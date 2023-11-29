«Реал» хочет предложить Анчелотти контракт по схеме «1+1». Клуб рассматривает Зидана и Хаби Алонсо, первый нравится Пересу, второй – окружению президента

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Флорентино Перес Футбол

«Реал» готов предложить Карло Анчелотти продлить контракт.

По данным Cadena SER, мадридский клуб склоняется к тому, чтобы предложить итальянцу соглашение по схеме «1+1».

Однако у «Реала» есть и запасной план. Если с Анчелотти не получится договориться, у «Мадрида» есть два рассматриваемых варианта – Зинедин Зидан и тренер «Байера» Хаби Алонсо. Отмечается, что Зидан нравится Флорентино Пересу, а Алонсо – окружению президента испанского клуба.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покерный Футбол
Ответ Евгений Громов 33
А потом , через пару лет , поменять Зизу на Карло.
Схема то рабочая, 5 ЛЧ за 9 лет принесла👌
+67
-1
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Зидан неплохой вариант. возможно с ним получится наконец-то выиграть лигу чемпионов
+69
-5
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Громов 33
А потом , через пару лет , поменять Зизу на Карло.
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikro9
Ответ Дядя ТУРА
Зидан неплохой вариант. возможно с ним получится наконец-то выиграть лигу чемпионов
Наконец то😂😂😂
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korysh
при всем уважении к Карло и его заслугам, скорее всего он вряд ли надолго останется во главе ввиду возраста. Он сам об этом говорил. Ему может правда под конец стоит попробовать сборную потренировать. А вот Хаби Алонсо будет обидно упустить. По-моему очень перспективный тренер для топ-клуба любого, и надо его звать, пока он не ушел еще куда-то.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Хаби надо уже сейчас забирать, иначе придётся ждать, пока со спортдиром Баварии не разругается
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Ответ Семён Жуйло
А что Алонсо (Ливеркузен) со спортдиром Баварии делить?
Говорю же, если ждать - Бавария заберет, будет что делить с их спортдиром.
п.н. Леверкузен, это вам не Ливерпуль
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
liverpool and barcelona fan
Схему раскусили. Анчи приходит, берет ЛЧ, потом плывет и приходит Зидан, поднимает клуб, тоже берет ЛЧ, потом уходит устав, тем временем приходит уже мотивированный Анчелотти. И так по кругу
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
neputevyy
Круговорот Зидана и Анчелотти в Реале) очень, кстати, успешный
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
И Хаби отличный вариант, и Зидан. Тем более, команда сильно обновилась с тех пор, а он уходил как раз от того, что тем игрокам чуть приелись победы и сложнее было мотивировать(одна из причин, так-то и с Фло у него были свои обсуждения, и сам устал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DebunkerOfMyths
Ответ hor1zont
Да, было бы неплохо, а то столько лет без "ушастого"
Правильно, аж цельный сезон как уже без данного трофеюшки. А уж за 10 последних сезонов, так вообще катастрофа. Только 5 раз вручили. Ужас, катастрофа, да просто Ад. Другие гранды свысока скалятся и пальцем на это позорище тычат, да?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нервно курящий
Э, олло, там Царь простаивает, да ещё и чеканить умеет, так что какие там алонсы и зиданы, которые ничего не добились
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Young Anton
Не хорошая агония вокруг Алонсо рано ему в Реал
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Нефанатик
Какой результат он «дает»? 0:4 от Сити и проигрыш чемпионата мертвой Барсе?
Все возможные титулы выиграл за 2 года, действительно, какой результат он дает?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Российский пользователь
обыкновенный наброс!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hor1zont
Ответ Дядя ТУРА
Зидан неплохой вариант. возможно с ним получится наконец-то выиграть лигу чемпионов
Да, было бы неплохо, а то столько лет без "ушастого"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madrilenos
Ответ SWAGG
думаю перес не подпустит зидана после его великого закупа азара, йовича и менди. плюс навесбол без криша не даст результата. кандидатура алонсо выглядит в разы симпатичнее. только Карло не уйдет пока дает результат
ага конечно)) ничего что Зидан сам из Мадрида уходил оба раза? очевидно же, что Анчелоти уйдет в Бразилию и на его место придёт ЗиЗу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий