Карпин о матче с ЦСКА: «Игра была равна, играли два… У кого что получилось»

Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА (0:2).

– Погода помогла выравнять шансы?

– Да, игра равная была. Я уже когда-то говорил. Игра была равна, играли два… У кого что получилось, – сказал Карпин.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!

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