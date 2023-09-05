«Реал» – основной претендент на бесплатный трансфер Мбаппе в 2024-м. «Ливерпуль» тоже интересуется

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» и «Ливерпуль» будут претендовать на подписание Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» отказался от части бонусов, предусмотренных по контракту. Это позволило клубу сэкономить более 100 миллионов евро. Однако продлевать соглашение форвард не намерен – он хочет уйти бесплатно летом 2024 года.

По информации L’Équipe, «Реал» будет главным претендентом на Мбаппе летом 2024 года. Интерес к игроку также проявляет «Ливерпуль». 

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 3 матча и забил 5 голов. Подробную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь

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69 комментариев

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Верховный Лорд
Я вам еще новость придумал. «Реал интересовался Мбаппе в 2021, 2022 и 2023 годах».
+52
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JENNINGS
Ого, 5 сентября, давненько не было новостей про переход Мбаппе в «Реал» )))
+35
-3
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Человек1991
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Ожидание - ЛЧ. Реальность - ЛЕ. Отгадайте клуб)
+44
-15
+29
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*MVP*
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Что такого может предложить Ливерпуль Мбаппе, что бы француз ушёл именно к ним ?
АПЛ вместо лол лиги
+11
-2
+9
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Lindeman
Ответ Aleksey Yashin
Огласите весь список из желающих бесплатного Мбаппе, пожалуйста
Я конечно не эксперт по sports ru, но чувствую, что следующая новость будет, - «Барселона интересуется Мбаппе»
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ман сити фейк
Ответ Ночной кошмар Логинова
Ожидание - ЛЧ. Реальность - ЛЕ. Отгадайте клуб)
Ливерпуль
+6
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Quintin07
Ответ Давид Agabekyan
Деньги с Салаха решили на зарплату Мбаппе потратить?
они еще его не продали, а в следующем году вряд ли за него предложат столько сколько сейчас.
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Уха с гренками
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Что такого может предложить Ливерпуль Мбаппе, что бы француз ушёл именно к ним ?
Только спортивную составляющую. Топ-игры каждую неделю. Раскатывать всякие осасуны, конечно, приятно, но расти как игрок ты вряд ли будешь.
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Oreon09
Ответ Fan de PSG depuis 2002
В итоге, он никуда не уйдёт. Сейчас (с французской линией атаки в ПСЖ) у него больше шансов выиграть ЛЧ именно с ПСЖ.
Ну в этом то сезоне ЛЧ точно ваш)
Every fucking time
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Real_v_dushe
Скажите французам, что они за***ли Реал со своим Мбаппе, пусть идут с ним ......
это точно
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saynaraboy
Понятно, что парень скорее выберет Реал, но лично мне хотелось бы увидеть его в Ливерпуле и их противостояние с Эрлингом в АПЛ
+6
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BARCA_10
На очереди новость о том, что Килиан решил продлить контракт, а потом Мбаппе отказался продлить, а потом так по кругу до следующего лета
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Real_v_dushe
Скажите французам, что они за***ли Реал со своим Мбаппе, пусть идут с ним ......
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Tristan...
При этом чемпионы Испании, пока кое кто сливал чемпионат зимой и ЛЧ ради Кубка Испании и это с двумя обладателями ЗМ...)
При этом унизительные 2:8 от Баварии на стадии полуфинала с 7-кратным обладателем ЗМ в составе 🤓
+5
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Saniya Islamhan
Ответ Ночной кошмар Логинова
Ожидание - ЛЧ. Реальность - ЛЕ. Отгадайте клуб)
красиво
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Бронислав Каминский
Ожидание - требл.Реальность - Кубок Испании))Отгадайте клуб) Или ожидание -Мбаппе Холанд,реальность - Хоселу)))
При этом 5 ЛЧ за 8 лет, пока кое-кто ЛЕ с 2-х попыток взять не смог)
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Верховный Лорд
Ответ Игорь Климов
Так в Реал же больше одного раза не зовут, или все-таки зовут?!
Эту мысль я слышал только в комментах на спортсе. От Переса такого не было
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Rus Donskoy
сколько можно реалу унижаться перед Мбаппе?
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Aleksey Yashin
Огласите весь список из желающих бесплатного Мбаппе, пожалуйста
+1
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Борис Александрович
Ответ saynaraboy
Понятно, что парень скорее выберет Реал, но лично мне хотелось бы увидеть его в Ливерпуле и их противостояние с Эрлингом в АПЛ
Это было бы эпично )
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whereissuso
Лучше бы в Ливерпуль пошел. Мое мнение, что Реалу в условиях непрекращающейся деградации ла лиги он будет скорее в минус
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Mustang Shelby
время покажет посмотрим что будет в январе и естественно летнем трансфере
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Nikita_C47
Ответ Верховный Лорд
Я вам еще новость придумал. «Реал интересовался Мбаппе в 2021, 2022 и 2023 годах».
Трехкратные, получается)
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Тухель
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Где они доросли до уровня ЗМ, я об этом
Если Роналду выиграл свой первый ЗМ еще в МЮ, то где он дорос до ЗМ? В РМ это же так логично.
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Дмитрий Рабко
У попа есть двор, посреди есть кол, на коле мочало - начинай сначала.
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