Карпин о матче с ЦСКА: «Игра была равна, играли два… У кого что получилось»
Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА (0:2).
– Погода помогла выравнять шансы?
– Да, игра равная была. Я уже когда-то говорил. Игра была равна, играли два… У кого что получилось, – сказал Карпин.
«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!
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Только одно, Карпинское. ЦСКА то играли толково. А Ростов в такое и без снега играет. Тяжело с физруком во главе по другому играть. Но пудель уже совсем берега потерял, с чего он решил что может еще и соперников оскорблять.
два это неточно