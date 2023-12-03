Федотов за систему «весна – осень»: «Нужно делать какие-то шаги. С переходом будем играть на хороших газонах»

Владимир Федотов выступил за переход на систему «весна – осень» в Ми РПЛ.

Сегодня ЦСКА обыграл « » (2:0) в матче на заснеженном поле. Перед началом игры рассматривалась возможность переноса из-за погодных условий.

– Нужно ли переходить на систему «весна-осень»?

– Нужно делать какие-то шаги. Зима у нас не наступает неожиданно, и мы знаем календарно время. В декабре с нашими погодными условиями тяжело играть.

С переходом мы все равно будем цеплять какие-то подобные холодные дни, но играть будем на хороших газонах.

Раньше было хорошее выражение: «Матч состоится в любую погоду». Понятно, что это было некомфортно для болельщиков, многое не получалось. Но был азарт, – сказал тренер армейцев.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!

Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!