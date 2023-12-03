«Спартак» – худший московский клуб в таблице РПЛ. ЦСКА и «Локо» обошли его после 17-го тура

«Спартак» идет последним в Мир РПЛ среди московских клубов.

Сегодня команда проиграла «Ахмату» в 17-м туре (1:2).

Теперь «Спартак» занимает седьмое место в таблице с 27 очками. Сегодня красно-белых опередили две московские команды: обыграл «Ростов» (2:0) и идет 4-м с 28 очками, « » занимает шестое место с тем же числом очков после победы над «Зенитом» (3:1).

Пятое место занимает московское « ». У команды Марцела Лички 28 очков после 16 матчей, в понедельник она сыграет с «Рубином».

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