«Реал» хочет подписать Мусиалу из «Баварии», если переход Мбаппе сорвется

«Реал» может подписать хавбека «Баварии» Джамала Мусиалу.

Как пишет Sport Bild, мадридский клуб намерен оформить трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, однако если сделка сорвется, « » попробует подписать , который значится вторым в шорт-листе «бланкос».

У Мусиалы есть контракт до 2026 года, хавбек приостановил переговоры о его продлении. Джамал хочет играть в команде, которая имеет реальные шансы на завоевание трофея в Лиге чемпионов, поэтому «Реал» кажется привлекательным вариантом.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!