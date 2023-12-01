«Рома» рассматривает тренера «Монцы» Палладино на случай ухода Моуринью

Теги Рома Альберто Джилардино Жозе Моуринью Раффаэле Палладино серия А Италия отставки Монца Футбол

Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино может возглавить «Рому».

Римляне видят в итальянце преемника Жозе Моуринью, чей контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Палладино 39 лет, он самый молодой тренер Серии А.

«Монца», в свою очередь, рассматривает Альберто Джилардино из «Дженоа» на случай ухода Палладино.

После 13 туров «Рома» занимает в Серии А 5-е место, «Монца» – 9-е.

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13 комментариев
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Ответ Марио 9
Седой филин собрался таки к арабам за деньгами, но если даже сам не уйдёт то его уволят точно
У него контракт заканчивается и продлевать его не будут
+7
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Ответ Tigo_Volchara93
Моур должен затащить мертвую Рому в ЛЧ и тогда со спокойной душой ехать к арабам на заработки
Ещё бы лигу Европы выиграть напоследок
+4
0
+4
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Круговорот тренердино в природе
+2
0
+2
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Моур должен затащить мертвую Рому в ЛЧ и тогда со спокойной душой ехать к арабам на заработки
+4
-4
0
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Я в принципе понимаю Моура, с Ромой у него потолок ЛЕ или ЛК, а у арабов он может зарабатывать млн 20 за сезон ничего не делая
0
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0
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Что значит "ухода"?! Давайте увольняйте + отступные)
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Там еще Гроссо освободили, так что можно ротировать как угодно.
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Ответ pKaparika
У него контракт заканчивается и продлевать его не будут
Я в принципе понимаю Моура, с Ромой у него потолок ЛЕ или ЛК, а у арабов он может зарабатывать млн 20 за сезон и ничего не делать
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Ответ Tigo_Volchara93
Моур должен затащить мертвую Рому в ЛЧ и тогда со спокойной душой ехать к арабам на заработки
Да не затащит он Рому в топ 4
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Ответ Серп мой молод.)
Что значит "ухода"?! Давайте увольняйте + отступные)
Палладино только летом может придти
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