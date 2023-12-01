Жозе Моуринью раскритиковал отношение игроков «Ромы» к матчам в Лиге Европы.

Тренер римлян высказался после ничьей со швейцарским « » (1:1) в .

– Я не буду делать драмы из того, что мы вторые в группе Лиги Европы. Я думаю, драма скорее в том, что некоторые футболисты упустили возможность, играя с таким настроем.

Я действительно не понимаю этого. У меня 150 матчей в Лиге чемпионов, которые гораздо более «важны», чем этот, но моя мотивация на подобные игры заоблачная. Кажется, что некоторые люди, не имеющие большого опыта игры в еврокубках, играют в таких матчах несколько несерьезно.

– настоящий образец для подражания, он играет с максимальной концентрацией и ни к чему не относится легкомысленно. Паредес провел еще один отличный матч, координируя нашу игру, когда мы владели мячом. Он чемпион мира и тоже не относится к этим играм легкомысленно. Но есть люди, которые чувствуют себя комфортно, относясь несерьезно, и вы видите это по результатам.

– Они поплатятся за это?

– Нечем «платить». Гвардиола может заставить людей «заплатить» за эти вещи. Если его кто-то не устраивает, он говорит «прощай» и берет другого, не проблема. У нас здесь нет такой возможности. Здесь у нас тренер, который должен продолжать работать изо дня в день, пытаясь извлечь максимальную пользу из этих игроков, – заявил .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!