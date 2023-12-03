«Спартак» опустился на 7-е место после 17 матчей в Мир РПЛ. До лидирующего «Краснодара» – 8 очков

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» потерял 4-е место в Мир РПЛ, уступив «Ахмату».

Команда Гильермо Абаскаля в 17-м туре Мир РПЛ потерпела поражение со счетом 1:2 в Грозном.

Одержавшие победы в своих матчах «Крылья Советов» (29 очков), ЦСКА (28) и «Локомотив» (28) опередили красно-белых (27). Сейчас «Спартак» на 7-м месте, но может упасть на 8-е, если «Рубин» (25 баллов) обыграет «Динамо» 4 декабря. 

Лидирует в Мир РПЛ «Краснодар» – у команды Владимира Ивича 35 очков.

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105 комментариев
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Локомотив сегодня против Зенита сражался, как гладиатор. А что делал в Грозном Спартак? Унылая, бесхарактерная игра.
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Нагучев в полудрёме комментировал, видимо. Спартак его настроение перенял себе и провел беззубый матч. Прыти в атаке нет, в обороне вроде надёжно играли и все равно напропускали.

Не увидел, чем Рябчук лучше Денисова. Да и в целом трансферная кампания - туман какой-то. Бабич - окей, Тео со скамейки, но ничего не показывает почти (хотя первые матчи были многообещающие), Медина сидит
Грустно
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За Спартак с 95го года, но даже во времена Червиченко такой безнадеги не помню. Одни тупые перекатывания без обострения, при малейшем прессинге соперника сразу пасы назад. Дальних ударов ноль, опасных моментов ноль. Зла не хватает...
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Ответ barnauldiscovery
За Спартак с 95го года, но даже во времена Червиченко такой безнадеги не помню. Одни тупые перекатывания без обострения, при малейшем прессинге соперника сразу пасы назад. Дальних ударов ноль, опасных моментов ноль. Зла не хватает...
Ой. Ну не заливай только, пожалуйста. Матчи Ваноли уже забылись? Или при Олеге? Может ты Аленичева позабыл. Вот прям таааакая безнадега, что аж с 95 года не припомнишь. Я поражаюсь таким паникерам
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Не тянет Абаскаль с ним мы стабильно играть не будем ☝️
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Спасибо Ахмату от всей России!)))
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Чемодан. Вокзал. Севилья.
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Ответ Максим Прокофьев
У других московских ЦСКА. Локомотива и Динамо после 17 игр всего на 1 очко больше, а до третьего места Спартаку 2 очка, но тон новости специально особо мрачный выдавили, и что то я не наблюдаю разгромных статей про Федотова, Галактионова или Личку, зато Абаскаля уже год клеймят, поливают грязью и мешают с фекалиями все СМИ наперебой...
Зачем ровняться на другие клубы из Москвы? Что это вообще за сравнение? У Спартака неплохой состав, а игры нет, в атаке потуги какие то, желания нет играть, это очевидно. 6 поражений за чуть больше половины сезона, это ооочень много. Мало того, Абаскаль кого то там дисциплине учит в команде, а сам как себя ведёт? Повёлся на провокацию идиотскую и показал пример. Не важно как там дела у других, у нас плохо и довольно давно, надо делать выводы.
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Ответ Vladimir Belov
Не тянет Абаскаль с ним мы стабильно играть не будем ☝️
Стабильно это сильно ты сказал. Мы вообще играем ты называешь это игрой, да они пешком по полю ходят им по х на тебя и на меня. Вот это стабильно.
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если руководство хочет наблюдать дальше это то пусть держит рыжего до конца
мне надоело это смотреть, в том году хотя были волевые победы, сейчас их совсем нет
есть играющая схема, но выпускает зобнина который ни к месту , выходит опять невидимка Игнатов
имея такой набор очков кб лет 5 назад выбыл бы из претендентов на медали
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Это очередной плевок в душу болельщиков спартака
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За что травят тактического хамелеона? Опять заговор. Ромашка-2
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И вообще, не он опустился, а его опустили
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Ответ Иван Шуткин
В Грозном ,Спартак почти всегда проигрывает ,поэтому очень предсказуемо
игры нет.не видно желания играть в футбол.это не Спартак,это сборище людей осваивающих некий бюджет
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Зачем держать Абаскаля столько? Стало ясно, что у него не выходит, еще в прошлом сезоне. Давно пора на выход. Тренерский штаб отдельно, команда отдельно. Такой результат, столько поражений в сезоне - это фиаско.
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Ответ Максим Прокофьев
У других московских ЦСКА. Локомотива и Динамо после 17 игр всего на 1 очко больше, а до третьего места Спартаку 2 очка, но тон новости специально особо мрачный выдавили, и что то я не наблюдаю разгромных статей про Федотова, Галактионова или Личку, зато Абаскаля уже год клеймят, поливают грязью и мешают с фекалиями все СМИ наперебой...
московские команды как минимум играли в ничью и обыгрывали тот же зенит
Спартак по делу проиграл КС, зениту и Краснодару, обыграл динамо, еле еле свел в ничью с ЦСКА и Локо
действительно, за что их хейтить?
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Это же надо так обосраться.Соперники очки теряют,а давайте тоже сольём предпоследнему месту,а чё.
