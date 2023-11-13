Тренер «Сочи» Клюев о 16-м месте: «Команда руки не опустит, будет бороться»

Теги Рубин премьер-лига Россия Денис Клюев Сочи Футбол

Денис Клюев высказался о последнем месте «Сочи» после первого круга Мир РПЛ.

Ассистент главного тренера южан выразил мнение после матча с «Рубином» (0:2).

— Напряженный матч, игра до ошибки. К сожалению, ее допустили мы, хотя в первом тайме были отличные моменты. Во втором тайме удаление, нужно посмотреть, может быть, немного непонятное. Потом пропустили второй. Но мы не остановились, бежали вперед, были моменты и стандарты, но не получилось забить.

Нам нужно исправлять ситуацию. Были последние четыре матча, которые давали повод делать выводы, что не все так плохо. Команда руки не опустит, будет бороться.

— У Джорджевича серьезное повреждение?

— Врачи посмотрят, определимся, — сказал Клюев.

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7 комментариев

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Marat_NJL
Да ладно, вылетайте. Вообще никто не расстроится)
+7
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Amroyan
эх, жаль, что всего лишь конец первого круга, а не сезона. Два самых "приятных" клуба - ФК "Ротенбург" и Чай должны покорять просторы лучшей лиги мира.
+4
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Лурц
Невооружённым глазом видно, что Ротенберг наигрался. Если повезёт, то в ФНЛ продолжат играть. А если не повезёт, то расформируют к чертям.
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Shuller18
Ответ Лурц
Невооружённым глазом видно, что Ротенберг наигрался. Если повезёт, то в ФНЛ продолжат играть. А если не повезёт, то расформируют к чертям.
Это к слову о том, зачем Федотов в своё время менял серебряного призёра Сочи на пятую команду РПЛ ЦСКА. Потому что ЦСКА это ЦСКА, а Сочи в любой момент может стать обратно Динамо С-Пб и исчезнуть
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like a boss
Египетская сила
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Фут.Боль
Можно уже перевозить команду туда, откуда приехала.
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Nate
Надобно пройти очищение через фэнээл. Вот "Рубин" прошел и щас болтается в середине таблицы ))
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