Глебов после матча с ЦСКА: «Смысл от него? Можно было Кубок не играть, а перенести на весну. Либо в октябре сыграть в Москве, а сейчас – в Ростове»

Теги ЦСКА Ростов календарь Данил Глебов Спорт-Экспресс Футбол

Данил Глебов считает, что календарь сезона в России нужно менять.

– Я не знаю. Мне кажется, можно было Кубок не играть, а перенести на весну, чтобы в конце ноября закончили играть. Либо в октябре можно было сыграть с ЦСКА в Москве, а сейчас в Ростове.

Я до последнего не верил, что будет игра. Трактор ездит, разминаться на дает.

– Понятно ли вам, почему каждый год такая проблема?

– Это вопрос к тому, кто составляет календарь. Приняли такие решения – молодцы. Я думаю, что сегодняшняя игра в десятый раз доказала, что надо что-то пересматривать. У меня один вопрос, кому эта игра понравилась? Смысл от этой игры? Я не вижу, - сказал полузащитник «Ростова» после 0:2 от ЦСКА.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!

Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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37 комментариев
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Почему при составлении календаря представители Ростова даже не задумались о том, чтобы поменять матчи в чемпионате местами ?

Значит, все их на тот момент устраивало, а сейчас все резко стало «бессмысленно».
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Ответ Kent88
может составители календаря должны были сразу мозг включить?!
Так а клубы для чего ?
Что мешало представителям Ростова выразить несогласие и предложить свои варианты ?

Но нет же, ничего не было сказано.
А сейчас решили бороться за «смысл и футбол» в прессе, видите ли.
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в каких бы условиях матч не проводился, проигравшая команда всегда будет недовольна и будет кричать о несправедливости
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Ответ Stas Efimov
а почему об этом Ростов думать должен? с больной головы на здоровую не нужно перекладывать
Потому что РПЛ согласовывает календарь с клубами, не думали ?
И вина Ростова в этом есть в том числе.
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Вот оно-причина поражения нашлась. Трактор колхозу размяться помешал.
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Ответ Кирилл
Почему при составлении календаря представители Ростова даже не задумались о том, чтобы поменять матчи в чемпионате местами ? Значит, все их на тот момент устраивало, а сейчас все резко стало «бессмысленно».
может составители календаря должны были сразу мозг включить?!
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Ответ Кирилл
Так а клубы для чего ? Что мешало представителям Ростова выразить несогласие и предложить свои варианты ? Но нет же, ничего не было сказано. А сейчас решили бороться за «смысл и футбол» в прессе, видите ли.
На поле не умеют. Тренера нет,один физрук. Потому бороться могут только в прессе.
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Это ЦСКА должны жаловаться на газон а не Ростов, так как именно ЦСКА играет в комбинационный и техничный футбол. У Ростова одни навесы и игра головой, им снег не помеха!
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Я чего-то не понимаю. Весь Ростов ищет смысл. То в игре с Сочи, проигранной 1:10, то теперь. Может,не нужно выходить на поле?
Мужики, вы получаете денег как коллектив небольшой фабрики. Каждый! И ноете,как девочки. Да назовите это как угодно (зимний футбол, например) и играйте. А вы злитесь, жалуетесь, Мелехов вообще с ума сбрендил…
Проиграли в честной борьбе. Точка.
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верни работодателю половину декабрьской зарплаты... и почувствуй смысл
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Ответ Бен Гаан
Умейте проигрывать достойно
Не люблю сослагательные , но допустим Коням влетело бы и что тогда? Вой бы стоял. Уверен.
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Ответ Павел Лебедев
А кто их слушал. Посмотрите расписание на 2 круг. Там ростовчанам 10 марта игра с краснодврцами, а 12 марта с ЦСКА на кубок. Разве это нормально можно охарактеризовать?
Расписание на весеннюю часть еще не утверждено.

Или вы думаете, что все матчи каждого тура весной будут играть одним днем в воскресенье ?
Немного логику включите.
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Часто вижу аргумент про то почему не играть на юге зимой что не хватит стадионов южных. Но блин при этом у вас Ростов играет в декабре на выезде, логично чо)
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Умейте проигрывать достойно
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А мне игра очень понравилась.
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Умейте проигрывать достойно
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Ни Карпин, ни его игроки не отличаются элементарной логикой и воспитанностью. Армейцы «повалили» их не «по погоде», а по совокупности игровых качеств. Элементарно! Кстати, второй мяч был вполне изящен.
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Вот с кубком реально дичь. Первый матч сейчас, ответка через три месяца. Это вообще как…
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Ответ Кирилл
Почему при составлении календаря представители Ростова даже не задумались о том, чтобы поменять матчи в чемпионате местами ? Значит, все их на тот момент устраивало, а сейчас все резко стало «бессмысленно».
а почему об этом Ростов думать должен? с больной головы на здоровую не нужно перекладывать
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Ответ Павел Лебедев
Да, ещё игра у ростовчан после краснодарцев(10.03)с ЦСКА на второй день 12.03.что за дикость?
Ну думаю, там должны перенести. На второй день вроде как и по регламенту не положено играть. К этому стремились оставляя календарь. Не должны допустить.
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Ответ Severfan
в каких бы условиях матч не проводился, проигравшая команда всегда будет недовольна и будет кричать о несправедливости
Ещё раз напоминаю, что принимающая сторона должна подготовить поле, оно было не готово, и почему судья принял к игре не готовое поле. Почему-то на Локомотиве постарались подготовить поле?
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я вот сейчас смотрю Локо зенит и тоже не понимаю.
днём пытался проехать на машине в Москве и был в районе Черкизовская. апокалипсис. ехать невозможно.
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Ответ Красная стрела
Ну думаю, там должны перенести. На второй день вроде как и по регламенту не положено играть. К этому стремились оставляя календарь. Не должны допустить.
Будем надеяться
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Ответ Красная стрела
Вот с кубком реально дичь. Первый матч сейчас, ответка через три месяца. Это вообще как…
Да, ещё игра у ростовчан после краснодарцев(10.03)с ЦСКА на второй день 12.03.что за дикость?
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Ответ Честный контроль
Вот оно-причина поражения нашлась. Трактор колхозу размяться помешал.
Так оно и понятно что трактор только в колхозе и ездит.
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Ответ Павел Лебедев
4-00
Где вы именно эту информацию нашли, можно ресурс ?
Только не myscore, пожалуйста - там все матчи начинаются в одно и то же время что невозможно из-за контракта с официальным вещателем в лице Матч ТВ )

На официальном сайте РПЛ стоит только дата (и то, которая потом изменится) )
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Ответ Кирилл
И во сколько будут играть Ростов с Краснодаром, раз расписание «уже опубликовано» ?) Именно во сколько по времени )
4-00
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Ответ Кирилл
И во сколько будут играть Ростов с Краснодаром, раз расписание «уже опубликовано» ?) Именно во сколько по времени )
Как обычно
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Ответ Павел Лебедев
Не знаю, оно уже опубликовано.
И во сколько будут играть Ростов с Краснодаром, раз расписание «уже опубликовано» ?)
Именно во сколько по времени )
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Данил видимо спортс читает периодически.
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Кубок в нынешнем формате тоже не нужен
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Хорошая мысля, как всегда приходит опосля((
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А какой вообще смысл от росфутбола ?
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Да в РПЛ всем нас рать, и на футболистов и на зрителей, что тут непонятного?
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