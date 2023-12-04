«Наполи» проиграл 4 из 14 матчей в Серии А – столько было за весь прошлый чемпионат. «Рома» вытеснила неаполитанцев из топ-4

«Наполи» за 14 туров Серии А проиграл столько матчей, сколько за прошлый сезон.

Команда Вальтера Мадзарри была разгромлена « » (0:3).

У неаполитанцев лишь одна победа за последние 5 игр во всех турнирах – над «Аталантой» (2:1). Еще трижды они проиграли.

В Серии А у действующих чемпионов уже 4 поражения. В прошлом сезоне под руководством они проиграли такое же количество матчей за целый чемпионат.

« » с 24 очками сейчас идет на пятом месте. В этом туре его обогнала « ». У команды Жозе Моуринью тоже 24 балла, но она выше за счет дополнительных показателей.

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