«Реал» активизировался в переговорах с Дэвисом, «Бавария» хочет 50 млн евро. «Ман Сити» и «Челси» тоже интересуются фулбеком
«Реал» хочет подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Трансфер футболиста сборной Канады – приоритет для мадридского клуба. По данным As, «Реал» активизировался в переговорах с агентом Дэвиса.
Как сообщает As со ссылкой на Bild, «Бавария» хочет получить за фулбека 50 миллионов евро. Отмечается, что «Реал» не готов столько заплатить, но мадридцев воодушевляет готовность немецкого клуба расстаться с Дэвисом. Сам защитник готов уйти летом.
Помимо «Реала», в футболисте заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси».
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