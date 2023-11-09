«Реал» и Вальверде продлили контракт до 2029 года. Отступные – миллиард евро
«Реал» объявил о продлении контракта с Федерико Вальверде.
Новое соглашение полузащитника с клубом действует до июня 2029 года. Сообщалось, что отступные Вальверде составят 1 миллиард евро.
Федерико Вальверде перешел в «Реал» в 2016 году и дебютировал за основную команду в сезоне-2018/19. Подробную статистику 25-летнего уругвайца можно найти здесь.
Фото: realmadrid.com
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