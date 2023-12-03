Бериша о конфликте с Абаскалем: «Я не сделал ничего плохого. Он провоцировал меня, когда я праздновал, несколько раз сказал, что я плохой игрок»

Бернард Бериша высказался о том, что Гильермо Абаскаль бросил его на землю.

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня.

Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать.

Я провоцировал ? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой.

Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!» – сказал полузащитник « » после игры со « » (2:1).

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!