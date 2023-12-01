«Месси или Роналду? Конечно, Месси. По стилю игры». Файзуллаев о форвардах
Аббосбек Файзуллаев сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Месси или Роналду?
– Конечно, Месси.
– Почему?
– По стилю игры, – заявил полузащитник ЦСКА Файзуллаев.
Ранее 20-летний футболист из Узбекистана сказал, что хотел бы в будущем играть в «Барселоне».
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Ну, только по статистике голов их ещё можно сравнивать на временном отрезке, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Кринжа7.
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Это несомненно была Футбольная Эпоха Лео Месси! 🐐🇦🇷
Не дробите пожалуйста, опубликуйте целиком)
С тех пор ситуация только в разы усугубилась
«Ля-ля-ля»