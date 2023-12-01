Мальдини о боссах «Милана»: «Есть люди, которые не испытывают уважения к идентичности и истории клуба. Нужны носители идеалов»

Паоло Мальдини раскритиковал руководителей «Милана».

В начале июня владелец клуба Джерри Кардинале уволил Мальдини с поста технического директора «Милана», а вместе с ним и спортивного директора .

– Прошло почти 6 месяцев с момента вашего увольнения. Почему вы так долго хранили молчание?

– Потому что иначе мне пришлось бы говорить слишком эмоционально. Теперь пришло время проанализировать ситуацию с тем спокойствием, которое гарантирует такая пауза. Мне нравится быть честным, брать на себя ответственность, но мне бы хотелось, чтобы вещи рассматривались реально и оценивались правильно.

Я навсегда буду благодарен , который позвонил мне в 2018 году, фонду Elliott, который позволил мне подписать первый контракт, и компании RedBird, которая продлила соглашение со мной, пусть и с некоторыми трудностями.

За эти пять лет я многому научился, у меня появились личные и профессиональные отношения, которые я буду помнить всегда. Также я вжился в другую роль, которая не была очевидной. Как правило, отличный футболист не способен сделать этот качественный скачок.

Есть люди, которые проходят через такие клубы, как «Милан», и не испытывают настоящего уважения к его идентичности и истории. Они не несут ответственности и не стремятся предоставить видение новым поколениям фанатов. Зачастую это менеджеры, которые приходят работать в большой престижный и популярный клуб еще и для того, чтобы улучшить свое резюме, а потом уходят куда-то еще.

А есть люди, которые заботятся обо всех этих вещах, которые гораздо дольше с клубом, более связаны с его идеалами, которым клуб на протяжении многих лет следовал на поле и за его пределами.

К сожалению, в современном профессиональном футболе людей первого типа становится все больше. Я считаю, что мы должны держаться за носителей идеалов, направлять их работу на защиту ценностей и идентичности.

– Вы не ожидали, что придется уйти из «Милана»?

– Если «Милан» был продан за 1,2 миллиарда евро и владельцы хотят изменить организационную структуру, они имеют на это право. Однако даже в этом случае важны методы, и многое пошло не так, как должно было, в плане уважения к людям и их роли.

Одно можно сказать наверняка: моя любовь к «Милану» всегда будет безоговорочной. Как сына , как бывшего капитана клуба, как отца и , как менеджера в эти пять фантастических лет.

– По словам , мажоритарного акционера «Милана», вы были индивидуалистом с аллергией на командную работу.

– Я бы сказал, что он путает индивидуализм со стремлением нести ответственность в принятии решений, связанных с моей ролью.

Те, кто играл в футбол на высоком уровне, меньше боятся неудач, поскольку на протяжении всей жизни их судили каждые три дня. Это большое преимущество, оно может оказывать влияние на клуб.

Но это может не быть оценено теми, кто не открыт к обсуждению и не разделяет идею ответственности за собственные ошибки, что для меня – нормальная и здоровая практика для любого уважающего себя коллектива управленцев, – сказал Мальдини.

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