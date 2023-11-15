«Бавария» рассмотрит подписание Мбаппе, если форвард станет свободным агентом. Трансфер не считают невозможным (Sport1)

Теги Бавария ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Килиан Мбаппе Футбол

В «Баварии» не исключают возможности подписания Килиана Мбаппе.

Контракт 24-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает по окончании сезона. Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель сказал: «Подвезу Килиана на велосипеде, если он захочет перейти. Но я не думаю, что это реально».

Однако, как сообщает Sport1, ни тренер, ни руководство мюнхенского клуба не считают трансфер Мбаппе невозможным. Если у клуба появится возможность подписать игрока бесплатно, то он «как минимум рассмотрит ее».

Одним из главных факторов, которые могут помешать переходу Мбаппе в «Баварию», является зарплата футболиста – в «ПСЖ» он зарабатывает более 100 миллионов евро в год. Потолок зарплат в «Баварии» составляет 25 миллионов евро, и клуб не хочет его нарушать. Таким образом, нападающему придется согласиться на существенное снижение зарплаты, если он захочет присоединиться к мюнхенцам.

Отмечается, что интерес к Килиану также проявляют «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 11 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
itemme
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Если чел хочет зм и величие ему нужно либо в Реал либо в Барсу, остальные клцбы могут выигрвать требл делать кучу рекордов но этл не факт получения зм.
Ага, барса то это «факт получения зм»
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Филипп
Насколько помню, сам Хенесс говорил, что Мбаппе в Баварии - его мечта
его бы сейчас туда, было бы интересно посмотреть связку Мбаппе - Кейн в ЛЧ против топ клубов.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Филипп
Насколько помню, сам Хенесс говорил, что Мбаппе в Баварии - его мечта
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asad Nizamov
Ответ Птюч, Ёж.
его бы сейчас туда, было бы интересно посмотреть связку Мбаппе - Кейн в ЛЧ против топ клубов.
Видели мы связку Неймар, Мбаппе, Месси
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габи Жезус
Ответ Iamliam
Мбаппе-Кейн-Санэ - выглядит как ночной кошмар для защиты любой команды, чисто в теории. Однако сложно представить этот трансфер.
что здесь делает Санэ? дико нестабильный, никогда даже в топ 20 игроков мира не входил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Мбаппе-Кейн-Санэ - выглядит как ночной кошмар для защиты любой команды, чисто в теории. Однако сложно представить этот трансфер.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grime Font
Ответ Анвар
Харри на данный момент играет лучше чем Ымбаппе
и тоже на фланге?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Talgat Ergeshov
многие клубы не посчитают невозможным его подписание,если он станет свободным агентом,разве что барса))не знаю даже,что они начнут продовать,дабы платить мбарпе зп)))🙃
Если только продадут 90% акций Спотифай арены Мбаппе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Ответ erabog@icloud.com
Вангую, его там раскачают как быка, скорость исчезнет и он будет играть оттянутого форварда, так как чел техничный и без скорости на самом деле
Зане и Комана так раскачали, что пешком ходят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Что за утка такая жирная? У футболиста зп 100 лямов, а при подписание свободным агентом клуб обязан предлагать больше, чтобы футболист не захотел переподписать контракт. А тут Бавария хочет, чтобы наоборот ради бесплатного перехода Мбаппе урезали свою зп мин в 4 раза? Автор статьи точно с Барселоной не спутал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Вообще в Баварии французы приживаются и ещё как.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kutavlik
С таким Кейном - он вам ЗАЧЕМ???? На вырост????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Asad Nizamov
Видели мы связку Неймар, Мбаппе, Месси
Месси пешком ходил, Неймар на травме был. Шикарная связка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bergamotte
Ответ Артур Ганненко
Ну что за бред. Скорее можно представить Мбаппе в Саудовской Аравии. Переходить из пятого по силе чемпионата в четвертый, где точно также у клуба гегемона нет реальных соперников - это было бы тупостью со всех сторон(притом, что Бавария даст меньше денег). Если Мбаппе хочет развиваться он перейдет в АПЛ или Реал, если хочет денег - останется в родной стране в ПСЖ, а потом может поедет в СА.
В четвертый? Во второй ты хотел сказать?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий