Карло Анчелотти: «Удивлен Беллингемом так же, как тогда, когда впервые увидел Кака. Кое в чем Джуд как он»
Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема с Кака.
– Не думаю, что мы когда-либо просили Беллингема забивать. Он делает это, потому что у него есть фантастическая способность оказываться в штрафной соперника в нужный момент. Мы уважаем его за его работу, а не за голы.
– На кого больше всего похож Беллингем: на Ди Стефано, Зидана или Кройффа?
– Я никогда не видел игры Ди Стефано. На предыдущей пресс-конференции я сравнил его с Зиданом.
Скажем так, я удивлен им так же, как тогда, когда впервые увидел Кака. Я не говорю, что он похож на него, но кое в каких вещах он как Кака, – сказал тренер «Реала», тренировавший обладателя «Золотого мяча» Кака в «Милане».
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Надеюсь, Джуд отремонтирует плечо в ближайшее время и вернётся в состав с ещё больше мотивацией!
Главное - не снижать требований к себе, ГБ уже есть, ЗМ, надеюсь, не за горами!
поэтому я извиняюсь перед всеми, когда говорил, что он никто и ничего не покажет в реале
P.S тоже интересно посмотреть на него лет в 30, когда будет на пике. Так же хотелось бы посмотреть на Камавингу в 30))