«Месси или Роналду? Конечно, Месси. По стилю игры». Файзуллаев о форвардах

Теги ЦСКА Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или Роналду?

– Конечно, Месси.

– Почему?

– По стилю игры, – заявил полузащитник ЦСКА Файзуллаев.

Ранее 20-летний футболист из Узбекистана сказал, что хотел бы в будущем играть в «Барселоне».

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22 комментария
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Адекватное мнение, а после 18.12.22 г. лучшим игроком современности официально является Лео Месси, и все эти сравнения с Португальцем7 уже наивны и бесполезны.
Ну, только по статистике голов их ещё можно сравнивать на временном отрезке, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Кринжа7.
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Это несомненно была Футбольная Эпоха Лео Месси! 🐐🇦🇷
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Спортс ру, там Лео дал интервью о сборной, ЧМ, триумфе, праздновании с нацией.
Не дробите пожалуйста, опубликуйте целиком)
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Спасибо спортс за лучший подарок на 25 летие, блокировку артема, теперь сайт стал чуточку чище)
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Еще в 2014 писал, что Роналду конечно молодец, забивает почти столько же, сколько Месси, но пасовать и обводить умеет максимум на уровне Макгиди.

С тех пор ситуация только в разы усугубилась
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Каждый день однотипная новость. Может у бобра ещё спросите?
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Да Аббос и сейчас старается играть, как Месси, и это у него неплохо получается...
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Ответ Гномович!
Роналду Король ЛЧ. Месси Король липовых пенальти и ЗМ.
В конце надо было добавить
«Ля-ля-ля»
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Ответ maks677
Каждый день однотипная новость. Может у бобра ещё спросите?
До мнения бобра, видимо, тоже дойдут.
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Ответ AF007
Еще в 2014 писал, что Роналду конечно молодец, забивает почти столько же, сколько Месси, но пасовать и обводить умеет максимум на уровне Макгиди. С тех пор ситуация только в разы усугубилась
Лео Месси беспорно более универсальный и уникальный футболист, чем этот король пенальти - Кринж7, который уже на данное время забил 160 пенальти(!) и продолжает их пробивать, а это является мировым рекордом за всю историю футбола!!!
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