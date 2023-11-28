Ширеа – лучший защитник 1980-х по версии FourFourTwo, Мальдини – 3-й, Райкард – 20-й, Чивадзе – 34-й
Гаэтано Ширеа признан лучшим защитником 1980-х по версии FourFourTwo.
Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии, выступавший также за «Ювентус», занял первое место в рейтинге, насчитывающем 34 позиции.
В первую десятку попали:
1. Гаэтано Ширеа, Италия.
2. Франко Барези, Италия.
3. Паоло Мальдини, Италия.
4. Андреас Бреме, Германия.
5. Даниэль Пассарелла, Аргентина.
6. Антонио Кабрини, Италия.
7. Мариус Трезор, Франция.
8. Жозимар, Бразилия.
9. Манфред Кальтц, Германия.
10. Клаудио Джентиле, Италия.
Роналд Куман занял 11-е место, Мауро Тассотти – 15-е, Юрген Колер – 18-е, Франк Райкард – 20-е, Джузеппе Бергоми – 24-е, Алессандро Костакурта – 29-е, Тони Адамс – 30-е, Александр Чивадзе – 34-е.
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В топах в трех десятилетиях!
Пошел в институт - Мальдини играл
Женился - Мальдини играл
Ребенок родился - Мальдини играл
🙂
Да ладно. Что за бугога.
https://www.youtube.com/watch?v=Zlm8PmhkX5g
Кто-то играл на рубеже 70-80х, поэтому не попал.
Кто-то играл на рубеже 80-90х, поэтому не попал.
Кто-то играл то защитника, то полузащитника - не попал.
Всё это сплошные условности.
Куман из-за своего удара.
Выдающимися защитниками они не были...
Жуниор