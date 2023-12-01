«Рома» рассматривает тренера «Монцы» Палладино на случай ухода Моуринью

Главный тренер «Монцы» может возглавить «Рому».

Римляне видят в итальянце преемника , чей контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Палладино 39 лет, он самый молодой тренер Серии А.

« », в свою очередь, рассматривает из «Дженоа» на случай ухода Палладино.

После 13 туров « » занимает в Серии А 5-е место, «Монца» – 9-е.

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