«Спартак» опустился на 7-е место после 17 матчей в Мир РПЛ. До лидирующего «Краснодара» – 8 очков
«Спартак» потерял 4-е место в Мир РПЛ, уступив «Ахмату».
Команда Гильермо Абаскаля в 17-м туре Мир РПЛ потерпела поражение со счетом 1:2 в Грозном.
Одержавшие победы в своих матчах «Крылья Советов» (29 очков), ЦСКА (28) и «Локомотив» (28) опередили красно-белых (27). Сейчас «Спартак» на 7-м месте, но может упасть на 8-е, если «Рубин» (25 баллов) обыграет «Динамо» 4 декабря.
Лидирует в Мир РПЛ «Краснодар» – у команды Владимира Ивича 35 очков.
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Не увидел, чем Рябчук лучше Денисова. Да и в целом трансферная кампания - туман какой-то. Бабич - окей, Тео со скамейки, но ничего не показывает почти (хотя первые матчи были многообещающие), Медина сидит
Грустно
мне надоело это смотреть, в том году хотя были волевые победы, сейчас их совсем нет
есть играющая схема, но выпускает зобнина который ни к месту , выходит опять невидимка Игнатов
имея такой набор очков кб лет 5 назад выбыл бы из претендентов на медали
Спартак по делу проиграл КС, зениту и Краснодару, обыграл динамо, еле еле свел в ничью с ЦСКА и Локо
действительно, за что их хейтить?
А за футболистов КБ мне стыдно, как так можно, как может не быть элементарной гордости за свой клуб, за своё имя?..
Позорники