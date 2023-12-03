Тренер «Спартака» Слишкович: «Заслуженное поражение, «Ахмат» показал, как надо биться. Маленькие ошибки могут стоить очень дорого»

Тренер «Спартака» признал, что «Ахмат» заслуженно одержал победу (1:2) в Грозном.

– К сожалению, « » потерпел поражение, которое можно назвать заслуженным. « » показал, как нужно биться и сражаться, наверное, они больше хотели победы. Две ошибки с нашей стороны позволили сопернику забить два мяча.

– Основная заслуга «Ахмата» в том, что они были лучше настроены?

– Мы неплохо начали матч, хорошо держали мяч и создавали моменты у ворот соперника. Но в футболе так бывает, маленькие ошибки могут стоить очень дорого. «Ахмат» воспользовался этим.

– Насколько на игру команды повлияло удаление ?

– Конечно, присутствие главного тренера всегда очень важно. Футболисты были полностью сконцентрированы на игре и отдавались на поле. Мы не можем искать оправдания в этом.

– Как вы видели эпизод с удалением? Что думаете по этому поводу?

– Я не видел полностью эпизод, было большое скопление народа. Видел, что побежал праздновать гол перед нашей скамейкой, что не совсем спортивно. А что именно там было, я не видел, – сказал Владимир Слишкович.

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