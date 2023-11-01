«Реал» уверен в трансфере Дэвиса летом. Клуб год работает над подписанием защитника «Баварии» (Relevo)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал» надеется купить Альфонсо Дэвиса летом.

По информации Relevo, мадридский клуб уверен, что сможет приобрести защитника «Баварии» по окончании сезона. Клуб уже год работает над сделкой, которая будет непростой. 

Контракт канадского футболиста с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Дэвис уже несколько раз отказывался продлевать свой нынешний контракт, оправдывая такой образ действий нестабильностью, с которой клуб столкнулся в последние сезоны, приходом и уходом нескольких менеджеров. В «Реале» считают, что мюнхенцы будут вынуждены вести переговоры этим летом, чтобы не потерять игрока дешевле или бесплатно. 

«Мадрид» уже использовал эту стратегию при трансфере Тони Крооса за 25 миллионов евро в 2014 году. Ожидается, что трансфер Дэвиса обойдется клубу примерно в два раза дороже. При этом «сливочные» уверены, что игрока ждет большое будущее и что он сможет добиться прогресса в «Реале». 

«Бавария» убеждена, что защитник хочет покинуть клуб, и уже начала поиск игроков на замену. 

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 9 матчей, в которых отличился 3 результативными передачами. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь

«Реал» надеется купить Дэвиса за 40 млн евро у «Баварии» летом. 50 млн – максимум

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18 комментариев

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Рашпель793
Было бы очень неплохо. Игроки Баварии отлично в Реале приживаются )
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Гамаль Хайдаров
Ответ Рашпель793
Было бы очень неплохо. Игроки Баварии отлично в Реале приживаются )
а кто есть из примеров помимо Кросса?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Artem 8
Реалу лучше бы поработать над Винисиусом но трансфер будет не плохой
Реалу лучше продать этого психованного блмщика и купить за вырученные деньги нормальных ЦЗ, ПЗ и опорника.
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Рашпель793
Ответ Гамаль Хайдаров
а кто есть из примеров помимо Кросса?
Алаба сходу стал основным и приносит немало пользы.
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MigraTjk
Алаба -Дэвис ))) связка, Дэвис напоминает Марсело) Будет приятно поглядеть за этим, еще и Черепашку взять и главный тренер Алонсо.)) Лепотааа
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Stanislav Cherchesov
Беллингем, Дэвис и Мбаппе это будет очень крутой состав. Ещё справа в защиту найти игрока не мешало.
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<~Inter~>
Бавария пока проваливает переговоры о продлении. Ни Киммих, ни Дэвис не подписали новых соглашений
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Артём Поддубный
я один не вижу его в Реале? ну что особенного в нем, чем он усилит команду?
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May B. Tomorrow
Ответ Stanislav Cherchesov
Беллингем, Дэвис и Мбаппе это будет очень крутой состав. Ещё справа в защиту найти игрока не мешало.
Пока еще Карвахаль продолжает проявлять свою выдающуюся игру, я предполагаю, что через год он может начать снижать свою производительность, и поэтому важно начать поиски его замены за лето следующего года.
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May B. Tomorrow
Ответ Гамаль Хайдаров
а кто есть из примеров помимо Кросса?
Алаба
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