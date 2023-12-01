«Реал» предпримет «последнюю попытку» договориться с Мбаппе в начале 2024 года (Relevo)
«Реал» собирается еще раз попробовать договориться с Килианом Мбаппе.
По данным Relevo, мадридцы в начале 2024 года намерены сделать предложение нападающему «ПСЖ», контракт которого истекает в конце июня.
Утверждается, что «Реал» предпримет «последнюю попытку» договориться с Килианом.
Условия будут достаточно привлекательными для того, чтобы убедить француза, и никаких долгосрочных обсуждений, способных спровоцировать волну ненужных слухов, не планируется.
Если Мбаппе не согласится, то больше «Реал» пробовать не будет.
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p.s.Если Мбаппе не согласится, то больше «Реал» пробовать не будет, ага так мы и поверили
где-то видели прощальный 26-ой концерт примадонны
когда Джуд ищет пасом Хостелу чтобы тот всё-таки забил с пятой попытки,просто прет радость от такой атмосферы в команде.
и думаешь а зачем мбаппе тем-более что придет Эндрик.
https://www.youtube.com/watch?v=xSYuCYVUm0I