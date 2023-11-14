«Реал» предложит Карвахалю новый контракт, если он продолжит выступать на высоком уровне. С Менди готовы расстаться в случае подписания Дэвиса
Даниэль Карвахаль может продлить соглашение с «Реалом».
По информации Marca, мадридский клуб может предложить 31-летнему защитнику новый контракт, если он продолжит выступать на высоком уровне в течение сезона. Напомним, действующее соглашение Карвахаля с «Реалом» истекает в 2025 году.
Также сообщается, что в случае подписания Альфонсо Дэвиса «Реал» готов расстаться с Ферланом Менди. В клубе обеспокоены частыми травмами француза. В частности, «Реал» рассматривает возможность подписания Дэвиса свободным агентом летом 2025 года, когда истечет его контракт с «Баварией» – тогда же закончится соглашение Менди со «сливочными».
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