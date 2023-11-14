«Реал» предложит Карвахалю новый контракт, если он продолжит выступать на высоком уровне. С Менди готовы расстаться в случае подписания Дэвиса

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Даниэль Карвахаль Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Футбол

Даниэль Карвахаль может продлить соглашение с «Реалом».

По информации Marca, мадридский клуб может предложить 31-летнему защитнику новый контракт, если он продолжит выступать на высоком уровне в течение сезона. Напомним, действующее соглашение Карвахаля с «Реалом» истекает в 2025 году.

Также сообщается, что в случае подписания Альфонсо Дэвиса «Реал» готов расстаться с Ферланом Менди. В клубе обеспокоены частыми травмами француза. В частности, «Реал» рассматривает возможность подписания Дэвиса свободным агентом летом 2025 года, когда истечет его контракт с «Баварией» – тогда же закончится соглашение Менди со «сливочными».

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4 комментария

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JENNINGS
Если продолжит выступать на высоком уровне - конечно, продлевать!
Несмотря на то, что сдал в последние годы, Дани ещё может принести много пользы «Мадриду»
Ну и это не отменяет необходимости покупки топового ПЗ. Васкес - не защитник
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NickFourteen
Очень надеюсь что Бавария сделает всё для того чтобы Дейвис оставался в клубе как можно дольше! (Странно что спортс не знает как пишется фамилия и имя футболиста)
+2
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Андрей
Ответ NickFourteen
Очень надеюсь что Бавария сделает всё для того чтобы Дейвис оставался в клубе как можно дольше! (Странно что спортс не знает как пишется фамилия и имя футболиста)
они у Генича спросили. он как раз вспоминал Умопомекано.
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skorpion n
Ответ NickFourteen
Очень надеюсь что Бавария сделает всё для того чтобы Дейвис оставался в клубе как можно дольше! (Странно что спортс не знает как пишется фамилия и имя футболиста)
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