«Ливерпуль» верит, что у него есть шансы подписать Мбаппе. «ПСЖ» вряд ли до конца 2023-го добьется успеха в переговорах о продлении контракта (L’Equipe)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Ливерпуль» остается в числе претендентов на Килиана Мбаппе.

По сведениям L’Equipe, «Ливерпуль» так или иначе контактирует с нападающим на протяжении многих лет и не переставал этого делать в последнее время. Отмечается, что Юрген Клопп на частном самолете летал в Ниццу в первой половине 2017-го, когда форвард был еще в «Монако», и проводил с ним встречу.

С тех пор мерсисайдцы всегда верили, что у них есть шансы подписать игрока сборной Франции.

Сообщается, что в «ПСЖ» не опасаются ухода Мбаппе без компенсации, поскольку уверены в заключенном в августе соглашении. В то же время вряд ли парижане до конца 2023 года могут рассчитывать на активные переговоры о продлении контракта с Килианом.

Клопп о Мбаппе в «Ливерпуле»: «Смеемся над этим! Не хочу портить историю, но правды в ней нет. Разве что кто-то хочет сделать мне сюрприз – но за 8 лет такое было бы впервые»

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32 комментария

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Саня Сумак
Как говорил Клопп , "я не подпишу засранца в свою команду , как бы хорошо он не играл " Вот и посмотрим
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Tristan...
Если ещё и Мбаппе в АПЛ подпишут - лига улетит в космос. Мы получим полноценное противостояние Холанда и Мбаппе. Хотелось бы такое увидеть.
Кстати, у обоих будет шанс забить дождливым вечером в Стоке
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Рамиль Валиев
Новости из дурки😁
+14
-5
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LiverpoolUA
Очередной медиапук, чтоб не скучно было.
+9
-3
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Блуждающий странник
Ответ Гномович!
У Ливерпуля шансы на подписание Мбаппе такие же как у Холанда в 2024 c треблом выиграть у Месси ЗМ с 5 пенальти на Копа Америка.
Даже тут приплел ))
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Гномович!
У Ливерпуля шансы на подписание Мбаппе такие же как у Холанда в 2024 c треблом выиграть у Месси ЗМ с 5 пенальти на Копа Америка.
+11
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+3
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lerno
Мбапе под Клопом будет бомба!!!!!
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S H A R K
Ленивый и конфликтный игрок в схеме Клоппа? Никогда не поверю!
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Блуждающий странник
Если у Мбаппе будет реальный шанс уехать в АПЛ, то лучше ехать туда, а не в Реал
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Sulimm Aydamirov
Это уже было бы интересно а то Холанд и Сити сделали из АПЛ фермерскую лигу+будет противостояние двух лучших футболистов в мире и будет борьба за ЗМ(где как обычно БЕЛЛИНГЕМА будут хайпить из-за того что он в шедеврвардриде и ему дадут зм из-за нечего )
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НавотноСтоечко
Круто было бы! Но вряд ли такое возможно.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Гномович!
У Ливерпуля шансы на подписание Мбаппе такие же как у Холанда в 2024 c треблом выиграть у Месси ЗМ с 5 пенальти на Копа Америка.
Фифа, Судьи, Леганес - любимые три слова Роналду.
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mishok88
Спасибо, не надо
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&_Bishep_&
Ответ 2nq7wq95fh
5 января какой то дедлайн или что ?
Да. Хватит на праздничные гулянья 10 дней...
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2nq7wq95fh
Ответ &_Bishep_&
Через 2 месяца всё станет окончательно ясно. Если 5 января до 11-00 не подписывает контракт (с Реалом ли , Ливерпулем..) то можно забыть навсегда - футболист остается в Париже.
5 января какой то дедлайн или что ?
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Владимир Владимирович
Ответ Tristan...
Реал отсеивается сразу. В Мадрид 11 раз не зовут
Да пофиг Пересу на принципы, когда в команду может перейти потенциальный претендент на золотой мяч, тем более Родриго и Хоселу так себе напы для гранда
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Tristan...
Ответ Владимир Владимирович
Мбаппе и Реал будут рано или поздно вместе, какой Ливерпуль.
Реал отсеивается сразу. В Мадрид 11 раз не зовут
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Блуждающий странник
Ответ Саня Сумак
Как говорил Клопп , "я не подпишу засранца в свою команду , как бы хорошо он не играл " Вот и посмотрим
Говорили в Реал дважды не зовут, а когда речь заходит о лучших и десять раз позовут. Если у Ливерпуля будет реальный шанс подписать Мбаппе, то Клопп Салаха сам увезет в Аль-Наср
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Homer Simpson
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да
Шарлатан так не думает, но в целом я с тобой соглашусь, сельдь игрок без техники и фантазии от слова «совсем»
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Homer Simpson
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ты не по адресу. Мне самому Холланд в Сити не нравится, и я хочу, что бы его Реал поскорее купил, или кто там хочет.
Альварес лучше?
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Homer Simpson
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ты не по адресу. Мне самому Холланд в Сити не нравится, и я хочу, что бы его Реал поскорее купил, или кто там хочет.
Лысый не продаст
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Homer Simpson
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Очередное усиление для Клопа. Прошлым летом усилился Фабиньо, Хендерсоном и Фирмино. Тем же летом, чуть не усилился Салахом.
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&_Bishep_&
Через 2 месяца всё станет окончательно ясно. Если 5 января до 11-00 не подписывает контракт (с Реалом ли , Ливерпулем..) то можно забыть навсегда - футболист остается в Париже.
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Jim Korbett
Мбаппе - это идеальный игрок для Клоппа.
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Chelsea`s Lev
Одно то, что список начинается с Ливерпуля и им же заканчивается, говорит о многом:)
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