Тюкавин об игре в Европе: «Есть желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, стать лучшим бомбардиром РПЛ»
Константин Тюкавин хочет стать лучшим бомбардиром Мир РПЛ и поиграть в Европе.
Сегодня московский клуб и 21-летний форвард продлили контракт до 2028 года. В соглашении нет опции выкупа для клубов Мир РПЛ.
– Насколько у вас велико желание уехать в Европу и заиграть там?
– Есть такое желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, чтобы потом уже попробовать свои силы в Европе.
– Арсен [Захарян] уехал не в топ-клуб. Готовы ли повторить его путь?
– Я и сейчас играю в топ-клубе. Ну и если «Реал Сосьедад» еще не топ, то значит им станет после приезда Захи.
– Сколько голов хотели бы забить за этот сезон?
– Много, минимум 15 голов, есть такая цель. А в будущем есть цель стать лучшим бомбардиром в РПЛ, – сказал нападающий «Динамо» Тюкавин.
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При этом Захарян уже сыграл в трёх матчах группы ЛЧ.
Для справки: Динамо за всю историю сыграло в ЛЧ/КЕЧ на один матч меньше, чем Захарян. С Селтиком два матча в квалах в сезоне 09/10.