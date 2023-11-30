Карло Анчелотти восхищен игрой полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

Вчера Беллингем оформил 1+1 в матче против « » (4:2). В 16 играх после перехода в мадридский клуб у него 15 голов и 4 результативные передачи.

«Беллингем удивляет каждый день, в каждом матче. Он удивляет всех. У него настоящий футбольный дар. « » и фанаты довольны им. Но, думаю, и весь мир футбола рад видеть молодого игрока с таким потенциалом и таким положительным имиджем.

Это серьезный молодой человек, настоящий профессионал. Он очень хорошо адаптировался в раздевалке. Джуд работает и очень хорошо понимает партнеров. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален».

О сравнениях Беллингема с

«Сложно сравнивать игроков двух разных поколений, но я вижу разницу в том, что Беллингем чаще подходит к штрафной, а мастерство у Зидана было выше. Но современный футбол отличается. Теперь больше игроков, которые действуют вертикально и подходят к воротам».

О том, был ли трансфер Беллингема за 103+31 млн евро дешевым

«Я не буду обсуждать вопрос о цене Беллингема», – сказал .

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