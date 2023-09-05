«Реал» – основной претендент на бесплатный трансфер Мбаппе в 2024-м. «Ливерпуль» тоже интересуется

«Реал» и «Ливерпуль» будут претендовать на подписание Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий « » отказался от части бонусов, предусмотренных по контракту. Это позволило клубу сэкономить более 100 миллионов евро. Однако продлевать соглашение форвард не намерен – он хочет уйти бесплатно летом 2024 года.

По информации L’Équipe, « » будет главным претендентом на Мбаппе летом 2024 года. Интерес к игроку также проявляет « ».

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 3 матча и забил 5 голов. Подробную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.

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