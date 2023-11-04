«Реал» хочет подписать Мусиалу из «Баварии», если переход Мбаппе сорвется

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Джамал Мусиала Футбол

«Реал» может подписать хавбека «Баварии» Джамала Мусиалу.

Как пишет Sport Bild, мадридский клуб намерен оформить трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, однако если сделка сорвется, «Реал» попробует подписать Мусиалу, который значится вторым в шорт-листе «бланкос».

У Мусиалы есть контракт до 2026 года, хавбек приостановил переговоры о его продлении. Джамал хочет играть в команде, которая имеет реальные шансы на завоевание трофея в Лиге чемпионов, поэтому «Реал» кажется привлекательным вариантом.

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52 комментария

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Brigande
А если трансфер Дэвиса сорвется , то возьмут ван Дейка ?
Примерно такая же ахинея с точки зрения здравого смысла этой новости .
+35
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Glory Real Madrid
Ответ Николай Утюжов
Рано еще для новостей про Мбаппе. Ждем января
эти новости будут до конца летнего ТО.
+16
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+16
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Риго, если бы Мадрид не был топ-клубом, ты бы не дежурил на ветке Мадрида 24/7. Кстати, как всегда показываешь свои комплексы, пишешь название клуба с маленькой буквы.
+15
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Игорь Новиков
Чтобы играть по схеме 4-6-0?
Топовый форвард нужен позарез.
+16
-4
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Homelender_666
Ответ corazón blanco
Риго, если бы Мадрид не был топ-клубом, ты бы не дежурил на ветке Мадрида 24/7. Кстати, как всегда показываешь свои комплексы, пишешь название клуба с маленькой буквы.
Не обращайте внимания на этого шута. Добавляйте в ЧС и наслаждайтесь адекватными комментариями)
+7
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euskaldunak
Ответ Lynx.DP
А есть топовые чистые форварды то сейчас… Холланд, Осимхен. Да и всё по сути из прям топов стабильных на позиции чистый форвард.
осимхен не стабилен во первых, во вторых Реалу надо было брать Кейна этим летом и тогда года 4 точно проблем бы не было
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corazón blanco
Да сейчас в преддверии январского трансферного окна будут только так писать всякие слухи и домыслы. Если игрок приостанавливает переговоры по контракту, то сразу же появляются новости с переходом его в тот или иной топ-клуб.
+9
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Николай Утюжов
Рано еще для новостей про Мбаппе. Ждем января
+4
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Tristan...
Ответ Eduard Rastryopin
А губа у Реала не треснет? И Дэвиса и Мусиалу.Может еще и Киммиха с Сане впридачу?
Тухеля
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войд
Ответ ScaryClown$
Мусиала только в МС,Барсу или ПСЖ,но никак не в Реал.
А в барсу зачем,чтобы на 4 местах гнить?)
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Lynx.DP
Ответ Игорь Новиков
Чтобы играть по схеме 4-6-0? Топовый форвард нужен позарез.
А есть топовые чистые форварды то сейчас… Холланд, Осимхен. Да и всё по сути из прям топов стабильных на позиции чистый форвард.
+2
-1
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Unknown Forusha
Куда им еще и мусиала
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Yu123
Ответ Роман
Реал проводит хорошую трансферную политику. Поэтому и на вершине.
ага, ведь им Мусиалу с Дэвисом на блюдечке отдадут
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петрович сектор1
Дичь какая то
До конца контракта с Баварией ещё 3 года
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DavidRobertJosephBeckham
Мусиала просто необходим, ведь его конкурент по позиции Биллингем совсем не впечатляет!
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Алланур
Топ трансфер, вряд ли немцы его так легко отпустят, ещё и учитывая что к Девису приглядываются, но если провернуть такое, будет очень сильное усиление, будем ждать
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Михо
Реал, пожалуйста, отстань от Баварии🙏🏻😃
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Aleksey Yashin
"Джамал хочет играть в команде, которая имеет реальные шансы на завоевание Лиги чемпионов, поэтому «Реал» кажется привлекательным вариантом"

Если бы Джамал хотел, чтобы у команды были баварные шансы, он бы продлил контракт с Баварией.
Если бы хотел напольные шансы, то склонялся бы к переходу в Наполи.
Если барсные, то в Барселону.
Если бы ак-барсные, то в Ак-Барс.
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Klaus
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С мертвым левым флангом Реала Дэвис нужен позарез. Мусиала не помешает
откуда деньги?
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spurshiken
Ответ Игорь Новиков
Чтобы играть по схеме 4-6-0? Топовый форвард нужен позарез.
так мбаппе на позиции Вини играет
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Остап Бандера
Собери всех негров и получишь приз
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Опять непонятная трансферная новость. Реал, как и Сити, походу, хочет всех подписать.
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Я Гражданин Мира
Если и того и друго вообще супер будет.
Мусиала более разноплановый чем Мбпапе даже
В средине поле Белингем, Мусиала проста космос
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МАЙНЕ Рыжов
вы шутите?куда мусиалу,у вас и так дохера полузащитников
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DiffusedLight
Ответ Jeicob Harlon
Бабича возьмут
А если Бабич сорвется, будут думать как Бугаева вытащить из переплёта. Даааа, дела трансферные неисповедимы...
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