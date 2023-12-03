Бериша о конфликте с Абаскалем: «Я не сделал ничего плохого. Он провоцировал меня, когда я праздновал, несколько раз сказал, что я плохой игрок»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Бернард Бериша высказался о том, что Гильермо Абаскаль бросил его на землю.

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня.

Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать.

Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой.

Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!» – сказал полузащитник «Ахмата» после игры со «Спартаком» (2:1).

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

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75 комментариев
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Бериша заслуживает дисквалификации за хамский поступок.
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Праздновал прыжком двумя ногами в чужой технической зоне. Действительно невиновен🙃
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Ответ гога11
Бериша заслуживает дисквалификации за хамский поступок.
как бы ему завтра орден не дали какой нибудь...
+99
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😂😂😂🤡
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Это когда он успел услышать от Абаскаля, что плохой игрок? Пока бежал к чужой скамейке, как сайгак во время гона, или уже в полете? Жаль, что рыжий с ноги не зарядил пока тот летел.
+65
-1
+64
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Так и запишем.

После гола можно прыгать двумя ногами в сторону тренера другой команды.

Хотя....

Чего ждать от игрока команды, где личинка главы региона в 16 лет избивает человека в СИЗО и получает за это государственные награды?

Каков поп, таков и приход. Гласит пословица.
+61
-8
+53
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Ну Бериша реально гнилушка и отморозок, тут действия Абаскаля полностью понятны.
+39
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Чувак, видимо, не в курсе, что его «празднование» попало в эфир, несмотря на то, что матчтв старательно постарался избежать этого и показать только бросок Абаскаля:)
+31
-3
+28
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Бериша понимает по-испански?
Не верю! :)
У Бериши совсем туго с головой, он уже не помнит, про свой прыжок двумя ногами вперёд в сторону Абаскаля.
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Это умора просто какая-то 😂 Так и представляю, как Абаскаль кричит Берише весь матч "Ты плохой игрок" 😂
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Клоун
Полная поддержка испанцу
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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Питерские в любой бред готовы поверить, лишь бы он был против Спартака:))
На каком языке, и в какой момент, интересно, Абаскаль сказал это Берише?:)))
+21
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Рафик ниучём не уиноват
+14
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Ответ NIK7478
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Беришу?
+15
-2
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Действительно, чего он сделал, всего лишь прыгнул рядом с тренером команды соперника в технической зоне, если этому идиоту КДК не впаяет дискву, то так можно будет делать всем я, так понимаю?
+11
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Думаю игрокам Терека намекнули, что им, как и их хозяину, никто ничего со стороны закона не предъявит, поэтому они делают, что хотят. Безнаказанность - страшное дело.
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Ответ Benjamin
Думаю игрокам Терека намекнули, что им, как и их хозяину, никто ничего со стороны закона не предъявит, поэтому они делают, что хотят. Безнаказанность - страшное дело.
Да.
Раз можно избивать человека под следствием. Значит можно и потом просто избивать. И вести себя по скотски.
Главное, чтобы местным "академикам" нравилось.
+9
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игрок может и не плохой , но человек г%%%о
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Как игрок может и не плохой,но как человек ......
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Он ему это в полете двумя ногами вперёд говорил?)
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Ответ mi1an
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Там прямая красная. Какая нафиг желтая? Атака тренера чужой команды.
Видео посмотри.
Позорище.
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Ответ Кристоф Вальц
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Читайте правила: КК наказываются действия в провокационной, издевательской манере, а так же вход в техническую зону соперника.
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Даже Радимов сейчас проехался по Берише. Сказав, что это просто позорище.
И что он бы тоже не сдержался.
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Брехло Албанское!))
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Мерзость
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Ответ murzzzzzilka
Питерские в любой бред готовы поверить, лишь бы он был против Спартака:)) На каком языке, и в какой момент, интересно, Абаскаль сказал это Берише?:)))
Так им снежок сегодня помешал выиграть)) Вот они и бросаются на Спартак как собаки)))
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Разберём слова . "Когда я праздновал , Абаскаль провоцировал меня .." (!?) . Не защищая такого же клоуна - чем и когда рыжий успел спровоцировать Беришу , когда тот , забив гол , сразу понёсся в сторону Абаскаля и прыгнул вперёд двумя ногами ?
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Бериша откровенно и топорно врёт. В такое даже ребёнок не поверит
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Ответ NIK7478
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Попрыгунчика-то убрать можно.
Совесть не уберешь.
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Ответ Diald
решили показать вечером в программе после футбола Быстров всё прямя сказал, остальные сидели сопли жевали и чердак красный как рак был
Я смотрела по Премьеру, там были Баженов и Радимов. Радимов сказал, что тоже не сдержался бы:)
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Он еще и отмазывается, молча бы...
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Ответ Евгений Кошелек
Действительно, чего он сделал, всего лишь прыгнул рядом с тренером команды соперника в технической зоне, если этому идиоту КДК не впаяет дискву, то так можно будет делать всем я, так понимаю?
только тем, кого покрывает великий и ужасный диктор стадиона Ахмат.
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В какой момент Абаскаль спровоцировал Беришу? Рыжий тот еще типок, но Бериша несет откровенную дичь.
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все, кто не общаются с ним тоже знают кто он такой. точнее, что оно такое
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Ответ гога11
Бериша заслуживает дисквалификации за хамский поступок.
И пинок из России обратно в Албанский аул.
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В одном Бериша не соврал, все и вправду знают какой он…
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Бериша провоцировал, это понятно. Но тренер за своим поведением должен следить, иначе ему путь в медиалигу там такие нужны.
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"Ты плохой игроки тебе не место в РПЛ".. - после таких слов обычно накрывает жуткий депрессняк, и посещения к психологу гарантированны
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🤡 😂
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Обколотый...
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просто надо оставить это тут https://t.me/shhhnyakin/3617
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Что взять с албанца?
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Ответ murzzzzzilka
Чувак, видимо, не в курсе, что его «празднование» попало в эфир, несмотря на то, что матчтв старательно постарался избежать этого и показать только бросок Абаскаля:)
решили показать вечером в программе после футбола Быстров всё прямя сказал, остальные сидели сопли жевали и чердак красный как рак был
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научился у местных, рафик неуиноуный
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Ответ mi1an
Увидел атаку тренером чужой команды игрока, который рядом прыгнул, чем спровоцировал.. Может видео покажете, как он прыгнул на тренера - тогда и поговорим
Даже на заглавной странице сайта уже все есть....

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3207412.html#supertop
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Ответ Геннадий Киселев
Это когда он успел услышать от Абаскаля, что плохой игрок? Пока бежал к чужой скамейке, как сайгак во время гона, или уже в полете? Жаль, что рыжий с ноги не зарядил пока тот летел.
Во сне Абаскаль приходил к Берише и такого наговорил, Бериша как истинный чеченец не мог не ответить
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Ответ ДудьСдулся
Бериша понимает по-испански? Не верю! :) У Бериши совсем туго с головой, он уже не помнит, про свой прыжок двумя ногами вперёд в сторону Абаскаля.
думал, что никто не увидел) не повезло)
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Ответ Eden Hazard
как бы ему завтра орден не дали какой нибудь...
И государственный пост в придачу с гражданством
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Ответ Бамбарбиякиргуда
А Беришу за что? Прыгнул рядом с Абаскалем. За это жёлтую получил.
посмотри видеоповтор как он указал пальцем на Абаскаля и прыгнул перед ним в технической зоне Спартаке и тогда может быть поймёшь
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Почему матч ТВ не показал повтор с провокацией самого Бериши, когда он делает подкат рядом с тренером Спартака?
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