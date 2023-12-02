Тюкавин об игре в Европе: «Есть желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин хочет стать лучшим бомбардиром Мир РПЛ и поиграть в Европе.

Сегодня московский клуб и 21-летний форвард продлили контракт до 2028 года. В соглашении нет опции выкупа для клубов Мир РПЛ.

– Насколько у вас велико желание уехать в Европу и заиграть там?

– Есть такое желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, чтобы потом уже попробовать свои силы в Европе.

Арсен [Захарян] уехал не в топ-клуб. Готовы ли повторить его путь?

– Я и сейчас играю в топ-клубе. Ну и если «Реал Сосьедад» еще не топ, то значит им станет после приезда Захи.

– Сколько голов хотели бы забить за этот сезон?

– Много, минимум 15 голов, есть такая цель. А в будущем есть цель стать лучшим бомбардиром в РПЛ, – сказал нападающий «Динамо» Тюкавин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Захарян уехал не в топ-луб (по мнению журналиста), а Тюкавин сейчас играет за топ-клуб (по мнению Тюкавина).
При этом Захарян уже сыграл в трёх матчах группы ЛЧ.
Для справки: Динамо за всю историю сыграло в ЛЧ/КЕЧ на один матч меньше, чем Захарян. С Селтиком два матча в квалах в сезоне 09/10.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
многие уже не помнят фамилию ровесника сегодняшнего Тюкавина, ставшего лучшим бомбардиром позапрошлого сезона
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Влад Иванов
Комментарий удален пользователем
Их ещё по весне пару раз надо сделать, чтобы их публика немного успокоилась, а то разошлись здесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эту новость ещё днëм читал, поздновато спортс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ bevooch
Спортсмены предпочитают играть с лучшими против лучших. Обычно. В этом как бы и есть суть спорта. Хотя некоторым норм и с медиалигой товарняки гонять за неадекватно хорошую зарплатку.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий