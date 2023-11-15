«Бавария» рассмотрит подписание Мбаппе, если форвард станет свободным агентом. Трансфер не считают невозможным (Sport1)

В «Баварии» не исключают возможности подписания Килиана Мбаппе.

Контракт 24-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает по окончании сезона. Ранее главный тренер «Баварии» сказал: «Подвезу Килиана на велосипеде, если он захочет перейти. Но я не думаю, что это реально».

Однако, как сообщает Sport1, ни тренер, ни руководство мюнхенского клуба не считают трансфер Мбаппе невозможным. Если у клуба появится возможность подписать игрока бесплатно, то он «как минимум рассмотрит ее».

Одним из главных факторов, которые могут помешать переходу в «Баварию», является зарплата футболиста – в « » он зарабатывает более 100 миллионов евро в год. Потолок зарплат в «Баварии» составляет 25 миллионов евро, и клуб не хочет его нарушать. Таким образом, нападающему придется согласиться на существенное снижение зарплаты, если он захочет присоединиться к мюнхенцам.

Отмечается, что интерес к Килиану также проявляют « » и « ».

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 11 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.

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