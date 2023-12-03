Федотов за систему «весна – осень»: «Нужно делать какие-то шаги. С переходом будем играть на хороших газонах»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Владимир Федотов календарь Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Федотов выступил за переход на систему «весна – осень» в Ми РПЛ.

Сегодня ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в матче на заснеженном поле. Перед началом игры рассматривалась возможность переноса из-за погодных условий.

– Нужно ли переходить на систему «весна-осень»?

– Нужно делать какие-то шаги. Зима у нас не наступает неожиданно, и мы знаем календарно время. В декабре с нашими погодными условиями тяжело играть.

С переходом мы все равно будем цеплять какие-то подобные холодные дни, но играть будем на хороших газонах.

Раньше было хорошее выражение: «Матч состоится в любую погоду». Понятно, что это было некомфортно для болельщиков, многое не получалось. Но был азарт, – сказал тренер армейцев.

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38 комментариев
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20 лет до перехода играли на болоте:)) Плюс концовка чемпионата была ближе к зиме, где проходили решающие матчи. Они реально тупые и не могут понять, что дело не в системе весна-осень, а в том что бездари чемпионат из 30ти туров не могут нормально по календарю раскидать:)
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раньше заканчивали в такой каше зато. снегопад это аномальная хрень. лучше бы стадионы с крышей строили.
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На мой взгляд, все решающие матчи лучше проводить при хорошей погоде, на хороших полях (в мае), чем заканчивать в таких условиях.
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ещё один йододефицитный, скажите ему что заканчивали на 3 недели раньше по системе весна-осень и от снега это не спасёт он и в октябре может выпасть. Просто календарь надо нормально составлять и географию учить в школе. Знать что Ростов это Юг и в декабре там комфортнее
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наверное система осень - весна мешала поставить матч в Москве летом, а в Ростове зимой
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им всем таблетки для памяти нужны. на самом деле ничего не поменялось, просто календарь надо нормально составлять, они же сами его и согласовывают
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Ответ gusilebedi
Спортсмены глупые. Вот это открытие…
От тренеров ждёшь большего
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Ответ Evgeny Trifonov
ещё один йододефицитный, скажите ему что заканчивали на 3 недели раньше по системе весна-осень и от снега это не спасёт он и в октябре может выпасть. Просто календарь надо нормально составлять и географию учить в школе. Знать что Ростов это Юг и в декабре там комфортнее
Вот кто-нибудь мне объяснит почему Ростов был не против играть 24 сентября у себя дома при согласовании календаря и потом ?
И ведь раньше никто из руководства и тренерского штаба Ростова не поднимал тему «Ростов это Юг и в декабре там комфортнее».
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+7
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Ответ rigobersong
20 лет до перехода играли на болоте:)) Плюс концовка чемпионата была ближе к зиме, где проходили решающие матчи. Они реально тупые и не могут понять, что дело не в системе весна-осень, а в том что бездари чемпионат из 30ти туров не могут нормально по календарю раскидать:)
Спортсмены глупые. Вот это открытие…
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Зачем? Достаточно не играть в декабре и делать нормальный календарь.
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Вон Локо подогрев включил и все растаяло даже в минус 6 и поле отличное))) Не могли раньше додуматься? А еще перед матчем пленочкой накрывать.
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Ответ Кирилл
Вот кто-нибудь мне объяснит почему Ростов был не против играть 24 сентября у себя дома при согласовании календаря и потом ? И ведь раньше никто из руководства и тренерского штаба Ростова не поднимал тему «Ростов это Юг и в декабре там комфортнее».
это секрет фирмы, на этот вопрос летят минусы почему то.
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Ответ gusilebedi
Кстати вот идея , которую кажется еще нигде не видел. В Краснодаре 2 новых хороших стадион , есть Грозный и фишт в Сочи. 8 матчей в туре . Я думаю матчи 2-х туров раскидать в этих городах как нечего делать. Но никому ничего не нужно , всем плевать.
а зрители как поедут на эти матчи?
+2
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Ответ Птюч, Ёж.
раньше заканчивали в такой каше зато. снегопад это аномальная хрень. лучше бы стадионы с крышей строили.
Да еще всем с арендой за рубль.
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да в декабре сразу станет +20 как только перейдем
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Ответ Guillermo
От тренеров ждёшь большего
Ну Федотов и не сказал, что нужно переходить, это уже журналюга притянул за уши. Федотов сказал, что нужно принимать меры
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Ответ rigobersong
20 лет до перехода играли на болоте:)) Плюс концовка чемпионата была ближе к зиме, где проходили решающие матчи. Они реально тупые и не могут понять, что дело не в системе весна-осень, а в том что бездари чемпионат из 30ти туров не могут нормально по календарю раскидать:)
Тупые похоже не они, а тот кто предлагает летом не играть
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Ответ gusilebedi
Кстати вот идея , которую кажется еще нигде не видел. В Краснодаре 2 новых хороших стадион , есть Грозный и фишт в Сочи. 8 матчей в туре . Я думаю матчи 2-х туров раскидать в этих городах как нечего делать. Но никому ничего не нужно , всем плевать.
Там стоит в январе-феврале турнир провести, либо матчи кубка
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Ответ gusilebedi
Да точно. Лучше конечно заплатить косарь, сидеть в -5 в -10 на стадионе и смотреть на нечто отдалено напоминающее футбол, в перерыве заплатить еще косарь за кипяток с пакетиком чая и хот дог , вместо того , чтобы 2 тура пусть и по телевизору посмотреть нормальную игру . Недовольные будут всегда , это человеческая природа. Но так хоть в футбол нормально можно играть
у тех кто купил абонементы, что им делать? деньги вернуть за пропущенные матчи? трибуны сегодня пустые?
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Ответ Михон Мясной
Да это понятно, что лазурно-лиловые стоят горой за систему "осень-весна" - это ведь ваш клубишко её продавил, на пару с Генером. Дескать, будем успешнее выступать в Европе, потому что чемпионат играется в одно время с европейцами. Навыступали, ахахах! Регулярные последние места в группе Лиги чемпионов))
и кто это вещает про еврокубки? неужели спартаковец, вам с вашими 1-18 и выносами 1-7 вообще тему еврокубков лучше не поднимать. Безтрофейники позорные
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Ответ Guillermo
От тренеров ждёшь большего
Так они бывшие футболисты
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Ответ rb
Да еще всем с арендой за рубль.
И хотя предложение весьма неожиданно,
Надеюсь, рассмотрите его положительно.
Ведь всё-таки, это наш общий газ,
А мечты сбываются только у вас.
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Есть Ростов, есть Сочи, Краснодар и Ахмат! + Зенит со своей крышей. ( не "крышей") . Последние 2 тура до перерыва и первые после перерыва- можно проводить там!
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Все равно КАЖДЫЕ 2 года придется делать перерыв летом на ЧМ/ЧЕ!
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Раньше мы играли с марта по ноябрь. Потом перешли на календарь и игру с марта по декабрь. Надо снова вернуться на календарь где будем играть с марта по ноябрь.
Чушь какая то.
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Это Гинер всё купил
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Дед, я думал ты шаришь, а в итоге 🤡
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