Глебов после матча с ЦСКА: «Смысл от него? Можно было Кубок не играть, а перенести на весну. Либо в октябре сыграть в Москве, а сейчас – в Ростове»
Данил Глебов считает, что календарь сезона в России нужно менять.
– Я не знаю. Мне кажется, можно было Кубок не играть, а перенести на весну, чтобы в конце ноября закончили играть. Либо в октябре можно было сыграть с ЦСКА в Москве, а сейчас в Ростове.
Я до последнего не верил, что будет игра. Трактор ездит, разминаться на дает.
– Понятно ли вам, почему каждый год такая проблема?
– Это вопрос к тому, кто составляет календарь. Приняли такие решения – молодцы. Я думаю, что сегодняшняя игра в десятый раз доказала, что надо что-то пересматривать. У меня один вопрос, кому эта игра понравилась? Смысл от этой игры? Я не вижу, - сказал полузащитник «Ростова» после 0:2 от ЦСКА.
«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!
Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Значит, все их на тот момент устраивало, а сейчас все резко стало «бессмысленно».
Что мешало представителям Ростова выразить несогласие и предложить свои варианты ?
Но нет же, ничего не было сказано.
А сейчас решили бороться за «смысл и футбол» в прессе, видите ли.
И вина Ростова в этом есть в том числе.
Мужики, вы получаете денег как коллектив небольшой фабрики. Каждый! И ноете,как девочки. Да назовите это как угодно (зимний футбол, например) и играйте. А вы злитесь, жалуетесь, Мелехов вообще с ума сбрендил…
Проиграли в честной борьбе. Точка.
Или вы думаете, что все матчи каждого тура весной будут играть одним днем в воскресенье ?
Немного логику включите.
днём пытался проехать на машине в Москве и был в районе Черкизовская. апокалипсис. ехать невозможно.
Только не myscore, пожалуйста - там все матчи начинаются в одно и то же время что невозможно из-за контракта с официальным вещателем в лице Матч ТВ )
На официальном сайте РПЛ стоит только дата (и то, которая потом изменится) )
Именно во сколько по времени )