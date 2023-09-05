«Реал» – основной претендент на бесплатный трансфер Мбаппе в 2024-м. «Ливерпуль» тоже интересуется
«Реал» и «Ливерпуль» будут претендовать на подписание Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» отказался от части бонусов, предусмотренных по контракту. Это позволило клубу сэкономить более 100 миллионов евро. Однако продлевать соглашение форвард не намерен – он хочет уйти бесплатно летом 2024 года.
По информации L’Équipe, «Реал» будет главным претендентом на Мбаппе летом 2024 года. Интерес к игроку также проявляет «Ливерпуль».
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 3 матча и забил 5 голов. Подробную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.
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