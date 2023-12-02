Зидан хотел бы встретиться с Тайсоном, Джорданом, Сенной и Мохаммедом Али: «Иногда я вставал в 3-4 часа ночи, чтобы посмотреть бой Майка – а он длился минуту»

Теги Майкл Джордан Айртон Сенна Мохаммед Али Майк Тайсон Реал Мадрид Ла Лига НБА Зинедин Зидан Формула-1 Футбол

Зинедин Зидан назвал любимых великих спортсменов.

Бывший футболист сборной Франции и экс-тренер «Реала» ответил на вопрос о том, с кем из легендарных спортсменов он хотел бы поговорить за ужином.

«Я вставал ночью, чтобы посмотреть бои Майка Тайсона. У меня к нему всегда особые чувства. Иногда я вставал в три или четыре часа ночи, а бой длился минуту, но это было нормально (смеется). 

[Майкл Джордан] – непревзойденный спортсмен. Он один из лучших спортсменов всех времен. И еще назову Мохаммеда Али, хотя его уже нет с нами. 

Наконец, в «Формуле-1» мне очень нравился Айртон Сенна. Это было его время. Он ушел слишком рано, но был феноменален», – сказал Зидан в интервью Тони Паркеру. 

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12 комментариев
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Мужик. Фанат бокса. Сегодня - бой за звание чемпиона мира.
За час - отпрашивается с работы. По дороге забегает в магазин.
Покупает креветки и пиво.
40 минут до матча - он дома. Бросает креветки в воду, пиво - в
морозилку, чтобы быстрее.
5 минут до матча. Достает пиво, вынимает креветки.
Минута до матча.
Мужик сидит перед телевизором, в левой руке - очищенная креветка, в
правой руке - открытая бутылка.
И... Гонг!
Первый раунд, первый удар... Нокаут.
Мужик сидит, сказать ничего не может. Только глазами лупает, да руками в
воздухе мавает. Оборачивается к двери в комнату, а там его жена стоит,
сложив руки на груди, и спрашивает его:
- Ну?! Теперь ты меня понимаешь?
+40
-3
+37
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Многие так вставали в последние годы, чтобы посмотреть бои Фёдора Емельяненко и они тоже длились минуту. Но, как говорится, есть нюанс…
+21
-6
+15
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Ответ Makeav
Многие так вставали в последние годы, чтобы посмотреть бои Фёдора Емельяненко и они тоже длились минуту. Но, как говорится, есть нюанс…
И поэтому появился прикол: всех разбудил, а сам лег)
+15
-1
+14
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Сенна Легенда,его баталии с Простом ,золотое время Ф1
+3
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Ответ Самый адовый Крикун
Про Тайсона конечно выдумка, все свои бои, где он выносил оппа в первом раунде, он провёл на старте карьеры, когда их никто не показывал в прямом эфире в Европе. А когда в середине 90-х Майк отдуплялся от Холифилда и Леннокса, это Зидан мог лицезреть.
Первый бой Тайсона после выхода из тюрьмы против Питера Макнили показывали по всему миру. Продлился он 89 секунд. Да и против Спинкса в 88-м думаю, что в Европе этот бой показывали.
+3
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Ответ Михо
Мужик. Фанат бокса. Сегодня - бой за звание чемпиона мира. За час - отпрашивается с работы. По дороге забегает в магазин. Покупает креветки и пиво. 40 минут до матча - он дома. Бросает креветки в воду, пиво - в морозилку, чтобы быстрее. 5 минут до матча. Достает пиво, вынимает креветки. Минута до матча. Мужик сидит перед телевизором, в левой руке - очищенная креветка, в правой руке - открытая бутылка. И... Гонг! Первый раунд, первый удар... Нокаут. Мужик сидит, сказать ничего не может. Только глазами лупает, да руками в воздухе мавает. Оборачивается к двери в комнату, а там его жена стоит, сложив руки на груди, и спрашивает его: - Ну?! Теперь ты меня понимаешь?
Борода
+2
0
+2
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Ответ Андрей Стоянов
Борода
Зидан сейчас мой секс описал.
Иногда я вставал в 3-4 часа ночи, чтобы заняться сексом, а он длился минуту... и это еще если были подходящие ссылки в закладках.
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А с Денисом Лебедевым ?😅
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Вставал по утрам, когда боксировали ещё олдскульные Артуро Гатти, Диего Корралес и другие, под комментарии Владимира Гендлина. Сейчас уже лень.
0
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Ответ Самый адовый Крикун
Про Тайсона конечно выдумка, все свои бои, где он выносил оппа в первом раунде, он провёл на старте карьеры, когда их никто не показывал в прямом эфире в Европе. А когда в середине 90-х Майк отдуплялся от Холифилда и Леннокса, это Зидан мог лицезреть.
Почему их не показывали в Европе в 80е? Вполне могли по спутниковому и кабельному тв.
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