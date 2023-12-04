«Наполи» проиграл 4 из 14 матчей в Серии А – столько было за весь прошлый чемпионат. «Рома» вытеснила неаполитанцев из топ-4

Теги Интер Рома Лучано Спаллетти Жозе Моуринью Вальтер Мадзарри серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

«Наполи» за 14 туров Серии А проиграл столько матчей, сколько за прошлый сезон.

Команда Вальтера Мадзарри была разгромлена «Интером» (0:3).

У неаполитанцев лишь одна победа за последние 5 игр во всех турнирах – над «Аталантой» (2:1). Еще трижды они проиграли.

В Серии А у действующих чемпионов уже 4 поражения. В прошлом сезоне под руководством Лучано Спаллетти они проиграли такое же количество матчей за целый чемпионат.

«Наполи» с 24 очками сейчас идет на пятом месте. В этом туре его обогнала «Рома». У команды Жозе Моуринью тоже 24 балла, но она выше за счет дополнительных показателей.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жозе - красава. Дело к увольнению шло и так клуб вытянуть 💪💪💪
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После ухода Спала было понятно, что в этом сезоне Наполи нечего ловить. Хвиче и Осимену пора активировать план «эвакуация»
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гарсия хороший тренер, просто ЧСВ игроки слишком поверили в себя, ну пусть теперь с физруком Мадзарри страдают:)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий