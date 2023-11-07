Президент «Сочи» о вере в Точилина: «Мы верим в команду. Он член команды»

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший Сочи Футбол

Президент «Сочи» высказался о кредите доверия к тренеру Александру Точилину.

«Последнее место? Команда играет. Игра покажет, как будет складываться.

Есть ли вера в Точилина? Мы верим в команду. Он член команды.

Верю ли, что останемся в РПЛ? Будем смотреть», — сказал Борис Ротенберг после матча Мир РПЛ с «Динамо» (3:3).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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