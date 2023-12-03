«Матч ТВ» сообщил, что ЦСКА и «Ростов» выступили за перенос игры из-за снегопада. Брейдо опроверг: «Считаем логичным играть»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин ВЭБ Арена календарь Матч ТВ Футбол

ЦСКА и «Ростов» не хотят играть в снегопад и выступили за перенос матча.

Сегодня на Москву обрушился сильный снегопад. Сообщалось, что идут консультации по поводу возможного переноса матча, запланированного на 14:00 по московскому времени, на завтра.

«Пообщался с некоторыми представителями ЦСКА и «Ростова», оба клуба сегодня играть не хотят. Хотели бы, чтобы встречу перенесли, потому что такая погода может повлиять на травмы и результат. Но решение за арбитром. По регламенту он окончательного слова еще не сказал.

Оба тренера против того, чтобы проводить матч. Валерий Карпин, судя по его лицу, совсем недоволен происходящим. Сказал: «Не знаю, как клуб, но я точно против», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Артем Фигуров.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг, что команда не готова играть сегодня.

«Это неправда. Мы готовы играть, о чем главный тренер уже дважды сказал в предматчевых интервью. Нефутбольная погода в декабре не стала сюрпризом, о снегопаде было известно заранее. И раз уже все на стадионе, приехали болельщики, все службы стадиона работают, а до начала матча 15 минут, то считаем логичным играть», – написал Брейдо.

Поле по-прежнему очищают от снега. На газон выехал трактор. Как пишет журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров, это продолжат делать до 14:00 по московскому времени. После этого решение о проведении игры примет судья Рафаэль Шафеев.

Фото: sport-express.ru

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43 комментария
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кто был мог подумать-снег в декабре!
+51
-6
+45
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Зато летом перерыв😁
Россия - страна возможностей!
+44
-13
+31
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Ответ Зелёный гопник
Зато летом перерыв😁 Россия - страна возможностей!
В Ростове +15 , возможно проблема в тех дедушках, которые составляют календарь?
+24
-5
+19
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Ответ Зелёный гопник
Зато летом перерыв😁 Россия - страна возможностей!
В Германии из-за снегопада матч Бавария-Унион перенесли. Бундеслигу тоже нужно на весна-осень переводить?
+23
-7
+16
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Решение же за час должны принимать?
Генич говорит, матч будет
+15
-2
+13
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только вчера красный мяч купили и такой облом
+9
0
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Ответ Roman Araslanov
В Германии из-за снегопада матч Бавария-Унион перенесли. Бундеслигу тоже нужно на весна-осень переводить?
С этими бесполезно вести диалог, они вечно всем недовольны
+8
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Ответ Никита Королёв
кто был мог подумать-снег в декабре!
Ну снег бывает разный. Такой снегопад это всё-таки аномалия
+7
-3
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Перенести игру в Ростов на завтра. Ха - ха!
+3
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Ответ Никита Королёв
кто был мог подумать-снег в декабре!
я до сих пор охереваю что за 7 лет осень-весна, эти бараны продолжают упорно ставить матчи с южными оппонентами в Москве в декабре а на юге в жару в августе или тёплой весной.

вот сейчас было бы Ростов - ЦСКА сыграть, а ЦСКА - Ростов 23 Мая. Но нет же, всё наоборот
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А Балтика и Спартак хотели играть?! Капризные какие
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Спартак тоже не хотел..
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Обоим по технарю!
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Матч состоится в любую погоду.
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Ну и правильно
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Ответ Геннадий
Спартаку и Балтике можно играть в снегопад , а здесь неженки появились ? Все должны пройти через такую непогоду , чтобы РФС и РПЛ задумались , и вместо того , чтобы жопы греть в тёплых креслах , начали нормально составлять календарь . Ещё полтора года назад было ясно , что международных матчей не будет - ни сборных , ни клубных . Тогда зачем эти ненужные игры сборной , если в эти "окна" можно было бы воткнуть последние игры чемпионата ?
там снег бывало прерывался и не так поле было завалено снегом, что щас в Москве это просто будут каждые 15 минут останавливать и чистить снег.
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Ответ Roman Araslanov
В Германии из-за снегопада матч Бавария-Унион перенесли. Бундеслигу тоже нужно на весна-осень переводить?
В Германии (в Баварии) такая погода - редкость.
А у нас?
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Ответ Всеволод Бобров
да какой смысл играть в такую погоду? почему не перенести игру?
Спартаку и Балтике можно играть в снегопад , а здесь неженки появились ? Все должны пройти через такую непогоду , чтобы РФС и РПЛ задумались , и вместо того , чтобы жопы греть в тёплых креслах , начали нормально составлять календарь . Ещё полтора года назад было ясно , что международных матчей не будет - ни сборных , ни клубных . Тогда зачем эти ненужные игры сборной , если в эти "окна" можно было бы воткнуть последние игры чемпионата ?
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Ответ Dolard
Ну снег бывает разный. Такой снегопад это всё-таки аномалия
Ну какая аномалия?Декабрь на дворе, нормальная русская зима.
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Ответ Геннадий
Спартаку и Балтике можно играть в снегопад , а здесь неженки появились ? Все должны пройти через такую непогоду , чтобы РФС и РПЛ задумались , и вместо того , чтобы жопы греть в тёплых креслах , начали нормально составлять календарь . Ещё полтора года назад было ясно , что международных матчей не будет - ни сборных , ни клубных . Тогда зачем эти ненужные игры сборной , если в эти "окна" можно было бы воткнуть последние игры чемпионата ?
И проводить их без легионеров-сборников? Очень рады клубы будут, ага.
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верните мой 2002-й
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Ответ Зелёный гопник
Зато летом перерыв😁 Россия - страна возможностей!
а в Ростове у нас +17
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Ответ Mihail0910
Просто конченые те, кто составляет календарь так, что в декабре приходиться играть, а летом 2 месяца отдыхать... Вот их бы собрать и заставить играть при таких условиях.
Достаточно заставить их сидеть на обычных трибунах в такую погоду, а не тёплых ложах)
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Ответ Алексей Иванов
только вчера красный мяч купили и такой облом
🤣🤣🤣👏🏻👏🏻👏🏻
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Ответ Никита Королёв
кто был мог подумать-снег в декабре!
Никогда такого не было, и вот опять!
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Ответ Зелёный гопник
Скорее наоборот - это нормально для нашей зимы.
Я бы так не сказал. Это нормально скорее для Скандинавии. Там из-за влияния Гольфстрима очень снежные зимы.
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в Москве был Олимпийский СК, хороший манеж на 30 тысяч. развалили сволочи. сейчас смотри вот этот убожество
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А что, если это не то, что мы думаем, а хитрый план, и Россия готовится к включению зимнего футбола в программу зимних игр дружбы? Золото гарантировано, учитывая состав "друзей", а нашим поленьям что трава, что лёд.
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Какой треш
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это уже такая фишечка спортса... текст и его опровержение в одном заголовке
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Один трактор целый остался ?
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Правильно, перенести на апрель сразу, чтобы не мучиться )))
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Тогда всегда матчи если идет снег надо прекращать или переносить, в дождик тоже играть не особо приятно, если слишком жарко тоже не айс....
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Удивительно
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да какой смысл играть в такую погоду? почему не перенести игру?
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