Глебов после матча с ЦСКА: «Смысл от него? Можно было Кубок не играть, а перенести на весну. Либо в октябре сыграть в Москве, а сейчас – в Ростове»

Данил Глебов считает, что календарь сезона в России нужно менять.

– Я не знаю. Мне кажется, можно было Кубок не играть, а перенести на весну, чтобы в конце ноября закончили играть. Либо в октябре можно было сыграть с в Москве, а сейчас в Ростове.

Я до последнего не верил, что будет игра. Трактор ездит, разминаться на дает.

– Понятно ли вам, почему каждый год такая проблема?

– Это вопрос к тому, кто составляет календарь. Приняли такие решения – молодцы. Я думаю, что сегодняшняя игра в десятый раз доказала, что надо что-то пересматривать. У меня один вопрос, кому эта игра понравилась? Смысл от этой игры? Я не вижу, - сказал полузащитник « » после 0:2 от ЦСКА.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!

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