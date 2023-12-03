«Матч ТВ» сообщил, что ЦСКА и «Ростов» выступили за перенос игры из-за снегопада. Брейдо опроверг: «Считаем логичным играть»

ЦСКА и «Ростов» не хотят играть в снегопад и выступили за перенос матча.

Сегодня на Москву обрушился сильный снегопад. Сообщалось, что идут консультации по поводу возможного переноса матча, запланированного на 14:00 по московскому времени, на завтра.

«Пообщался с некоторыми представителями и « », оба клуба сегодня играть не хотят. Хотели бы, чтобы встречу перенесли, потому что такая погода может повлиять на травмы и результат. Но решение за арбитром. По регламенту он окончательного слова еще не сказал.

Оба тренера против того, чтобы проводить матч. , судя по его лицу, совсем недоволен происходящим. Сказал: «Не знаю, как клуб, но я точно против», – сообщил корреспондент « » Артем Фигуров.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг, что команда не готова играть сегодня.

«Это неправда. Мы готовы играть, о чем главный тренер уже дважды сказал в предматчевых интервью. Нефутбольная погода в декабре не стала сюрпризом, о снегопаде было известно заранее. И раз уже все на стадионе, приехали болельщики, все службы стадиона работают, а до начала матча 15 минут, то считаем логичным играть», – написал Брейдо.

Поле по-прежнему очищают от снега. На газон выехал трактор. Как пишет журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров, это продолжат делать до 14:00 по московскому времени. После этого решение о проведении игры примет судья Рафаэль Шафеев.

Фото: sport-express.ru

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!