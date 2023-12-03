«Спартак» впервые за 8 матчей проиграл «Ахмату» на выезде в РПЛ. Последнее поражение в Грозном было при Аленичеве в ноябре 2015-го

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Аленичев Ахмат-Арена Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» впервые за 8 лет проиграл «Ахмату» на выезде в Мир РПЛ.

Сегодняшний матч в рамках 17-го тура завершился со счетом 2:1 в пользу грозненцев.

До этого «Спартак» не проигрывал в Грозном в 7 матчах чемпионата подряд, одержав 5 побед и дважды сыграв вничью. Последний раз красно-белые уступили «Ахмату» на выезде 1 ноября 2015 года (1:2) – тогда главным тренером «Спартака» был Дмитрий Аленичев.

По итогам тура «Спартак» опустился на 7-е место в турнирной таблице РПЛ и отстал от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

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24 комментария
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Наконец-то багаж Аленичева закончился.
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Так и мимо еврокубков пролететь недолго
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какие там рекорды остались
факел дома выиграл, Ахмат за 8 лет победил, жаль что Сочи дома не играет с КБ, набрали бы очки так же, хоть и днари сейчас
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Значит в следующем году чемпионами станут. На багаже Абаскаля.
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Сейчас по МатчТВ выступает Володька.. Ему нужен психиатр-нарколог...
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Думаю настала пора кардинальных изменений в тренерском штабе, веет каким-то пофигизмом и безнадёгой, нет Команды
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Всё на этом. Всякому терпению приходит конец. Смотреть на то как футболисты Спартака мучаются на поле , более невозможно. Так что пора тебе клоун ехать домой. Спартак это точно не твой уровень.
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Красная карточка Абаскалю это символично…
На выход!
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Вперед рыжий! Покорять новые высоты (днища)!
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Нравится мне футбол Спартака в большинстве матчей, но очевидно, что испанец своим поведением хочет получить разрыв контракта с выплатой неустойки. Конфликты с игроками, постоянные претензии к судьям, сегодня он в принципе решил исполнить что-то из борьбы на Берише, какие потом могут быть претензии к Соболеву с его неадекватным поведением из матча в матч...
Жаль Личку не подписать, продолжили бы играть весело
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Ответ Владимир Павлов
Да хватит уж винить тренера, их на мой век поменялось огого и я помню только Бескрва и Романцева, дело не в в тренере а в желании играть, а не деньги получать.
А кто как не тренер отвечает за игру команды!? Разве абаскаль это тренер уровня Спартака!? Ну а то что руководство Спартака не может найти хорошего тренера , это тоже конечно беда!
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Ответ Rinat Galyrov
Всё на этом. Всякому терпению приходит конец. Смотреть на то как футболисты Спартака мучаются на поле , более невозможно. Так что пора тебе клоун ехать домой. Спартак это точно не твой уровень.
Да хватит уж винить тренера, их на мой век поменялось огого и я помню только Бескрва и Романцева, дело не в в тренере а в желании играть, а не деньги получать.
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Ответ balander09
какие там рекорды остались факел дома выиграл, Ахмат за 8 лет победил, жаль что Сочи дома не играет с КБ, набрали бы очки так же, хоть и днари сейчас
играет, матч с сочами поменяли кругами, так, что еще не один рекорд обновит в кавычках, если не выгонят
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Ответ леннорыч-абрамович
Наконец-то багаж Аленичева закончился.
Да, но Аленичев вывел команду к чемпионству,а сейчас команда желает вид, что играет, а на самом деле свои яйца бережёь, не команда, а не знаю что.А если бы играли в Москве, опять снег виноват.
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Ответ леннорыч-абрамович
Наконец-то багаж Аленичева закончился.
Да нет это как раз вернулся багаж Аленичева!Точнее нашёлся после долгой потери!
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Каждая серия когда то прерывается
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Это уже не Спартак , а сборище скоморохов во главе с главным клоуном .
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Болельщики Спартака должны благодарить Беришу что приблизил увольнение физрука 😂
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С такой игрой только....
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Только Мостовой поможет 200%
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Кое-кому пора на выход. Хотя, в случае с КБ и его бездумным руководством, будет, возможно, ещё хуже.
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