«Реал» активизировался в переговорах с Дэвисом, «Бавария» хочет 50 млн евро. «Ман Сити» и «Челси» тоже интересуются фулбеком

Теги Бавария Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы агенты Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал» хочет подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Трансфер футболиста сборной Канады – приоритет для мадридского клуба. По данным As, «Реал» активизировался в переговорах с агентом Дэвиса.

Как сообщает As со ссылкой на Bild, «Бавария» хочет получить за фулбека 50 миллионов евро. Отмечается, что «Реал» не готов столько заплатить, но мадридцев воодушевляет готовность немецкого клуба расстаться с Дэвисом. Сам защитник готов уйти летом.

Помимо «Реала», в футболисте заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси». 

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74 комментария

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Алексей Иванов
50 млн за Дэвиса это неприлично мало
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ман сити фейк
Ответ Harut Hovsepyan
Дэвис за 50 - это, конечно, не Кроос за 25, но тоже шикарная сделка, и если это - правда, то надеюсь, что Перес этот шанс не упустит!
Если вмешается Челси ценник рванёт вверх. Перес с этим ничего не может сделать.
+16
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Harut Hovsepyan
Дэвис за 50 - это, конечно, не Кроос за 25, но тоже шикарная сделка, и если это - правда, то надеюсь, что Перес этот шанс не упустит!
+11
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+7
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Wiley Fox
Где Дэвис, там и Смолкин
+8
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ман сити фейк
Ответ Filipp Gorski
Если он хочет в Реал то перейдет туда
Мбаппе не даст соврать
+9
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Panurge From hell
что Челси здесь забыло?Дэвиса должны соблазнить перспективы бороться за выживание в АПЛ и постоянно травмироваться из-за гениальных кадров в новом медштабе Челси?
+13
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+3
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SR4_Ali
Ответ RegistA
Возможно самый сильный левый защитник современности! Каким образом всего 50млн по нынешним меркам?! У Реала какие-то джидаи ведут переговоры,не иначе...
По контракту остаётся 1 год из-за этого такую цену предлагает. Кросса тоже так забирал Реал
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corazón blanco
Ответ RegistA
Возможно самый сильный левый защитник современности! Каким образом всего 50млн по нынешним меркам?! У Реала какие-то джидаи ведут переговоры,не иначе...
Просто в конце этого сезона у Дэвиса останется один год по контракту, отсюда и такая сумма.
+5
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ман сити фейк
Ответ Никита Алексеев
50 млн? Так это почти даром, что за щедрость от Баварии?
В реальности несколько клубов хотят Девиса. Цена сама собой рванёт вверх.
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Против вейперов и маню
Свободу Альфонсо Дэвис!
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ман сити фейк
Ответ Арман Царнаев
Если тебя хочет Реал, то у других команд нет шанса. Если ты, конечно, не Мбапе)
Что за вообще высокомерие? Много кого отказали проекту переса
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corazón blanco
Ответ И здесь и там
у Райса тоже оставался год контракта, но Арсенал заплатил больше 100
Так Мадрид же еще не заплатил, это же не окончательная сумма, плюс Вы сравниваете с переходом англичанина внутри АПЛ, где за паспорт приходится еще накидывать сверху.
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Andria Managadze
Ответ djamel
Дэвис давно уже хочет в Реал, они уже года два где-то как начали его заманивать
где настоящая инфа
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Panurge From hell
Ответ ман сити фейк
Если вмешается Челси ценник рванёт вверх. Перес с этим ничего не может сделать.
Дэвис вряд ли настолько дурачёк,чтобы хотеть перейти сейчас в Челси
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Panurge From hell
Ответ Алексей Иванов
50 млн за Дэвиса это неприлично мало
что за сатанинские мистерии устраивает Тухель,если по подавляющему числу игроков стартового состава Баварии есть слухи об уходе?
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igorrado@yandex.ru
Ответ И здесь и там
у Райса тоже оставался год контракта, но Арсенал заплатил больше 100
У Райса по факту оставалось 2 года, т.к. у клуба была опция продлить его еще на 1 год.
Плюс, Райс - англичанин. Это сразу 30 млн к трансферу
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RegistA
Возможно самый сильный левый защитник современности! Каким образом всего 50млн по нынешним меркам?! У Реала какие-то джидаи ведут переговоры,не иначе...
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A A
Бред отпускать лучшего игрока на своей позиции за любые деньги, Баварии пора вспомнить про свою историю и как с Рибери отдавать игрока основного состава
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Pavelaznaurov
Вот так будут цену задирать,а на выходе получится совсем не то чего ждали…..
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Filipp Gorski
Ответ ман сити фейк
Мбаппе не даст соврать
В отличии от Мбаппе Бавария такие гигантские контракты не дает
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Waititi
Возможно что один из лучших, а может и нет после Германии не все так однозначно
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Panurge From hell
Ответ ман сити фейк
Я буду тысячу раз повторять никаких Пакет Сити не хотел. Это были слухи сумасшедшего
про то как Гвардиола уговоривал Джуда и ему предлогали большую зарплату-тоже слухи сумасшедшего?)
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ман сити фейк
Ответ madrilenos
Мбаппе точно уж даст соврать. а вот Джуд точно не даст)))
А кто он такой? Что-то выиграл в жизни?
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Tristan...
Ответ Арман Царнаев
Если тебя хочет Реал, то у других команд нет шанса. Если ты, конечно, не Мбапе)
Или Неймар, Суарес, Холанд
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arlovski
Ответ Никита Алексеев
50 млн? Так это почти даром, что за щедрость от Баварии?
видимо контракт не хочет продлевать...
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