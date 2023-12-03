Карпин о матче с ЦСКА: «Игра была равна, играли два… У кого что получилось»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА (0:2).

– Погода помогла выравнять шансы?

– Да, игра равная была. Я уже когда-то говорил. Игра была равна, играли два… У кого что получилось, – сказал Карпин.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!

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30 комментариев
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"Игра была равна, играли два"

Только одно, Карпинское. ЦСКА то играли толково. А Ростов в такое и без снега играет. Тяжело с физруком во главе по другому играть. Но пудель уже совсем берега потерял, с чего он решил что может еще и соперников оскорблять.
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ну зря он так на Ростов
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Классика от быдловалеры)
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совсем поплыл, уже какую-то откровенную чушь несет... он что, совершенно свою команду не уважает? как бы не было, но ростовчане матч не просто так на поле отбывали, а тут ГТ называет их этим самым... что с человеком творится?
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Видимо под эстонцем стул очень сильно начал качаться, вот и на нервах Валера. Опять сопли по щекам размазывает. ЦСКА вчистую вынес его колхоз.
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Валера как обычно заныл , уже все устали от его нытья
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Ответ Евгений Крюков
Ты же оскорбляешь и без разрешения. А ему, по-твоему, почему-то нельзя вдруг)
Он это делает на всю Россию, он человек медийный.
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Старые мантры Валеры😏
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мне одному показалось, что хамовитость Карина уже переходит через край
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Как так "игра равна"? А почему одна команда забила 2 гола, а вторая нет? Значит игра была не равна, а один клуб был сильнее?
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хозяевам Ростова на заметку... уж если решили выгулять своего пуделька, имейте при себе пакетик
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А в чем прикол оскорблять соперника, который победил тебя 2-0?)))
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…Оно - это твои гопари, которые единственные в лиге могут крыть судей благим матом и им за это ничего не будет. Хотя вряд ли и он с ними на другом языке разговаривает.
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Я бы еще понял бы, если бы Валера ставил футбол через низкие передачи, игру в одно касания, дрибблинг на скорости и прочие элементы игры Барселоны конца нулевых годов. Однако это не так, и Ростов играет посредственно и без снега, поэтому данный потуг - ничто иное, как попытка перевести внимание с кала в штанах на погоду.
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на случай, если вы забыли: это главный тренер сборной россии по футболу.
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Ответ Б81
Классика от быдловалеры)
Ща прибегут его адепты и скажут, что это очередная лихо зарубленная правда-матка🤓
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Думаю, пора уже отдохнуть, передохнуть, переосмыслить. С дочками поняньчиться. А Ростову - присмотреться к Калешину
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Ответ а ты смешной
Он это делает на всю Россию, он человек медийный.
Неееееет, ты ни панимаищ, Валера жи правдоруп, которому все мишают!!1!1! ©️ свидетели Эстониеговы🤓
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Верим в недосказанность!
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Иные интервью вредят команде ещё больше, чем поражения. Валера, остановись!
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одно - да
два это неточно
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Дайте Валере платочек. А то сопли размазал по всему своему тейблу.
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чуваки, хрен с ним со снегом. Я сегодня отцом стал. Прёт не по-детски, хочется к каждому подойти рассказать) Жаль что не пью, придется на трезвую всё пережить))) Всем счастья, Карпину нервов))
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