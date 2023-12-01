«Рома» рассматривает тренера «Монцы» Палладино на случай ухода Моуринью
Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино может возглавить «Рому».
Римляне видят в итальянце преемника Жозе Моуринью, чей контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Палладино 39 лет, он самый молодой тренер Серии А.
«Монца», в свою очередь, рассматривает Альберто Джилардино из «Дженоа» на случай ухода Палладино.
После 13 туров «Рома» занимает в Серии А 5-е место, «Монца» – 9-е.
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