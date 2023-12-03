Глава судей РФС о решении Шафеева не переносить матч ЦСКА – «Ростов»: «Зрелищность, телекартинка и влияние на тактику не входят в компетенцию арбитра»

В РФС объяснили решение не переносить матч ЦСКА – «Ростов», несмотря на снегопад.

обыграл « » (2:0) в матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада в Москве. После матча Валерий Карпин жестко раскритиковал решение провести матч, несмотря на погодные условия: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Сообщалось, что РПЛ была готова перенести игру на понедельник, однако арбитр Рафаэль Шафеев принял решение провести ее по расписанию.

«Арбитр, принимая решения о проведении матча, оценивает безопасность игры на поле для футболистов и фактическую возможность проведения матча. Оценка потенциальной зрелищности матча, влияние условий игры на тактику команд, привлекательность телекартинки и другие подобные факторы не входят в компетенцию арбитра.

По окончании матча «Балтика» – «Спартак», погодные условия которого принципиально не отличались от сегодняшней встречи, клубы не обращались в РФС с предложениями внести изменения в существующую практику.

Возможно, сейчас такая дискуссия возникнет, и совместно с лигой и клубами нам удастся выработать оптимальный механизм действий в данных ситуациях. Но я считаю неправильным, чтобы судья принимал решение на основании эстетической составляющей матча», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

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