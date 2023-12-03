Бериша о конфликте с Абаскалем: «Я не сделал ничего плохого. Он провоцировал меня, когда я праздновал, несколько раз сказал, что я плохой игрок»
Бернард Бериша высказался о том, что Гильермо Абаскаль бросил его на землю.
«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня.
Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать.
Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой.
Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!» – сказал полузащитник «Ахмата» после игры со «Спартаком» (2:1).
Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!
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После гола можно прыгать двумя ногами в сторону тренера другой команды.
Хотя....
Чего ждать от игрока команды, где личинка главы региона в 16 лет избивает человека в СИЗО и получает за это государственные награды?
Каков поп, таков и приход. Гласит пословица.
Не верю! :)
У Бериши совсем туго с головой, он уже не помнит, про свой прыжок двумя ногами вперёд в сторону Абаскаля.
Полная поддержка испанцу
На каком языке, и в какой момент, интересно, Абаскаль сказал это Берише?:)))
Раз можно избивать человека под следствием. Значит можно и потом просто избивать. И вести себя по скотски.
Главное, чтобы местным "академикам" нравилось.
Видео посмотри.
Позорище.
И что он бы тоже не сдержался.
Совесть не уберешь.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3207412.html#supertop