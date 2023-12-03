«Спартак» впервые за 8 матчей проиграл «Ахмату» на выезде в РПЛ. Последнее поражение в Грозном было при Аленичеве в ноябре 2015-го

«Спартак» впервые за 8 лет проиграл «Ахмату» на выезде в Мир РПЛ.

Сегодняшний матч в рамках 17-го тура завершился со счетом 2:1 в пользу грозненцев.

До этого «Спартак» не проигрывал в Грозном в 7 матчах чемпионата подряд, одержав 5 побед и дважды сыграв вничью. Последний раз красно-белые уступили «Ахмату» на выезде 1 ноября 2015 года (1:2) – тогда главным тренером «Спартака» был Дмитрий Аленичев.

По итогам тура «Спартак» опустился на 7-е место в турнирной таблице РПЛ и отстал от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!