Ширеа – лучший защитник 1980-х по версии FourFourTwo, Мальдини – 3-й, Райкард – 20-й, Чивадзе – 34-й

Гаэтано Ширеа признан лучшим защитником 1980-х по версии FourFourTwo.

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии, выступавший также за «Ювентус», занял первое место в рейтинге, насчитывающем 34 позиции.

В первую десятку попали:

1. , Италия.

2. , Италия.

3. , Италия.

4. Андреас Бреме, Германия.

5. , .

6. Антонио Кабрини, Италия.

7. Мариус Трезор, Франция.

8. Жозимар, Бразилия.

9. Манфред Кальтц, Германия.

10. Клаудио Джентиле, Италия.

Роналд Куман занял 11-е место, Мауро Тассотти – 15-е, Юрген Колер – 18-е, Франк Райкард – 20-е, Джузеппе Бергоми – 24-е, Алессандро Костакурта – 29-е, Тони Адамс – 30-е, Александр Чивадзе – 34-е.

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