Президент «Сочи» о вере в Точилина: «Мы верим в команду. Он член команды»
Президент «Сочи» высказался о кредите доверия к тренеру Александру Точилину.
«Последнее место? Команда играет. Игра покажет, как будет складываться.
Есть ли вера в Точилина? Мы верим в команду. Он член команды.
Верю ли, что останемся в РПЛ? Будем смотреть», — сказал Борис Ротенберг после матча Мир РПЛ с «Динамо» (3:3).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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