Константин Тюкавин хочет стать лучшим бомбардиром Мир РПЛ и поиграть в Европе.

Сегодня московский клуб и 21-летний форвард продлили контракт до 2028 года. В соглашении нет опции выкупа для клубов Мир .

– Насколько у вас велико желание уехать в Европу и заиграть там?

– Есть такое желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, чтобы потом уже попробовать свои силы в Европе.

– [Захарян] уехал не в топ-клуб. Готовы ли повторить его путь?

– Я и сейчас играю в топ-клубе. Ну и если « » еще не топ, то значит им станет после приезда Захи.

– Сколько голов хотели бы забить за этот сезон?

– Много, минимум 15 голов, есть такая цель. А в будущем есть цель стать лучшим бомбардиром в РПЛ, – сказал нападающий « » .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!