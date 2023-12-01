Агент Тюкавина: «От «Зенита» и ЦСКА был интерес, не получилось. Следующий шаг – Европа»
Агент Константина Тюкавина рассказал об интересе со стороны других клубов РПЛ.
«Был определенный интерес от «Зенита» и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось – и не получилось.
Сейчас мы двигаемся дальше с «Динамо». Следующий шаг – Европа», – заявил Алексей Сафонов.
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