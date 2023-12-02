«Ливерпуль» не намерен активно претендовать на Мбаппе. Его трансфер не в приоритете (Флориан Плеттенберг)
«Ливерпуль» не намерен активно претендовать на Килиана Мбаппе.
Трансфер 24-летнего форварда «ПСЖ» летом 2024 года на данный момент не является приоритетным для клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
«Реал» по-прежнему остается основным претендентом на француза. Сообщалось, что мадридцы планируют предпринять «последнюю попытку» договориться с игроком в начале следующего года.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.
«Ливерпуль» верит, что у него есть шансы подписать Мбаппе. «ПСЖ» вряд ли до конца 2023-го добьется успеха в переговорах о продлении контракта (L’Equipe)
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Мбаппе в праймовом возрасте и логично что он будет требовать МАКСИМАЛЬНО возможную зарплату в личку и в Европе таких клубов которые способны удовлетворить его запросы, на пальцах одной руки пересчитать и Ливерпуль точно в это число не входит.
Самое то, взять Мбаппе ему на замену
Уверен что Ливер поборется
Как-будто при создании суперлиги деньги будут только у Ливерпуля, а всякие ПСЖ, Реалы, Баварии и прочие МС чисто на экономии будут сидеть, ага)
Они так то тоже подтянут бабло, чтобы быть максимально конкурентоспособными и тут у Ливера ну никак не будет преимущества)
С учётом того, что Ливерпуль по Беллингему не боролся, а он был нужнее и общей политикой клуба, я сомневаюсь, что они даже будут бороться
Уже хочу этот трансфер, хоть и не болельщик Ливерпуля.