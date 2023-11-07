Тренер «Сочи» Клюев после 3:3 с «Динамо»: «Последние матчи показывают, что команда умеет играть в футбол. Потихонечку надо выбираться»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Клюев Сочи Футбол

Ассистент главного тренера «Сочи» подвел итоги матча с «Динамо» (3:3) в Мир РПЛ.

— Хороший матч получился, интересный. Думаю, что понравился зрителям, но для тренеров матч сложнейший. Главное, что проявили характер, не растерялись. Могли даже сыграть с лучшим результатом.

— Как включили режим, который позволил три пропущенных гола превратить в ничью?

— Последние матчи показывают, что команда умеет играть и знает, как это делать. Много слов не говорили. Ребята чувствовали, что игра дается, сказали, что надо не останавливаться и прибавлять.

— Почему сразу не удается играть в такой футбол?

— Я бы с вами не согласился. Начали неплохо, но быстро пропустили, поэтому есть над чем работать.

— Можно говорить, что «Сочи» выходит из кризиса?

— Последние матчи показывают, что команда умеет играть в футбол. Потихонечку надо выбираться, — сказал Денис Клюев.

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