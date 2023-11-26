Точилин о 0:3 от «Зенита»: «Нас надломил скорее второй мяч, нежели первый. Команда уже не верила, что может вернуться в игру»

Теги Зенит Александр Точилин премьер-лига Россия Сочи Футбол

Александр Точилин оценил поражение «Сочи» от «Зенита» (0:3) в Мир РПЛ.

«Первый тайм мы провели на достаточно хорошем уровне. Нас надломил скорее второй мяч, нежели первый. После него чувствовалось, что команда уже не верила в то, что может вернуться в игру.

Хотели переломить игру заменами, но сегодня это сделать не получилось», – сказал главный тренер «Сочи».

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7 комментариев

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Húllabbalabbalúú
Один удар по воротам за матч. Вас надломил выход на поле.
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Алар
А когда это было, что Сочи заменами переламливала игру?
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Marienburg
Рассчитывали попасть в медальный зачёт, но 38 потерянных очков сломали нам игру и перспективы
+3
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Аль Шинник
Отсутствие тренера с самого начала сезона вас надломило
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Сергей Лепехин
После третьего уже получали только удовольствие от игры
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Ramon Mercader
А то, что полсостава - лютейшие пассажиры уровня ФНЛ, вас, конечно, не надламывает.
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freeman123
Ответ Алар
А когда это было, что Сочи заменами переламливала игру?
При Федотове, когда Нобоа и Юсупов были моложе и более качественные
+1
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