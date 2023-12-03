Тренер «Спартака» Слишкович: «Заслуженное поражение, «Ахмат» показал, как надо биться. Маленькие ошибки могут стоить очень дорого»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Тренер «Спартака» признал, что «Ахмат» заслуженно одержал победу (1:2) в Грозном.

– К сожалению, «Спартак» потерпел поражение, которое можно назвать заслуженным. «Ахмат» показал, как нужно биться и сражаться, наверное, они больше хотели победы. Две ошибки с нашей стороны позволили сопернику забить два мяча.

– Основная заслуга «Ахмата» в том, что они были лучше настроены?

– Мы неплохо начали матч, хорошо держали мяч и создавали моменты у ворот соперника. Но в футболе так бывает, маленькие ошибки могут стоить очень дорого. «Ахмат» воспользовался этим.

– Насколько на игру команды повлияло удаление Абаскаля?

– Конечно, присутствие главного тренера всегда очень важно. Футболисты были полностью сконцентрированы на игре и отдавались на поле. Мы не можем искать оправдания в этом.

– Как вы видели эпизод с удалением? Что думаете по этому поводу?

– Я не видел полностью эпизод, было большое скопление народа. Видел, что Бериша побежал праздновать гол перед нашей скамейкой, что не совсем спортивно. А что именно там было, я не видел, – сказал Владимир Слишкович.

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29 комментариев
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Спартаку нужен другой тренер, который покажет "как надо биться"!
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как могут люди получающие такие деньги проиграть в желании?! это абсурд - они просто не соответствуют уровню своих зарплат! пока так будет продолжаться, нас будут рассматривать как место где можно заработать, а не повысить мастерство и получить конкурентные игры!
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Ответ Оригинальный Ник
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Это не тот 😂 тот ушёл раньше🤣
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Конечные! Ощущение такое, что игроки Спартака ставят на своё поражение на фонбетах разных! Это п......ц!
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Команда мёртвая. Воочию это увидел в Оренбурге, к сожалению. Проиграть по делу за месяц трём донным командам... Надо Абаскалю дать поработать ещё, годика три - тогда точно попрет.
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У Спартак было вообще ноль мысли, просто играли тупыми навесами непонятно на кого. Промес должен был выигрывать воздух у Семёнова?
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Ответ Спасибо Деду за Победу!
предполагаю, что зимой Абаскаль скажет прощайте
Уже зима))
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Ответ Никита Самарин
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Факт. Не сдержался бы.
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Странно, что тренер Спартака говорит о том, что его команда не может биться… У меня сразу к нему вопрос: а на ### ты тогда нужен и чем ты там в команде занимаешься?
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адекватный комментарий, Рыжий что угодно бы наговорил но остался невиноватым
во что вышел играть Спартак непонятно, ну и пропустить два гола после трёх ударов это блеск
очень жаль что пижону Шелии не накидал авоську, именно с КБ ему дико фартит
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предполагаю, что зимой Абаскаль скажет прощайте
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Рассудительный комментарий. Этот парень точно тренер Спартака?)
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позорище, как ты ещё смеешь что-то говорить, гнать Вас всех надо. Проигрывать можно достойно, а не стоя. у Вас нет никакого самолюбия, за что вы получаете дениги, что бы по полю ходить, позорники.
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Ответ Stanislav Cherchesov
Спартаку нужен другой тренер, который покажет "как надо биться"!
Станислав Саламыч, на вас вся надежда, возьметесь?
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О! В штабе рыжего усача есть адекват, который назвал всё своими именами - футболисты Спартака г...на палке
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Ответ Жбан
Вот прямо показательные первые комментарии, люди даже не в курсе, что это не Абаскаля интервью, но анализ свой дают и уж из клуба гонят))
Все хотят на Салымыча в этом цирке посмотреть
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Ответ murzzzzzilka
Кто эти все? Я вот уже смотрела, мне не понравилось. Больше не хочу.
Фанаты великого Спартака , он идеально подходит
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Ответ Unnamed80
У Спартак было вообще ноль мысли, просто играли тупыми навесами непонятно на кого. Промес должен был выигрывать воздух у Семёнова?
Соболев только первые минут 5 был на поле, потом забил. Это к слову, что никого не было на навесах.
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