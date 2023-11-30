Анчелотти о Беллингеме: «Он удивляет в каждом матче, настоящий дар. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален»
Карло Анчелотти восхищен игрой полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.
Вчера Беллингем оформил 1+1 в матче Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2). В 16 играх после перехода в мадридский клуб у него 15 голов и 4 результативные передачи.
«Беллингем удивляет каждый день, в каждом матче. Он удивляет всех. У него настоящий футбольный дар. «Реал» и фанаты довольны им. Но, думаю, и весь мир футбола рад видеть молодого игрока с таким потенциалом и таким положительным имиджем.
Это серьезный молодой человек, настоящий профессионал. Он очень хорошо адаптировался в раздевалке. Джуд работает и очень хорошо понимает партнеров. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален».
О сравнениях Беллингема с Зиданом
«Сложно сравнивать игроков двух разных поколений, но я вижу разницу в том, что Беллингем чаще подходит к штрафной, а мастерство у Зидана было выше. Но современный футбол отличается. Теперь больше игроков, которые действуют вертикально и подходят к воротам».
О том, был ли трансфер Беллингема за 103+31 млн евро дешевым
«Я не буду обсуждать вопрос о цене Беллингема», – сказал Анчелотти.
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Трансфер отличный, я рад и за "Реал", и за Джуда. Хвалить нужно и клуб, и игрока, но надо и меру знать.
Его уровень работы с молодыми игроками и раскрытие их потенциала - на невероятном уровне.
У молодых игроков Реала монструозный потенциал.
Нужно дать возможность Карло работать с ними еще какое то время.
Та химия, что царит между игроками на поле, говорит на языке футбола!
Пассивная агрессия какая-то)