«Наполи» проиграл 4 из 14 матчей в Серии А – столько было за весь прошлый чемпионат. «Рома» вытеснила неаполитанцев из топ-4
«Наполи» за 14 туров Серии А проиграл столько матчей, сколько за прошлый сезон.
Команда Вальтера Мадзарри была разгромлена «Интером» (0:3).
У неаполитанцев лишь одна победа за последние 5 игр во всех турнирах – над «Аталантой» (2:1). Еще трижды они проиграли.
В Серии А у действующих чемпионов уже 4 поражения. В прошлом сезоне под руководством Лучано Спаллетти они проиграли такое же количество матчей за целый чемпионат.
«Наполи» с 24 очками сейчас идет на пятом месте. В этом туре его обогнала «Рома». У команды Жозе Моуринью тоже 24 балла, но она выше за счет дополнительных показателей.
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