Зидан хотел бы встретиться с Тайсоном, Джорданом, Сенной и Мохаммедом Али: «Иногда я вставал в 3-4 часа ночи, чтобы посмотреть бой Майка – а он длился минуту»

Зинедин Зидан назвал любимых великих спортсменов.

Бывший футболист сборной Франции и экс-тренер « » ответил на вопрос о том, с кем из легендарных спортсменов он хотел бы поговорить за ужином.

«Я вставал ночью, чтобы посмотреть бои . У меня к нему всегда особые чувства. Иногда я вставал в три или четыре часа ночи, а бой длился минуту, но это было нормально (смеется).

[ ] – непревзойденный спортсмен. Он один из лучших спортсменов всех времен. И еще назову , хотя его уже нет с нами.

Наконец, в «Формуле-1» мне очень нравился Айртон Сенна. Это было его время. Он ушел слишком рано, но был феноменален», – сказал в интервью Тони Паркеру.

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