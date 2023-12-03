Быстров об Абаскале: «Чемодан – вокзал – домой. В «Спартаке» происходит то, что сказал Галактионов. Федун ушел – а толку? Один из лучших клубов страны не имеет права брать левого тренера»

Владимир Быстров считает, что Гильермо Абаскаля пора увольнять.

«Чемодан – вокзал – домой.

Сколько уже можно смотреть на это… Как Галактионов там сказал, такое слово… Вот в «Спартаке» оно и происходит. Реально.

Федун уже ушел, еще кто‑то пришел, еще перестановки сделали – и что толку‑то? Все то же самое продолжается.

Последний ли это матч в «Спартаке»? Для меня – да.

«Спартак» – один из лучших клубов страны. Не имеет права руководство назначать какого‑то левого тренера. Это все‑таки клуб с историей, туда должен приходить авторитетный специалист, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Спартак» опустился на 7-е место после 17 матчей в Мир РПЛ. До лидирующего «Краснодара» – 8 очков

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