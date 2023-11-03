«Ливерпуль» верит, что у него есть шансы подписать Мбаппе. «ПСЖ» вряд ли до конца 2023-го добьется успеха в переговорах о продлении контракта (L’Equipe)
«Ливерпуль» остается в числе претендентов на Килиана Мбаппе.
По сведениям L’Equipe, «Ливерпуль» так или иначе контактирует с нападающим на протяжении многих лет и не переставал этого делать в последнее время. Отмечается, что Юрген Клопп на частном самолете летал в Ниццу в первой половине 2017-го, когда форвард был еще в «Монако», и проводил с ним встречу.
С тех пор мерсисайдцы всегда верили, что у них есть шансы подписать игрока сборной Франции.
Сообщается, что в «ПСЖ» не опасаются ухода Мбаппе без компенсации, поскольку уверены в заключенном в августе соглашении. В то же время вряд ли парижане до конца 2023 года могут рассчитывать на активные переговоры о продлении контракта с Килианом.
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