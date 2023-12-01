«Месси или Роналду? Конечно, Месси. По стилю игры». Файзуллаев о форвардах

Аббосбек Файзуллаев сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или ?

– Конечно, .

– Почему?

– По стилю игры, – заявил полузащитник ЦСКА Файзуллаев.

Ранее 20-летний футболист из Узбекистана сказал, что хотел бы в будущем играть в «Барселоне».

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