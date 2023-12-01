Карло Анчелотти: «Удивлен Беллингемом так же, как тогда, когда впервые увидел Кака. Кое в чем Джуд как он»

Теги Кака Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Йохан Кройфф Альфредо Ди Стефано Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема с Кака.

– Не думаю, что мы когда-либо просили Беллингема забивать. Он делает это, потому что у него есть фантастическая способность оказываться в штрафной соперника в нужный момент. Мы уважаем его за его работу, а не за голы.

– На кого больше всего похож Беллингем: на Ди Стефано, Зидана или Кройффа?

– Я никогда не видел игры Ди Стефано. На предыдущей пресс-конференции я сравнил его с Зиданом.

Скажем так, я удивлен им так же, как тогда, когда впервые увидел Кака. Я не говорю, что он похож на него, но кое в каких вещах он как Кака, – сказал тренер «Реала», тренировавший обладателя «Золотого мяча» Кака в «Милане».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Eziiko
Белингем умеет делать на поле буквально всё,а ему всего-то 20 лет.Если он сейчас так играет,то как будет играть когда выйдет на пик, даже представить нельзя.
У всех пик в разном возрасте.
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белингем умеет делать на поле буквально всё,а ему всего-то 20 лет.Если он сейчас так играет,то как будет играть когда выйдет на пик, даже представить нельзя.
+29
-8
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ждём союз такого же уровня — Джуд даст Карло ЛЧ, Карло даст Джуду Золотой Мяч.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Но какой же Кака был великим игроком, на поле он все мог, везде его было видно, просто топище, жаль что таких игроков сейчас мало....
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мнение Карло не абы что. Если такой тренер говорит так - неспроста. Беллингему долгого и успешного прогресса в солнечной Испании
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Универсальный разноплановый игрок, способный идеально сыграть на любой позиции в полузащите!
Надеюсь, Джуд отремонтирует плечо в ближайшее время и вернётся в состав с ещё больше мотивацией!
Главное - не снижать требований к себе, ГБ уже есть, ЗМ, надеюсь, не за горами!
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вообще я вот ошибся в нем. я думал, что он абсолютно пустая трата денег. но он не просто стал играть хорошо, как раньше, а расцвел ещё больше, ещё сильнее стал.
поэтому я извиняюсь перед всеми, когда говорил, что он никто и ничего не покажет в реале
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий Рабко
На вскидку, второй англичанин, после Бекса, кто заиграл в Испании на действительно высоком уровне.
Линокер, Макманам, Хьюз
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Vatikan
вообще я вот ошибся в нем. я думал, что он абсолютно пустая трата денег. но он не просто стал играть хорошо, как раньше, а расцвел ещё больше, ещё сильнее стал. поэтому я извиняюсь перед всеми, когда говорил, что он никто и ничего не покажет в реале
Ну не знаю) Такого старта конечно от него не ожидал, но было ощущение что парень точно заиграет. Какой-то он спокойный, серьезный и очень профессиональный для своих лет. Попал в клуб мечты своей и отказал даже Пепу ради перехода в Реал. Надеюсь он проведет лет 10 минимум тут и покажет еще свой максимум
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Eziiko
Пик не может быть в 20 лет, обычно пик бывает ближе к 30, потому что к этому возрасту мужчина бывает в своих лучших кондициях
Эден Азар улыбается...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По моему скромному мнению, Беллингем сейчас лучший игрок мира
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Дегенерат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bayly Saparmedov
Дегенерат
Зачем ты так о себе:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОН как Роналдо Назарио для своей позиции , единственное, что его может остановить это травмы , но даже , если он потеряет скорость , он сможет показывать уровень выше среднего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Eziiko
Белингем умеет делать на поле буквально всё,а ему всего-то 20 лет.Если он сейчас так играет,то как будет играть когда выйдет на пик, даже представить нельзя.
Тут лучше не загадывать) Джуд сейчас играет в лучший футбол в своей карьере, что очень радует. Потенциал для дальнейшего прогресса огромен… Надеюсь дальше будет развиваться, травмы будут обходить стороной и так далее. Главное когда пойдет его статистика вниз в этом сезоне не хаять пацана, он и так выдал перфоманс, который никто не ожидал от него.

P.S тоже интересно посмотреть на него лет в 30, когда будет на пике. Так же хотелось бы посмотреть на Камавингу в 30))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Eziiko
Белингем умеет делать на поле буквально всё,а ему всего-то 20 лет.Если он сейчас так играет,то как будет играть когда выйдет на пик, даже представить нельзя.
Почему же Мбаппе сильно сдал в скорости после 18-19 лет? Сейчас он стал медленнее или хотите сказать , что это не так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ bestvideox
У всех пик в разном возрасте.
Да, вот Костя Зырянов играть начал только после 30ти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джуд - Сапогов времен Горняка.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий