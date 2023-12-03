Глава судей РФС о решении Шафеева не переносить матч ЦСКА – «Ростов»: «Зрелищность, телекартинка и влияние на тактику не входят в компетенцию арбитра»

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Балтика Спорт-Экспресс Павел Каманцев Рафаэль Шафеев Футбол

В РФС объяснили решение не переносить матч ЦСКА – «Ростов», несмотря на снегопад.

ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада в Москве. После матча Валерий Карпин жестко раскритиковал решение провести матч, несмотря на погодные условия: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Сообщалось, что РПЛ была готова перенести игру на понедельник, однако арбитр Рафаэль Шафеев принял решение провести ее по расписанию.

«Арбитр, принимая решения о проведении матча, оценивает безопасность игры на поле для футболистов и фактическую возможность проведения матча. Оценка потенциальной зрелищности матча, влияние условий игры на тактику команд, привлекательность телекартинки и другие подобные факторы не входят в компетенцию арбитра.

По окончании матча «Балтика» – «Спартак», погодные условия которого принципиально не отличались от сегодняшней встречи, клубы РПЛ не обращались в РФС с предложениями внести изменения в существующую практику.

Возможно, сейчас такая дискуссия возникнет, и совместно с лигой и клубами нам удастся выработать оптимальный механизм действий в данных ситуациях. Но я считаю неправильным, чтобы судья принимал решение на основании эстетической составляющей матча», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И вот такие мямли руководят везде.
Логики в их действиях нет и не будет.
В Ростове игру ставят в сентябре, а в Москве в декабре
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ lovec23
Все проблемы в том ,что РФС бестолково составляют календарь.Почему Ростов играет в декабре на выезде и таких примеров много . Судья мне кажется не решал вообще ничего.
Черданцев утверждает, что игры между Ростовом и ЦСКА были поменяны кругами по просьбе Ростова. Якобы в Ростове собрались менять газон.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну вот, разложил всё довольно чётко... и сразу стало понятно кто тут на самом деле дебил
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
очередной раз удостовериваемся, что проблемы наших судей от безумного руководства: он реально не понимает, что судья должен все факторы учитывать, а проводить матч на заснеженном поле в принципе не безопасно, и играют, только если других вариантов нет, а это значит априори иметь компетенции оценивать другие факторы помимо безопасности? а могут наконец образованного человека без нарушений логики в руководство судей поставить?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Судья принял не подготовленое поле, даже разметка не просматривалась. Как так можно было? На крайней случай можно было и перенести на пару часов матч.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Вячеслав Максименко
Черданцев утверждает, что игры между Ростовом и ЦСКА были поменяны кругами по просьбе Ростова. Якобы в Ростове собрались менять газон.
А, в Ростове будто больше негде играть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Вячеслав Максименко
Все вопросы к Черданцеву.
Очень хотелось бы задать ему этот вопрос.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Единственное, что правильно сказал, что клубы молчат, а потом ноют, никто же не выносил предложение по системе проведения игры в снегопад. Не должен какой-то официант решать о проведении матча, должны быть правила четкие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Myach
Бредятину написал и рад. Судья принимает решение на основании регламентов, которые как раз клубы сами утверждают. Если клубы договорились основным фактором считать температуру, так тому и быть
не знаю, почему ты рад написанной бредятине и зачем мне об этом сообщил, но лучше не пиши, и температуру можешь проверить, если так хочется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bleffinho
очередной раз удостовериваемся, что проблемы наших судей от безумного руководства: он реально не понимает, что судья должен все факторы учитывать, а проводить матч на заснеженном поле в принципе не безопасно, и играют, только если других вариантов нет, а это значит априори иметь компетенции оценивать другие факторы помимо безопасности? а могут наконец образованного человека без нарушений логики в руководство судей поставить?
Бредятину написал и рад. Судья принимает решение на основании регламентов, которые как раз клубы сами утверждают. Если клубы договорились основным фактором считать температуру, так тому и быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bleffinho
очередной раз удостовериваемся, что проблемы наших судей от безумного руководства: он реально не понимает, что судья должен все факторы учитывать, а проводить матч на заснеженном поле в принципе не безопасно, и играют, только если других вариантов нет, а это значит априори иметь компетенции оценивать другие факторы помимо безопасности? а могут наконец образованного человека без нарушений логики в руководство судей поставить?
Бредятину написал и рад. Судья принимает решение на основании регламентов, которые как раз клубы сами утверждают. Если клубы договорились основным фактором считать температуру, так тому и быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bleffinho
очередной раз удостовериваемся, что проблемы наших судей от безумного руководства: он реально не понимает, что судья должен все факторы учитывать, а проводить матч на заснеженном поле в принципе не безопасно, и играют, только если других вариантов нет, а это значит априори иметь компетенции оценивать другие факторы помимо безопасности? а могут наконец образованного человека без нарушений логики в руководство судей поставить?
Бредятину написал и рад. Судья принимает решение на основании регламентов, которые как раз клубы сами утверждают. Если клубы договорились основным фактором считать температуру, так тому и быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Вячеслав Максименко
Черданцев утверждает, что игры между Ростовом и ЦСКА были поменяны кругами по просьбе Ростова. Якобы в Ростове собрались менять газон.
Ну этот политический рупорт страны , много чего говорит , но мало чего понимает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Павел Лебедев
А, в Ростове будто больше негде играть.
Все вопросы к Черданцеву.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно, а забота о здоровье игроков (и зрителей) тоже не входит в компетенцию арбитра?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А травмы - это тоже эстетическая составляющая? Об этом думать не хотят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А в каманцева ничего не входит умного. Одни скандалы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оценивает безопасность игры на поле для футболистов
----------------------------------------------------------------
То есть, всё в порядке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все проблемы в том ,что РФС бестолково составляют календарь.Почему Ростов играет в декабре на выезде и таких примеров много . Судья мне кажется не решал вообще ничего.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий