«Спартак» – худший московский клуб в таблице РПЛ. ЦСКА и «Локо» обошли его после 17-го тура

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» идет последним в Мир РПЛ среди московских клубов.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля проиграла «Ахмату» в 17-м туре (1:2).

Теперь «Спартак» занимает седьмое место в таблице с 27 очками. Сегодня красно-белых опередили две московские команды: ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) и идет 4-м с 28 очками, «Локомотив» занимает шестое место с тем же числом очков после победы над «Зенитом» (3:1).

Пятое место занимает московское «Динамо». У команды Марцела Лички 28 очков после 16 матчей, в понедельник она сыграет с «Рубином».

«Спартак» проиграл «Ахмату» и снова опустился. Заколдованы для Абаскаля

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37 комментариев
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жду новость "Спартак потерял математические шансы на чемпионство"
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А еще Спартак единственный московский клуб, который проиграл Зениту. Локо дважды обыграл питерцев, Динамо обыграло, а ЦСКА ничью сделал)
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Как же не хватает Торпедо красно-белым.
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«В футбол играют 22 человека, а проигрывает всегда московский «Спартак»

старинная футбольная поговорка☝️

бгг
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никто и не сомневался что он худший.
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Зато у нас тренер лучше всех умеет смотреть в планшет!
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Это точно второй по финансовым возможностям клуб РПЛ?
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Ответ Evgeny Trifonov
жду новость "Спартак потерял математические шансы на чемпионство"
Новость выглядит неполной без такой концовки - но не потерял шансы на пердив.
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Не новость, а боль для Спартаковских болел 😁 Еще и учитывая стебные комменты
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Ответ Owen_the_Simple
Это точно второй по финансовым возможностям клуб РПЛ?
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не заголовок- песня, ну ведь могут когда захотят. молодцы редактора, это самая точная информация за весь чемпионат
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Мне кажется на словах «Спартак – худший московский клуб» можно было и остановиться😅
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Про московский могли не добавлять
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Внутреннее московское первенство меняется каждый тур. Рано кого-то списывать со счетов.
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Ответ justburn
Против заговора не попрешь
Шо, опять? :-))
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Ответ леннорыч-абрамович
Как же не хватает Торпедо красно-белым.
spartak and torpedo forever together. #gaypride
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Если уж местные редакторы ведут "розыгрыша чемпионата Москвы", то давайте тогда вести и розыгрыш чемпионата России (без Мск) 🤘😎
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Ответ Evgeny Trifonov
жду новость "Спартак потерял математические шансы на чемпионство"
Это ежегодный мазохизм местной редакции.
Надо просто организовать тотализатор - после какого тура выйдет такой заголовок а этом розыгрыше ;)
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и это по игре. И виноваты прежде всего футболисты, которым на всё плевать
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До чего довёл команду этот проклятый Абаскаль! Ещё сольёт Крыльям и весело закончит этот год! Если его не уволят зимой, то весной будет катастрофа.
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Так написано, как будто разница в 10 очков, а не одно. )
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ещё одна очень хитрая формулировочка заголовка.
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Почему когда надо, Акрон, Оренбург, Ахмат бегают, как заведенные, а эти , заслуженные мастера , как Ишаки беременные, пробегут 10м и стоят, особенно так называемая Защита, не успеваешь вернуться, какого хрена лезишь вперед, ну сколько можно наступать на одни и теже грабли, взять 4 нормальных защитника, а этих, которые руками играют и сбивают в штрафной, выгнать, псевдо тренера на вольные хлеба, уж лучше дядю Васю инвалида поставить консультантом, хуже не будет, ну сколько можно терпеть все это, а ведь все руководство и игроки получают неплохие деньги, а может их все удовлетворяет.
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Да просто нужно выгнать Абаскаля и продать Максименко и поставить Селихова и вернуть или Карреру или же Тедеско и тогда не вылетим из РПЛ
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по делу
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К сожалению, но это ожидаемая ситуация. Игра - невнятная, трансферы - не понятные, руководство - хрен знает что! Очередной прое...нный сезон, перед которым было как всегда много пафосных речей.
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разрешите матом, дайте демократию в этот сайт
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Ответ заблокированному пользователю
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зато как спартак в два мяча выиграет, так аналитика глебчика на главной) просто спартак это лёгкий способ увеличить количество комментариев и просто кликбейта. поэтому и я здесь)
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Успех
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Ответ леннорыч-абрамович
Как же не хватает Торпедо красно-белым.
Когда Спартак был лучшим московским клубом (по итогам тура) ты также писал?))

Тут как бы каждый тур котировки меняются.
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Увы, но все по делу
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Команда дельфинов и балерин, за тренера даже ответить не могут
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почему это только худший московский? очередной антиспартаковский заговор! все знают точно, что это худший клуб мира
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