«Ливерпуль» не намерен активно претендовать на Килиана Мбаппе.

Трансфер 24-летнего форварда «ПСЖ» летом 2024 года на данный момент не является приоритетным для клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

« » по-прежнему остается основным претендентом на француза. Сообщалось, что мадридцы планируют предпринять «последнюю попытку» договориться с игроком в начале следующего года.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

«Ливерпуль» верит, что у него есть шансы подписать Мбаппе. «ПСЖ» вряд ли до конца 2023-го добьется успеха в переговорах о продлении контракта (L’Equipe)

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