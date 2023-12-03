«Спартак» – худший московский клуб в таблице РПЛ. ЦСКА и «Локо» обошли его после 17-го тура
«Спартак» идет последним в Мир РПЛ среди московских клубов.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля проиграла «Ахмату» в 17-м туре (1:2).
Теперь «Спартак» занимает седьмое место в таблице с 27 очками. Сегодня красно-белых опередили две московские команды: ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) и идет 4-м с 28 очками, «Локомотив» занимает шестое место с тем же числом очков после победы над «Зенитом» (3:1).
Пятое место занимает московское «Динамо». У команды Марцела Лички 28 очков после 16 матчей, в понедельник она сыграет с «Рубином».
«Спартак» проиграл «Ахмату» и снова опустился. Заколдованы для Абаскаля
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старинная футбольная поговорка☝️
бгг
Надо просто организовать тотализатор - после какого тура выйдет такой заголовок а этом розыгрыше ;)
Тут как бы каждый тур котировки меняются.