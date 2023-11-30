Анчелотти о Беллингеме: «Он удивляет в каждом матче, настоящий дар. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти восхищен игрой полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

Вчера Беллингем оформил 1+1 в матче Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2). В 16 играх после перехода в мадридский клуб у него 15 голов и 4 результативные передачи.

«Беллингем удивляет каждый день, в каждом матче. Он удивляет всех. У него настоящий футбольный дар. «Реал» и фанаты довольны им. Но, думаю, и весь мир футбола рад видеть молодого игрока с таким потенциалом и таким положительным имиджем.

Это серьезный молодой человек, настоящий профессионал. Он очень хорошо адаптировался в раздевалке. Джуд работает и очень хорошо понимает партнеров. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален».

О сравнениях Беллингема с Зиданом

«Сложно сравнивать игроков двух разных поколений, но я вижу разницу в том, что Беллингем чаще подходит к штрафной, а мастерство у Зидана было выше. Но современный футбол отличается. Теперь больше игроков, которые действуют вертикально и подходят к воротам».

О том, был ли трансфер Беллингема за 103+31 млн евро дешевым

«Я не буду обсуждать вопрос о цене Беллингема», – сказал Анчелотти.

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20 комментариев
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Ответ Артём Поддубный
Какого бриллианта нашел Реал, и всего-то за 100 миллионов при нынешней финансовой политике на трансферном рынке. Браво Джуд Беллингем, браво Реал Мадрид!!!
Вы уж не перегибайте с похвалами. "Нашёл бриллиант за сто миллионов", это как? Во-первых, Беллингема знают все скауты мира, его не нужно было искать. Во-вторых, за сто миллионов бриллиант можно только купить, а не найти. Вот Кайседо, купленный "Брайтоном" за копейки и проданный спустя короткое время в "Челси" за сто с лишним миллионов — это действительно в финансовом плане бриллиант. А Беллингем — молодая звезда, которую знает весь футбольный мир.

Трансфер отличный, я рад и за "Реал", и за Джуда. Хвалить нужно и клуб, и игрока, но надо и меру знать.
+38
-6
+32
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Не хочеться постоянно повторяться, но какой же Джуд великолепный🤍
+29
0
+29
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Какого бриллианта нашел Реал, и всего-то за 100 миллионов при нынешней финансовой политике на трансферном рынке. Браво Джуд Беллингем, браво Реал Мадрид!!!
+29
-14
+15
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Ответ Leon Petov
При всём уважении, испанский необязательно знать в нынешнем Реале
Не помешает.
+11
-1
+10
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Анчелотти обязательно нужно продлять - идеальный вариант 1+1
Его уровень работы с молодыми игроками и раскрытие их потенциала - на невероятном уровне.
У молодых игроков Реала монструозный потенциал.
Нужно дать возможность Карло работать с ними еще какое то время.
+8
-2
+6
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Я просто с каждым матчем удивляюсь его действиям. Такого не было ни с месси ни с роналду, наверное от них этого ждал. Но этот парень просто шикарен. В Боруссии он был хорош, а в реале он вытворяет чудеса. Просто выиграйте ЛЧ реал, а Англия выиграйте Евро, пусть он выиграет ЗМ
+5
0
+5
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Ответ ZA.RMA
Кто сказал, что нужно знать меру похвал? Это какой-то закон или что?) Пассивная агрессия какая-то)
Нет, я вообще спокойно пишу, никакой агрессии нет, даже пассивной. Но да, немного надушнил. Осуждаем.
+6
-1
+5
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Ответ ZA.RMA
Ничего себе «немного» )) 😂
Ну а вас действительно не смущает фраза: "Нашёл бриллиант за 100 млн"? Это кардинально меняет изначальный смысл фразы "найти бриллиант".
+5
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+5
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Беллингем и партнёры с полувзгляда понимают друг друга на футбольном поле.
Та химия, что царит между игроками на поле, говорит на языке футбола!
+7
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+3
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Ответ Leon Petov
При всём уважении, испанский необязательно знать в нынешнем Реале
если он не хочет быть сычом как Бейл, то будет учить, чтобы с прессой общаться
+3
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Ответ Уолтер Собчак
Вы уж не перегибайте с похвалами. "Нашёл бриллиант за сто миллионов", это как? Во-первых, Беллингема знают все скауты мира, его не нужно было искать. Во-вторых, за сто миллионов бриллиант можно только купить, а не найти. Вот Кайседо, купленный "Брайтоном" за копейки и проданный спустя короткое время в "Челси" за сто с лишним миллионов — это действительно в финансовом плане бриллиант. А Беллингем — молодая звезда, которую знает весь футбольный мир. Трансфер отличный, я рад и за "Реал", и за Джуда. Хвалить нужно и клуб, и игрока, но надо и меру знать.
Кто сказал, что нужно знать меру похвал? Это какой-то закон или что?)
Пассивная агрессия какая-то)
+10
-7
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Ответ Я люблю картошку
Не помешает.
Чтобы интегрироваться в среду быстрее нужно знать испанский.Все иностранцы в команде вроде как говорят на испанском сейчас.
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Главное качество Анчелотти, создавать условия для развития топ-игроков.
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Ответ h4ww7xkqkz
Чтобы интегрироваться в среду быстрее нужно знать испанский.Все иностранцы в команде вроде как говорят на испанском сейчас.
Разумеется, а я как-то оспаривал это утверждение?)))
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Ответ Kipriot
Я просто с каждым матчем удивляюсь его действиям. Такого не было ни с месси ни с роналду, наверное от них этого ждал. Но этот парень просто шикарен. В Боруссии он был хорош, а в реале он вытворяет чудеса. Просто выиграйте ЛЧ реал, а Англия выиграйте Евро, пусть он выиграет ЗМ
Да, этот парень уникален, он как Макдэвид только в футболе, невооружённым глазом видно, что он играет, читает и создаёт игру на другом уровне, никаких лишних движений, финтов или рывков, все рассчитано и реализовано с машинной точность. Не знаю как там со сборной Англии, там много игроков не раскрываются полностью, но похоже Реал главный претендент на Кубок ЛЧ помимо МС, надеюсь травм будет поменьше.
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Ответ Ханс Ланда
Анчелотти обязательно нужно продлять - идеальный вариант 1+1 Его уровень работы с молодыми игроками и раскрытие их потенциала - на невероятном уровне. У молодых игроков Реала монструозный потенциал. Нужно дать возможность Карло работать с ними еще какое то время.
Согласен. Даже если не будет победы в Ла Лиге и ЛЧ в этом сезоне. Потому что этот фундамент потом на годы может сработать.
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