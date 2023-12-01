Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема с Кака.

– Не думаю, что мы когда-либо просили Беллингема забивать. Он делает это, потому что у него есть фантастическая способность оказываться в штрафной соперника в нужный момент. Мы уважаем его за его работу, а не за голы.

– На кого больше всего похож : на Ди Стефано, или ?

– Я никогда не видел игры Ди Стефано. На предыдущей пресс-конференции я сравнил его с Зиданом.

Скажем так, я удивлен им так же, как тогда, когда впервые увидел Кака. Я не говорю, что он похож на него, но кое в каких вещах он как , – сказал тренер « », тренировавший обладателя «Золотого мяча» Кака в «Милане».

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