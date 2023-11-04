«Реал» активизировался в переговорах с Дэвисом, «Бавария» хочет 50 млн евро. «Ман Сити» и «Челси» тоже интересуются фулбеком

«Реал» хочет подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Трансфер футболиста сборной Канады – приоритет для мадридского клуба. По данным As, «Реал» активизировался в переговорах с агентом .

Как сообщает As со ссылкой на Bild, « » хочет получить за фулбека 50 миллионов евро. Отмечается, что « » не готов столько заплатить, но мадридцев воодушевляет готовность немецкого клуба расстаться с Дэвисом. Сам защитник готов уйти летом.

Помимо «Реала», в футболисте заинтересованы « » и « ».

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