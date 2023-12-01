«Реал» предпримет «последнюю попытку» договориться с Мбаппе в начале 2024 года (Relevo)

«Реал» собирается еще раз попробовать договориться с Килианом Мбаппе.

По данным Relevo, мадридцы в начале 2024 года намерены сделать предложение нападающему « », контракт которого истекает в конце июня.

Утверждается, что «Реал» предпримет «последнюю попытку» договориться с .

Условия будут достаточно привлекательными для того, чтобы убедить француза, и никаких долгосрочных обсуждений, способных спровоцировать волну ненужных слухов, не планируется.

Если Мбаппе не согласится, то больше «Реал» пробовать не будет.

«Реал» не отказался от идеи подписать Мбаппе, но ждет первого шага от него. «Мадрид» не хочет повторения ситуации 2022-го (RMC Sport)

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!