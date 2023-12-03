«Спартак» опустился на 7-е место после 17 матчей в Мир РПЛ. До лидирующего «Краснодара» – 8 очков

«Спартак» потерял 4-е место в Мир РПЛ, уступив «Ахмату».

Команда Гильермо Абаскаля в 17-м туре Мир РПЛ потерпела поражение со счетом 1:2 в Грозном.

Одержавшие победы в своих матчах « » (29 очков), (28) и « » (28) опередили красно-белых (27). Сейчас « » на 7-м месте, но может упасть на 8-е, если « » (25 баллов) обыграет «Динамо» 4 декабря.

Лидирует в Мир РПЛ «Краснодар» – у команды Владимира Ивича 35 очков.

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