«Реал» хочет предложить Анчелотти контракт по схеме «1+1». Клуб рассматривает Зидана и Хаби Алонсо, первый нравится Пересу, второй – окружению президента
«Реал» готов предложить Карло Анчелотти продлить контракт.
По данным Cadena SER, мадридский клуб склоняется к тому, чтобы предложить итальянцу соглашение по схеме «1+1».
Однако у «Реала» есть и запасной план. Если с Анчелотти не получится договориться, у «Мадрида» есть два рассматриваемых варианта – Зинедин Зидан и тренер «Байера» Хаби Алонсо. Отмечается, что Зидан нравится Флорентино Пересу, а Алонсо – окружению президента испанского клуба.
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