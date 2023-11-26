Точилин о 0:3 от «Зенита»: «Нас надломил скорее второй мяч, нежели первый. Команда уже не верила, что может вернуться в игру»

Александр Точилин оценил поражение «Сочи» от «Зенита» (0:3) в Мир РПЛ.

«Первый тайм мы провели на достаточно хорошем уровне. Нас надломил скорее второй мяч, нежели первый. После него чувствовалось, что команда уже не верила в то, что может вернуться в игру.

Хотели переломить игру заменами, но сегодня это сделать не получилось», – сказал главный тренер « ».

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