Тренер «Сочи» Клюев о 16-м месте: «Команда руки не опустит, будет бороться»

Денис Клюев высказался о последнем месте «Сочи» после первого круга Мир РПЛ.

Ассистент главного тренера южан выразил мнение после матча с « » (0:2).

— Напряженный матч, игра до ошибки. К сожалению, ее допустили мы, хотя в первом тайме были отличные моменты. Во втором тайме удаление, нужно посмотреть, может быть, немного непонятное. Потом пропустили второй. Но мы не остановились, бежали вперед, были моменты и стандарты, но не получилось забить.

Нам нужно исправлять ситуацию. Были последние четыре матча, которые давали повод делать выводы, что не все так плохо. Команда руки не опустит, будет бороться.

— У Джорджевича серьезное повреждение?

— Врачи посмотрят, определимся, — сказал .

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