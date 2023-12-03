Быстров об Абаскале: «Чемодан – вокзал – домой. В «Спартаке» происходит то, что сказал Галактионов. Федун ушел – а толку? Один из лучших клубов страны не имеет права брать левого тренера»

Теги Спартак Локомотив Владимир Быстров Леонид Федун премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров считает, что Гильермо Абаскаля пора увольнять.

«Чемодан – вокзал – домой.

Сколько уже можно смотреть на это… Как Галактионов там сказал, такое слово… Вот в «Спартаке» оно и происходит. Реально.

Федун уже ушел, еще кто‑то пришел, еще перестановки сделали – и что толку‑то? Все то же самое продолжается.

Последний ли это матч Абаскаля в «Спартаке»? Для меня – да.

«Спартак» – один из лучших клубов страны. Не имеет права руководство назначать какого‑то левого тренера. Это все‑таки клуб с историей, туда должен приходить авторитетный специалист, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Спартак» опустился на 7-е место после 17 матчей в Мир РПЛ. До лидирующего «Краснодара» – 8 очков

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37 комментариев
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Это все‑таки клуб с историей, туда должен приходить авторитетный специалист.

Подожди, Володька, авторитетный специалист пока учится и пытается освоить powerpoint
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Тренер должен быть только правым.
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Ответ Ебздрогыч
Это все‑таки клуб с историей, туда должен приходить авторитетный специалист. Подожди, Володька, авторитетный специалист пока учится и пытается освоить powerpoint
Как бы высших результатов за последние два десятка лет Спартак добился именно с совершенно "левым тренером", который на этой должности оказался чуть ли не случайно.
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Дайте ему Малкома, Вендела, Барриоса и Сантоса.
А Семаку Спартак. Посмотрим.
я не болельщик Спартака, но эта чушь про Абаскаля от "экспертов" уже достала.
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Ответ Дима
Дайте ему Малкома, Вендела, Барриоса и Сантоса. А Семаку Спартак. Посмотрим. я не болельщик Спартака, но эта чушь про Абаскаля от "экспертов" уже достала.
С Малкомом , Венделом , Барриосом , Сантосом и Клаудиньо не нужен ни Семак , ни Абаскаль - даже вы или я могли бы тренировать такую команду удалённо на компьютере . Особенно в нашей РПЛ .
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Ответ андрей лазовский
Честно говоря Абаскаль действительно надоел, игра ужасная, как и его реплики и поведение
Имхо, слабый и никчемный бросок Бериши. Надо было его воткнуть посильнее и пожестче, но Рыжий слабоват и физически, и психически.
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Честно говоря Абаскаль действительно надоел, игра ужасная, как и его реплики и поведение
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Дело в руководстве, бездарные непонятные решения уже не первый год.Вся команда постоянно находится под давлением, отсюда ошибки и поражения. Рыжий сдулся к сожалению , но толку его менять в середине сезона . Брать эксперта с матч ТВ или полевого командира , будет только хуже . Может быть летом ситуация изменится и можно будет заманить качественного специалиста . Спартак любимая тема для журналистов больше половины скандалов это просто желтуха и провокации , в том же Динамо постоянно твориться дичь ,но это не так интересно
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Ответ King_X
Шиза Кроме Карреры, когда чудом сложились звезды, какой тренер им нравился-то, кого ок считают нормальным? После Романцева в принципе всех тренеров только и кошмарят эти легенды Спартака, у них картинка утопичная/скрепная в голове, в реальности нет такого тренера Чисто из-за их неадекватности, хотелось бы усатого осетина увидеть во главе, на которого скажут что-то, сразу его агент или сам начнут бычить/названивать))
Справедливо. Причём, Карреру ветераны Спартака тоже поливали будь здоров.
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Нужно учитывать, что "авторитетный" в понимании Быстрова значит "отсидевший, либо уважаемый на районе кент".
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Бериша самый гнилой игрок,
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Ответ Martin Naceri
Психологически правильно говорить Вы видимо врач,раз определили это
Какое дешёвое докапывание, аж смешно)
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Ответ Jean-François Vaillant
Тренер должен быть только правым.
Ультра правый
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"Слово Галактионова" - уже и Карпин, и Быстров пользуются этой формулировкой, которая становится походу крылатым выражением в нашем футболе)
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Пузырь стопарь Быстров
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Вот должен был Галактионов сказать это слово, теперь все в эфире будут говорить «как сказал Галактионов». Только за сегодня на МячТВ уже на него и Аршавин, и Карпин, и теперь еще Быстров сослались… ну это ни в какие ворота уже… надо МихалМихалычу с них уже процент требовать))
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А кто по мнению Быстрова должен сейчас прийти в российский клуб без еврокубков? Гвардиола, Тухель, Анчелотти? Выбирать приходится между иностранными ноунеймами и доморощенными авторитетами типа Черчесова/Юрана/Шалимова.
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Быстров: пузырь, кровать, сон...
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Ответ Дима
Дайте ему Малкома, Вендела, Барриоса и Сантоса. А Семаку Спартак. Посмотрим. я не болельщик Спартака, но эта чушь про Абаскаля от "экспертов" уже достала.
у Семака была Уфа и выход в еврокубки с ней. Хватит этот бред нести.
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Состав меняли, тренеров меняли, кашеваров, водителя, массажиста, вон президента даже поменяли. Болельщиков только не меняли и икспердов в тель-авизоре. Заставляет задуматься))
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Ответ Тёма Тёма
В начале, Гильермо вызывал симпатию. Был человеком, которому не всё равно. Яркий, не обвиняющий игроков, по-своему безбашенный. Такие нравятся болельщикам. Но болельщики и побед хотят, а результата-то, как не было, так и нет. Как тренер - откровенно слабый. Непонятные стартовые составы, замены, стиль и расстановка... Тут не надо быть Быстровым, которого все не любят и понятно почему. Сил уже нет у большинства болельщиков КБ. Пора на пляжи родной Испании.
Тренер слабый, но есть ли смысл увольнять? Где взять лучше?
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Ответ lovec23
Дело в руководстве, бездарные непонятные решения уже не первый год.Вся команда постоянно находится под давлением, отсюда ошибки и поражения. Рыжий сдулся к сожалению , но толку его менять в середине сезона . Брать эксперта с матч ТВ или полевого командира , будет только хуже . Может быть летом ситуация изменится и можно будет заманить качественного специалиста . Спартак любимая тема для журналистов больше половины скандалов это просто желтуха и провокации , в том же Динамо постоянно твориться дичь ,но это не так интересно
Не вижу в чем сейчас решения неадекватные. Как раз выгнать Абаскаль, заплатить ему огромную неустойку и взять усатого пастуха Черчесова было бы неадекватным и вполне в стиле Федуна. Результаты бы ведь никак не поменялись. На счет шумихи согласен. Журналюгам просто праздник был, когда тренеры каждые полгода менялись в Спартаке, было о чем писать. Другие то клубы никому не интересны.
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