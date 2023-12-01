Агент Тюкавина: «От «Зенита» и ЦСКА был интерес, не получилось. Следующий шаг – Европа»

Агент Константина Тюкавина рассказал об интересе со стороны других клубов РПЛ.

«Был определенный интерес от « » и . Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось – и не получилось.

Сейчас мы двигаемся дальше с «Динамо». Следующий шаг – Европа», – заявил .

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