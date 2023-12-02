Жозе Моуринью: «Сказал игрокам «Ромы», что надо выйти из зоны комфорта, если мы хотим чего-то большего. В «Реале» я побеждал со 100 очками и проигрывал с 93. Если ты играл вничью, возникали проблемы»

Жозе Моуринью вспомнил, как во главе «Реала» боролся с «Барселоной» в Ла Лиге.

Главный тренер «Ромы» выступил на пресс-конференции перед матчем с «Сассуоло» и после того, как римляне вышли в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с «Серветтом» (1:1). По мнению португальца, футболисты недостаточно стараются в еврокубковом турнире.

«Я не буду закрывать глаза на это. Сегодня я сказал игрокам, что если мы хотим большего, то должны выйти из зоны комфорта. Я хочу больше адреналина, как будто нам нужны очки, чтобы обезопасить себя.

Многим тренерам удается заставить свои команды играть хорошо тогда, когда ответственности нет. Я сказал парням, чтобы они прибавили, чтобы не относились к этому так легкомысленно.

В « » я становился чемпионом, набрав 100 очков, и уступал, набрав 93 очка. Если ты играл вничью, у тебя возникали серьезные проблемы, так что нам нужно было все время побеждать, а это непросто.

У «Ромы» недостаточный потенциал для борьбы с « » и « » за скудетто. Наш потенциал – быть четвертыми или пятыми.

Ситуация [с составом] сложная. Если мы сможем что-то сделать в январе, будет здорово. Если это невозможно – значит, придется довольствоваться тем, что есть.

Я озвучу одну вещь, которую мне сказал мой друг, тоже тренер: «Не повезет той команде, которая вылетит из Лиги чемпионов и попадет на нас в плей-офф », – отметил .

Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» за отношение к делу после 1:1 с «Серветтом»: «Пеп может заставить «заплатить» за такое: он говорит «прощай» и берет другого. У нас такой возможности нет»

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