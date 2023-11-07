Президент «Сочи» о вере в Точилина: «Мы верим в команду. Он член команды»

Президент «Сочи» высказался о кредите доверия к тренеру Александру Точилину.

«Последнее место? Команда играет. Игра покажет, как будет складываться.

Есть ли вера в ? Мы верим в команду. Он член команды.

Верю ли, что останемся в ? Будем смотреть», — сказал после матча Мир РПЛ с «Динамо» (3:3).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!