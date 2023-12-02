«Ливерпуль» не намерен активно претендовать на Мбаппе. Его трансфер не в приоритете (Флориан Плеттенберг)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Ливерпуль» не намерен активно претендовать на Килиана Мбаппе.

Трансфер 24-летнего форварда «ПСЖ» летом 2024 года на данный момент не является приоритетным для клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

«Реал» по-прежнему остается основным претендентом на француза. Сообщалось, что мадридцы планируют предпринять «последнюю попытку» договориться с игроком в начале следующего года. 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. 

«Ливерпуль» верит, что у него есть шансы подписать Мбаппе. «ПСЖ» вряд ли до конца 2023-го добьется успеха в переговорах о продлении контракта (L’Equipe)

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37 комментариев
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после Ливерпуля через запятую можно ещё 1000 команд указать. А можно сделать 1000 новостей с каждой командой. Урал тоже не намерен бороться за Мбаппе
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То что Мбаппе не может быть в Ливерпуле....это как вообще на новость тянет?) Это же и так очевидный факт.
Мбаппе в праймовом возрасте и логично что он будет требовать МАКСИМАЛЬНО возможную зарплату в личку и в Европе таких клубов которые способны удовлетворить его запросы, на пальцах одной руки пересчитать и Ливерпуль точно в это число не входит.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Спартак тоже. Вначале хотел побороться, но потом вдруг передумал😐
а через год Зарема скажет: "ну что за руководство у Спартака, ведь могли Мбаппе подписать, а не захотели!"
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А у "Рубина" он в приоритете? Мбаппеша получает в районе 80 млн евро в год - и "Реал" не потянет даже половины этой суммы. Тем более, "Ливерпуль". А договариваться придётся не с Мбаппе, а с его мамой: она его агент. И не договорятся. Для мамы главное - сами понимаете что. Так что, Мбаппеша в "ПСЖ" до конца карьеры.
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Ответ Montenegro Serbian
То что Мбаппе не может быть в Ливерпуле....это как вообще на новость тянет?) Это же и так очевидный факт. Мбаппе в праймовом возрасте и логично что он будет требовать МАКСИМАЛЬНО возможную зарплату в личку и в Европе таких клубов которые способны удовлетворить его запросы, на пальцах одной руки пересчитать и Ливерпуль точно в это число не входит.
ЗП Салаха освободится летом
Самое то, взять Мбаппе ему на замену
Уверен что Ливер поборется
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Если судить по последней игре в ЛЧ..то на него вряд ли вообще кто то будет претендовать))
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Ответ #SharkTeam
Если ФА перестанет дуру включать, то возможно Мбаппе уедет в Ньюкасл и у нас в 20-х годах будет жаркое противостояние Сити - Ньюкасл. Новый юнайтед)
Если ФА перестанет дуру включать, то ваш кораблик уйдет на дно низших дивизионов и жаркие противостояния с Ньюкаслом случатся уже в 30-х годах
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у ливерпуля есть честь в отличии от реала, поэтому не хочет унижаться перед мбаппе
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Ответ PIT-BUL
после Ливерпуля через запятую можно ещё 1000 команд указать. А можно сделать 1000 новостей с каждой командой. Урал тоже не намерен бороться за Мбаппе
Спартак тоже. Вначале хотел побороться, но потом вдруг передумал😐
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Ленинградец активно претендовал на Мбаппе, но в итоге нашел более перспективного форварда
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Мне кажется следующим клубом Мбаппе будет Аль -Хиляль
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Ответ ArnoNeputevy
А у "Рубина" он в приоритете? Мбаппеша получает в районе 80 млн евро в год - и "Реал" не потянет даже половины этой суммы. Тем более, "Ливерпуль". А договариваться придётся не с Мбаппе, а с его мамой: она его агент. И не договорятся. Для мамы главное - сами понимаете что. Так что, Мбаппеша в "ПСЖ" до конца карьеры.
Реал и не собирался столько платить. Про 25М вроде писали, правда не понятно, что с подъемными.
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Ответ #SharkTeam
Если ФА перестанет дуру включать, то возможно Мбаппе уедет в Ньюкасл и у нас в 20-х годах будет жаркое противостояние Сити - Ньюкасл. Новый юнайтед)
На счет Ньюкасла...Там просто понакупить дорогих игроков не достаточно. Надо еще играть в пас: раз-два и на третьего.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Спартак тоже. Вначале хотел побороться, но потом вдруг передумал😐
и вообще скауты следили за ним ещё с 13 лет... но что то пошло не так
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Ответ ZjzoRe
а через год Зарема скажет: "ну что за руководство у Спартака, ведь могли Мбаппе подписать, а не захотели!"
)))
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Ответ Юсуф Тайсумов
в рояль не зовут 8765 раз, почему до тебя это не доходит?
Почему Месси не тащит Барсу? Он же вернулся бесплатно играть, чтобы красиво закончить карьеру «дома»
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Ответ Andrey Maximkin
по сути согласен, по факту есть регламенты, правила, которые многократно нарушались
По факту сейчас все вилами по воде писано. А сами правила придумали против новых топов. Сити сейчас борется с системой и надеюсь победит)
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Ответ Andrey Maximkin
Если ФА перестанет дуру включать, то ваш кораблик уйдет на дно низших дивизионов и жаркие противостояния с Ньюкаслом случатся уже в 30-х годах
Как раз это и есть дурость, мешать строить нормальные команды в угоду старым топам
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Ответ #SharkTeam
Как раз это и есть дурость, мешать строить нормальные команды в угоду старым топам
по сути согласен, по факту есть регламенты, правила, которые многократно нарушались
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Надеюсь, они не свяжутся в эту бесконечную сагу. 😂😂😂
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Ответ Заяцволк
Не всё так однозначно ) Во-первых, жадный Генри может вдруг взять, и раскошелиться, очевидно у него есть деньги. Во-вторых, Суперлига !! ) Если она случится, то позволит Ливерпулю купить нескольких Мбаппе. Понятно, что и доходы Реала вырастут, ну Мбаппе может посмотреть на них, сказать "Там Винисиус и Белингем, значит я не буду лидером, а в Ливерпуле я точно боссом". Так что всё возможно )
Ты конечно, забавный)
Как-будто при создании суперлиги деньги будут только у Ливерпуля, а всякие ПСЖ, Реалы, Баварии и прочие МС чисто на экономии будут сидеть, ага)
Они так то тоже подтянут бабло, чтобы быть максимально конкурентоспособными и тут у Ливера ну никак не будет преимущества)
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Ответ BiVG
ЗП Салаха освободится летом Самое то, взять Мбаппе ему на замену Уверен что Ливер поборется
Салах получает около 19 млн фунтов в год. Мбаппе - 70 млн евро.

С учётом того, что Ливерпуль по Беллингему не боролся, а он был нужнее и общей политикой клуба, я сомневаюсь, что они даже будут бороться
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Ответ BiVG
ЗП Салаха освободится летом Самое то, взять Мбаппе ему на замену Уверен что Ливер поборется
Я бы сказал, что это единственная замена Салаху (пусть и на другой фланг) без потери качеств исполнителя.
Уже хочу этот трансфер, хоть и не болельщик Ливерпуля.
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Круговорот Мбаппе в природе.
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продлит еще на пять лет с х2 зп
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Откуда эти слухи? У Ливерпуля же денег нет
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"шикарная" новость, можно хоть каждый день клепать. Только название команды менять.
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Мбаппе не хочет в Ливер
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Скажу больше - почти все топ-клубы не намерены активно претендовать на Мбаппе - ну кроме Реала, конечно😐
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