«Реал» и Вальверде продлили контракт до 2029 года. Отступные – миллиард евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Футбол

«Реал» объявил о продлении контракта с Федерико Вальверде.

Новое соглашение полузащитника с клубом действует до июня 2029 года. Сообщалось, что отступные Вальверде составят 1 миллиард евро.

Федерико Вальверде перешел в «Реал» в 2016 году и дебютировал за основную команду в сезоне-2018/19. Подробную статистику 25-летнего уругвайца можно найти здесь.

Фото: realmadrid.com

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19 комментариев

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corazón blanco
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Вы действительно думаете, что человек из-за поражения просто так подошел и ударил Баэну? Я в жизни в это не поверю. Почему он тогда остальных не бил никогда, после поражений. Ведь я слышал, что основным доводом было то, что Феде был не в духе после поражения, что конечно вызывает улыбку)
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corazón blanco
Отличная новость, Феде прекрасный футболист, который с каждым годом все больше и больше прогрессирует. Какой огромный объем работы проделывает на поле, такое ощущение, словно игрок с двумя сердцами. Феде летом показал свою преданность летом, отказав английскому клубу, он неоднократно заявлял, что в Мадриде он счастлив. Рад, что он чаще стал бить издали, удар у него, как из помощи. Уверен, что еще неоднократно порадует болельщиков Мадрида своими дальними пушками. Будущий капитан Мадрида! Теперь осталось дело за продлением Милитао!
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JENNINGS
Прекрасная новость! Желаю бриллианту успехов и как можно больше и дольше показывать свой топ-класс в «Реале»!💪🇺🇾
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AnMe
Топ, которых поискать, завидую соперникам с таким подписанием! Без травм в карьере Феде.
+3
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Tyrone Woodley
Ответ JENNINGS
Вы реально хотите таким персонажам что-то доказать? Игнорируйте или. блокируйте их в ЧС и наслаждайтесь адекватными комментариями. Человек явно же специально зашёл сюда, чтобы отложить, зачем вам эти споры?!
Несомненно прав. За голубой мешок болеют 3 человека на этом сайте и все как один неадекватные.
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Dottore
Вальверде топище, один из лидеров команды!
Хорошая новость!!!
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JENNINGS
Ответ corazón blanco
Вы действительно думаете, что человек из-за поражения просто так подошел и ударил Баэну? Я в жизни в это не поверю. Почему он тогда остальных не бил никогда, после поражений. Ведь я слышал, что основным доводом было то, что Феде был не в духе после поражения, что конечно вызывает улыбку)
Вы реально хотите таким персонажам что-то доказать? Игнорируйте или. блокируйте их в ЧС и наслаждайтесь адекватными комментариями. Человек явно же специально зашёл сюда, чтобы отложить, зачем вам эти споры?!
+3
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corazón blanco
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Какая сущность? В том, что он мужчина и постоял за свою семью не позволив оскорблять и смеяться над бедой, которая благо не произошла и все закончилось хорошо? Поступил по-мужски, не подставлял команду, не начал выяснять все на поле, а решил уже поговорить с ним после игры.
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Stasinho7
Родриго, Винисиус, Камавинга, Вальверде - и все до 2029
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LakerIP
Будущий капитан!
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Nicolas Erfe
Этот парень будущий капитан Мадрида вне всяких сомнений
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Tyrone Woodley
Кама и Феде продлили - значит ниже определённого уровня (ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ) точно не опустятся очень долгие годы! Любимые игроки этой эпохи...
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Птаха@Грач
Ответ corazón blanco
Отличная новость, Феде прекрасный футболист, который с каждым годом все больше и больше прогрессирует. Какой огромный объем работы проделывает на поле, такое ощущение, словно игрок с двумя сердцами. Феде летом показал свою преданность летом, отказав английскому клубу, он неоднократно заявлял, что в Мадриде он счастлив. Рад, что он чаще стал бить издали, удар у него, как из помощи. Уверен, что еще неоднократно порадует болельщиков Мадрида своими дальними пушками. Будущий капитан Мадрида! Теперь осталось дело за продлением Милитао!
Кому это он отказал, любопытно узнать?)
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Axmat Cecenov
Ответ Птаха@Грач
Кому это он отказал, любопытно узнать?)
Ливерпулю которые предложили клубу 80 млн. Но там сразу Реал отказался.
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corazón blanco
Ответ Stasinho7
Родриго, Винисиус, Камавинга, Вальверде - и все до 2029
Винисиус до 2027 года, Родриго до 2028. Только Камавинга и Феде до 2029. Ожидается еще продление Милитао, но будет тоже до 2028 года.
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JENNINGS
Ответ AnMe
Топ, которых поискать, завидую соперникам с таким подписанием! Без травм в карьере Феде.
Давно слежу за тобой и твоими комментами! Островок адекватности среди фанатов «Барсы» на этом сайте! Надеюсь, не опустишь планку! Спасибо, здоровья всем травмированным игрокам «Барсы»🔵🔴💪
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