпрямить положение дел после провального старта, однако до 14 Января будет "Календарь из Ада" и это только окончание первого круга + один тур из второго круга. Так же Моур не прибегает к ротации в ЛЕ, что не очень рационально в любом случае. Не удивлюсь, что в Январе будет отставка
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Еле по полю ходили. Бездельники.
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Жозе, ты можешь за такую же цену взять футболистов, у Пепа просто класс дороже.
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Я так понимаю во всех его неудачах в Роме Пеп виноват. А в маню он с крысами боролся, которые в итоге победили его.
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Поставь Моура в Сити - он выиграет чемп.
Поставь Пепа в Рому - она вылетит в серию Б.
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Если у тебя в команде есть Лукаку, Дибала, Эль-Шаарави, Кристанте, Сппинаццола и т.д., а твоя команда играет вничью с Серветтом, то стоит начать с себя.
Как-бы я не любил Жозе, но очевидно, что его принципы уже не так хорошо работают (мягко говоря).
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Моуринью больше не светит работа в топ-клубе, так как он закончился как тренер.
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Опять все ...., один Жозька - д’Артаньян.
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Ответ Rhett Butler
Да нет Жозе, просто ты уже сильно сдал как тренер, ты давно уже не спешал уан
Списан уан)
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Ответ ман сити фейк
Если Пеп останется без работы в отличии от тебя на него будет очередь топ клубов. Помню когда-то Пеп говорил про особенность Рона и Лео. Что не клубы выбирают их а эти двое выбирает клубов. Пеп тоже выбирает клубов в отличии от Моуриньо.
Глупости. Пип может работать лишь с дорогущим материалом, а Маур с Порту выигрывать ЛЧ.
+3
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Так кто Пеп, а кто ты
Все справедливо
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Ответ Haba223
Пеп никогда не тренировал слабые клубы, потому что сразу задал планку и не опускал ее. Откуда ты можешь знать, что было бы, если бы он взял Порту?
Он тренировал Барселона Атлетик. И вернул их в Сегунду
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