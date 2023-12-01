Агент Тюкавина: «От «Зенита» и ЦСКА был интерес, не получилось. Следующий шаг – Европа»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Алексей Сафонов Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина рассказал об интересе со стороны других клубов РПЛ.

«Был определенный интерес от «Зенита» и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось – и не получилось.

Сейчас мы двигаемся дальше с «Динамо». Следующий шаг – Европа», – заявил Алексей Сафонов.

«Динамо» и Тюкавин продлили контракт до 2028 года. Отступных для российских клубов нет

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так хочет в Европу, что продлевает контракт с отступными в 20 миллионов. И Зенит хотел, и ЦСКА мечтал. Охотно верим
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Широко шагает агент, сразу через две ступеньки. Так и штаны порвать недолго
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мутный персонаж, конечно. Агент, как любой торгаш и пройдоха, не обязан быть приятным человеком, но можно соблюдать фасад приличия, отзываясь о текущем клубе клиента. Всяко не убудет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Давид Agabekyan
Так хочет в Европу, что продлевает контракт с отступными в 20 миллионов. И Зенит хотел, и ЦСКА мечтал. Охотно верим
И в Зенит хотел, и в ЦСКА хотел, а ничего не вышло! А в Европах, даже турецких, никому не нужен!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да что ты несешь, агент Тюкавина, щас знающие люди в комментах тебе объяснят, что твой игрок никому не нужен, а зениту не нужен аж два раза
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА...
а счастье было так близко... всего то улицу перейти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Следующий шаг – избавиться от паразита Сафонова и тогда вообще все отлично у Тюки будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Динамо не забыло фсбшные корни.Может копнуть под этого агента не нравится он нам.Агентишка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как-то с сожалением он говорит. "Не получилось". Вообще-то должен был сказать, что "интерес был, но мы предпочли "Динамо". Впрочем по его многочисленным интервью между строк читалось, что он не очень хочет, чтоб Тюкавин остался в "Динамо". Видимо рассчитывал на хорошие агентские в Питере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий