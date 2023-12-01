«Реал» предпримет «последнюю попытку» договориться с Мбаппе в начале 2024 года (Relevo)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» собирается еще раз попробовать договориться с Килианом Мбаппе.

По данным Relevo, мадридцы в начале 2024 года намерены сделать предложение нападающему «ПСЖ», контракт которого истекает в конце июня.

Утверждается, что «Реал» предпримет «последнюю попытку» договориться с Килианом.

Условия будут достаточно привлекательными для того, чтобы убедить француза, и никаких долгосрочных обсуждений, способных спровоцировать волну ненужных слухов, не планируется.

Если Мбаппе не согласится, то больше «Реал» пробовать не будет.

«Реал» не отказался от идеи подписать Мбаппе, но ждет первого шага от него. «Мадрид» не хочет повторения ситуации 2022-го (RMC Sport)

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48 комментариев
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потом будет последняя на ниточках, последняя на сопельках, последняя китайская
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Ответ Man Me
офигеть, ты во всех постах о реале будешь писать хейт ?
подожди, сейчас еще Гургенфутбола поделится своим ценным мнением.
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Очередная последняя попытка
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Ответ rigobersong
Мы не зовём дважды (с)
офигеть, ты во всех постах о реале будешь писать хейт ?
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Окончательное двадцать пятое предложение ))
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Сага бесконечности.
p.s.Если Мбаппе не согласится, то больше «Реал» пробовать не будет, ага так мы и поверили
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Всё правильно. Марк Твен говорил: "Бросить курить очень легко: я это проделывал множество раз".
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два с четвертью, два с половиной....
где-то видели прощальный 26-ой концерт примадонны
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Ответ Этот Райола хочет денег
Реал последний раз попробует убедить Мбаппе взять пару-тройку ЗМ в карьере, несмотря на его упрямство
Даже в Реале ему пришлось бы конкурировать за ЗМ с Беллингемом. Но в ПСЖ его шансы на ЗМ нулевые. Я бы хотел видеть его в Реале.
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Ответ Пинающий Достоинства
Нет, вы предложите на Хоселовы страдания смотреть?!)
Это что-то из Библии?
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Ответ Человек1991
Окончательное двадцать пятое предложение ))
Нет, вы предложите на Хоселовы страдания смотреть?!)
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Ответ Man Me
офигеть, ты во всех постах о реале будешь писать хейт ?
Да эту с низкой социальной ответственностью все уже знают. От неё ничего оригинального не бывает)
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Как мама решит, так и будет.
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Это как те самые видео про Форсаж и последний заезд)
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Норм для кинофраншизы: "Окончательное предложение 3"
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Ответ Last avenger
Сага бесконечности. p.s.Если Мбаппе не согласится, то больше «Реал» пробовать не будет, ага так мы и поверили
Ну,Мбаппе не молодеет...часики тикают..
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в Реал не зовут 6345 раз, запомните это.
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Какая по счету "последняя попытка"?
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это в последний раз! честно... еще 1 раз и всее!
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Ответ Under
потом будет последняя на ниточках, последняя на сопельках, последняя китайская
летом 2024 будет последнее китайское предупреждение
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Ответ Любезный Коссутий
Реалу нужен Осимхен, а не Мбаппе.
👍👍👍
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Ответ arspurs9
Какая по счету "последняя попытка"?
Предпоследняя
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Ответ Man Me
офигеть, ты во всех постах о реале будешь писать хейт ?
А в чем тут хейт, фанаты РМ под новостью про продление Мбаппе с ПСЖ это писали))
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Ответ chernov jr
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Да пусть плачет, мне до лампочки)
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Ответ Денис
Да эту с низкой социальной ответственностью все уже знают. От неё ничего оригинального не бывает)
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Последняя попытка , честно честно .
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Реал последний раз попробует убедить Мбаппе взять пару-тройку ЗМ в карьере, несмотря на его упрямство
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Когда видишь что все кто на больничном ждут конец матча чтобы всей командой отпраздновать победу.
когда Джуд ищет пасом Хостелу чтобы тот всё-таки забил с пятой попытки,просто прет радость от такой атмосферы в команде.
и думаешь а зачем мбаппе тем-более что придет Эндрик.
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Зная отношения реала и мбапе последние значит 100% последния
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Прям как последний заезд
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Хоселу справится
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Самую самую последнюю
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Билли Кинг его бы уговорил.
https://www.youtube.com/watch?v=xSYuCYVUm0I
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последнюю пре-последнюю?
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