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с такой игрой, вполне себе законное место. интересно каков был план на игру? вяло катать мяч возле штрафной? удары по воротом планировались?
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Стабильность это важно
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у рубина есть шанс затолкать мясных ещё ниже...
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Рыжий обречен и не даст результат. В команде нет единства, ни воли ни чести…ну подумаешь проиграли. Мажоры зажравшиеся
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А как всё начиналось, вот если бы не та проклятая карточка на 8-ой)))
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Да нормально. Даже высоковато идут.
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Спартак, похоже, даже в ЛЕ не попадет
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Абаскаль, видимо, уже готов к увольнению и к получению неустойки...
А за футболистов КБ мне стыдно, как так можно, как может не быть элементарной гордости за свой клуб, за своё имя?..
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Ну что , диванные специалисты , оставим этого рыжего клоуна ?
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На поле выходят люди половина из которых и на скамейке-то сидеть не должна...надеюсь что весной будет нормальный тренер, а лучше всего Калешин!!!
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Абаскалю к сожалению пора домой,не результата не игры
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Это позор какой-то!От Абаскаля надо избавляться! Да и команду после сегодняшнего матча надо всю наказать минус месячной зарплатой!Рябчика надо срочно продавать зимой, днище полное!Всё время стремится в атаку, а на оборону уже сил не хватает! Даже косячный Денисов на его фоне и то лучше!Ахмат с заслуженной победой!
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Спартак опустился…. И все на этом (
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Имея довольно качественный состав команды, показывать безвольный и безграмотный футбол и учитывая турнирное положение - это конечно полный провал, скорее всего сезона полностью. И главный творец неудач - тренер. Так вот - сдержат ли боссы Спартака слово о третьем месте до окончания первого круга для Абаскаля? Если не сдержат, то есть кто-то заинтересованный в его тренерском "таланте".
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Причём здесь Спартак и лидирующий Краснодар? Когда-нибудь секта проснётся?
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помню что говорили адепты рыжего, когда защищали его от справедливых нападок: мол Спартак выше коней. на этот раз, по ком мерять будем успешность команды?
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Первый раз за много лет я перестал подсчитывать очки Спартака. это просто позорная команда, вялые и немотивированные игроки, сумбур и непрофессионализм. Как вы позориье наш клуб, просто нет слов, тряпки
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Надеюсь после КС, можно делать выводы, хотя можно и сейчас рыжего выгонять, стабильности не просматривается
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столько шансов было у рыжего физрука как минимум в тройку попасть, и даже на большее пойти, но все просрал в одну калитку, если его сейчас не выгонят, после сегодняшнего позора, то фиг знает, что должно еще произойти, очередная провальная весна? Пока есть шансы наладить игру зимой надо прощаться с ним и ставить Юрана до конца сезона, этим аморфным тряпкам нужен пендаль, чтобы начали играть
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Ответ Валентина Перцева
Локомотив сегодня против Зенита сражался, как гладиатор. А что делал в Грозном Спартак? Унылая, бесхарактерная игра.
Локомотив сегодня - красавчики, спору нет. Я никак не могу понять, как команда, обыгравшая чемпиона в этом розыгрыше РПЛ два раза(!) в прям-таки огненных матчах, может так кисло играть с другими командами? Команда-загадка для меня.
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Опять этот проклятый снег и дождь
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Ответ Валентина Перцева
Локомотив сегодня против Зенита сражался, как гладиатор. А что делал в Грозном Спартак? Унылая, бесхарактерная игра.
проиграли Факелу и Ахмату. с точки зрения болел спартака, в первом случае виновато поле, во втором - Бериша. не тренер, не игроки, не отсутствие игры.
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Когда же закончится это издевательство над болельщиками- ни кубка ни чемпионства ни игры- сборище клоунов и на поле и в руководстве
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Первое место в рейтинге - позор дня)))
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Не знаю, Спартак выглядит безнадёжным
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Ожидаемо.При рыжем победа в гостях-это чудо.Рябчук-тоже чудо.Угловые Промеса-уныние.В общем мрак и никакого просвета.
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Хуже игры игры Спартака,только нализывание комментатора чеченам
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А от Сочи насколько оторвался?
Позорники
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Ответ Алексей Шохов
Это очередной плевок в душу болельщиков спартака
Стадия цикла "как мы могли опять проиграть этому г-ну"
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Спартак на своем месте.
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А до зоны вылета сколько ?
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Спартак сегодня был унылым говном
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Мясо😀
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