«Реал» хочет предложить Анчелотти контракт по схеме «1+1». Клуб рассматривает Зидана и Хаби Алонсо, первый нравится Пересу, второй – окружению президента

«Реал» готов предложить Карло Анчелотти продлить контракт.

По данным Cadena SER, мадридский клуб склоняется к тому, чтобы предложить итальянцу соглашение по схеме «1+1».

Однако у «Реала» есть и запасной план. Если с не получится договориться, у « » есть два рассматриваемых варианта – и тренер « » Хаби Алонсо. Отмечается, что Зидан нравится , а Алонсо – окружению президента испанского клуба.

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