Точилин о 0:2 от «Крыльев»: «Имели шансы, чтобы спасти игру, но вместо того, чтобы счет стал 1:1, нам забили второй мяч»

Александр Точилин оценил поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в Мир РПЛ.

«Первый тайм получился достаточно качественным. Имели хорошие моменты, особенно в самом начале поединка. Практически не дали гостям создать моменты у наших ворот, за исключением давления со стандартных положений.

А вот вторая половина встречи нам не удалась. Пропустили первый гол, пришлось перестраивать игру, действовать уже более авантюрно. « » могли наказать нас в быстрых ответных атаках. Однако мы все равно имели свои шансы, чтобы спасти игру и набрать хотя бы один балл, но вместо того, чтобы счет стал 1:1, нам забили второй мяч, и игра завершилась.

Впереди у нас заключительный матч года с «Оренбургом». Сейчас уже все мысли о нем. Необходимо только выигрывать», – сказал главный тренер « ».

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