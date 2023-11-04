«Реал» хочет подписать Мусиалу из «Баварии», если переход Мбаппе сорвется
«Реал» может подписать хавбека «Баварии» Джамала Мусиалу.
Как пишет Sport Bild, мадридский клуб намерен оформить трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, однако если сделка сорвется, «Реал» попробует подписать Мусиалу, который значится вторым в шорт-листе «бланкос».
У Мусиалы есть контракт до 2026 года, хавбек приостановил переговоры о его продлении. Джамал хочет играть в команде, которая имеет реальные шансы на завоевание трофея в Лиге чемпионов, поэтому «Реал» кажется привлекательным вариантом.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Примерно такая же ахинея с точки зрения здравого смысла этой новости .
Топовый форвард нужен позарез.
До конца контракта с Баварией ещё 3 года
Если бы Джамал хотел, чтобы у команды были баварные шансы, он бы продлил контракт с Баварией.
Если бы хотел напольные шансы, то склонялся бы к переходу в Наполи.
Если барсные, то в Барселону.
Если бы ак-барсные, то в Ак-Барс.
Мусиала более разноплановый чем Мбпапе даже
В средине поле Белингем, Мусиала проста космос