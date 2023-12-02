Зидан хотел бы встретиться с Тайсоном, Джорданом, Сенной и Мохаммедом Али: «Иногда я вставал в 3-4 часа ночи, чтобы посмотреть бой Майка – а он длился минуту»
Зинедин Зидан назвал любимых великих спортсменов.
Бывший футболист сборной Франции и экс-тренер «Реала» ответил на вопрос о том, с кем из легендарных спортсменов он хотел бы поговорить за ужином.
«Я вставал ночью, чтобы посмотреть бои Майка Тайсона. У меня к нему всегда особые чувства. Иногда я вставал в три или четыре часа ночи, а бой длился минуту, но это было нормально (смеется).
[Майкл Джордан] – непревзойденный спортсмен. Он один из лучших спортсменов всех времен. И еще назову Мохаммеда Али, хотя его уже нет с нами.
Наконец, в «Формуле-1» мне очень нравился Айртон Сенна. Это было его время. Он ушел слишком рано, но был феноменален», – сказал Зидан в интервью Тони Паркеру.
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За час - отпрашивается с работы. По дороге забегает в магазин.
Покупает креветки и пиво.
40 минут до матча - он дома. Бросает креветки в воду, пиво - в
морозилку, чтобы быстрее.
5 минут до матча. Достает пиво, вынимает креветки.
Минута до матча.
Мужик сидит перед телевизором, в левой руке - очищенная креветка, в
правой руке - открытая бутылка.
И... Гонг!
Первый раунд, первый удар... Нокаут.
Мужик сидит, сказать ничего не может. Только глазами лупает, да руками в
воздухе мавает. Оборачивается к двери в комнату, а там его жена стоит,
сложив руки на груди, и спрашивает его:
- Ну?! Теперь ты меня понимаешь?
Иногда я вставал в 3-4 часа ночи, чтобы заняться сексом, а он длился минуту... и это еще если были подходящие ссылки в закладках.