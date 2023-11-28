Ширеа – лучший защитник 1980-х по версии FourFourTwo, Мальдини – 3-й, Райкард – 20-й, Чивадзе – 34-й

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Гаэтано Ширеа признан лучшим защитником 1980-х по версии FourFourTwo.

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии, выступавший также за «Ювентус», занял первое место в рейтинге, насчитывающем 34 позиции.

В первую десятку попали:

1. Гаэтано Ширеа, Италия.

2. Франко Барези, Италия.

3. Паоло Мальдини, Италия.

4. Андреас Бреме, Германия.

5. Даниэль Пассарелла, Аргентина.

6. Антонио Кабрини, Италия.

7. Мариус Трезор, Франция.

8. Жозимар, Бразилия.

9. Манфред Кальтц, Германия.

10. Клаудио Джентиле, Италия.

Роналд Куман занял 11-е место, Мауро Тассотти – 15-е, Юрген Колер – 18-е, Франк Райкард – 20-е, Джузеппе Бергоми – 24-е, Алессандро Костакурта – 29-е, Тони Адамс – 30-е, Александр Чивадзе – 34-е.

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45 комментариев

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jet_set
Мальдини уникален!
В топах в трех десятилетиях!
+39
-2
+37
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Отец Абду
Итальянская стена покрепче, чем Великая Китайская стена...
+30
-1
+29
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vzi
Мальдини - это скорее про 90-е. Но он и в 80-е и в 2000-е был хорош.
+18
0
+18
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savik-A.M.
Ответ Отец Абду
Итальянская стена покрепче, чем Великая Китайская стена...
пять итальянцев десятке и три первых )
+10
0
+10
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Zidane 21
капельки адекватности от 4-4-2)
+7
-1
+6
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&_Bishep_&
Чивадзе минимум в пятнашке должен быть.
+7
-1
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Alex1104
Ну да, Маттеус в 80-е всё-таки полузащитник, поэтому его нет
+5
0
+5
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vzi
Из советских игроков можно еще высоко поставить Бессонова и Демьяненко. Не знаю, есть ли они в общем списке.
Из советских защитников в 80-х самым ярким был Вагиз Хидиятуллин
+3
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vzi
Из советских игроков можно еще высоко поставить Бессонова и Демьяненко. Не знаю, есть ли они в общем списке.
+3
0
+3
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Shumi-jr
Ответ jet_set
Мальдини уникален! В топах в трех десятилетиях!
Ходил в школу - Мальдини играл
Пошел в институт - Мальдини играл
Женился - Мальдини играл
Ребенок родился - Мальдини играл
🙂
+3
0
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Марио 9
Итальянцы рулят
+3
0
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Rio (BLR)
8. Жозимар, Бразилия.

Да ладно. Что за бугога.
+3
-1
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Павел Павленко
кстати рекомендую. книгу - танго испания. мега написал грузинский журналист присутстствующий на ЧМ82. покупал ее сопляком когда отдыхал в Абхазии. книга в мягкой обложке была. половина на грузигском. и тут же все это на русском. очень интересно. имя журналиста не помню. но это его личные воспоминания о том мундиале. сейчас наверно и не найдешь эту книгу увы. правда в инете не смотрел. подарил другу ее . о чем жалею сейчас((
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Берни Парент
Гаэтано Ширеа...Один из лучших в той незабываемой сборной, ставшей чемпионами мира в 1982-м. Погиб совсем ещё молодым в аварии , страшная смерть.

https://www.youtube.com/watch?v=Zlm8PmhkX5g
+2
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Павел Павленко
какие имяна) в детство вернулся. мой первый ЧМ82 года. очень странная формула была. Джентили убийца Марадонны. как я слышал Пеле после первого тайма игры Италия-Аргентина убежал со стадиона со словами. это не футбол. а Мега сборная Бразилии. которая по словам бразильцев была самая лучшая в истории. но увы ничего не выиграла. ну и конечно Франция с Платини Тигана. Трезором и тд. кто после группового этапа думал что итальянцы станут чемпионами??
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&_Bishep_&
Ответ G_Batigol
Камачо запомнился как тренер с потными рубашками
Ааа, ..это про потные подмышки, (( когда в июле +35 одевал рубашки с длинными рукавами из плотного трикотажа...Но как защитник он был лучше, чем тренер. Иначе вместо де Педро у него слева играл бы более скоростной и техничный Висенте
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juveforzajuve
Ответ Alex1104
Ну да, Маттеус в 80-е всё-таки полузащитник, поэтому его нет
на своем веку Маттеус сыграл почти на всех линиях: форварда, ПЗ и защитника. А так да, с вами согласен по поводу 80х
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Дмитрий Александров
Ширеа-Джентиле великая пара центральных. Но!
Кто-то играл на рубеже 70-80х, поэтому не попал.
Кто-то играл на рубеже 80-90х, поэтому не попал.
Кто-то играл то защитника, то полузащитника - не попал.
Всё это сплошные условности.
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Ruscello
Ответ Марио 9
Вообще-то Райкард был атакующим полузащитником
Не только.
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&_Bishep_&
А где Хуан Антонио Камачо? А еще был мясник один из Бильбао..вроде Гойкоэчеа звали...
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Ruscello
Выбор между Ширеа и Барези, очень не прост...
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Michael Sneg
Бреме в списке, только из-за гола с пенальти в финале ЧМ 90-го.
Куман из-за своего удара.
Выдающимися защитниками они не были...
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Марио 9
Вообще-то Райкард был атакующим полузащитником
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Леван Мкртчян
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Рейтинг лучших защитников 1980-х годов
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Rio de Janeiro
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Alex1104
Ответ juveforzajuve
на своем веку Маттеус сыграл почти на всех линиях: форварда, ПЗ и защитника. А так да, с вами согласен по поводу 80х
Только в рамке не поиграл
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Today I feel Qatari
4-4-2 работает как машина - ни дня без очередного топа. Сколько же у них еще вариантов для рейтингов осталось
+1
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d.xoxlov
Ответ Today I feel Qatari
4-4-2 работает как машина - ни дня без очередного топа. Сколько же у них еще вариантов для рейтингов осталось
Все
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-1
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Splin
Ответ Supreme Allah
Посредственный защитник , сдесяток лучше было , есть
Все с вами ясно
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Splin
Ответ Supreme Allah
Комментарий скрыт
Пардон, вы совсем ту?
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Spaten
Гвозди бы делать из этих людей!
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wadwill13
при всем уважении к мальдини но газета чушь несёт. в 80-ых положении был молодой и подавал надежды, часто ошибался и только начинал рости как игрок. когда ставят игрока ради имени и смотря только в википедию на начало годиков карьеры- становится страшно на то кто и что делает в медиа. мальчики и в сотню лучших защитников 80-ых не входит... чисто игра на имени
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G_Batigol
Ответ &_Bishep_&
А где Хуан Антонио Камачо? А еще был мясник один из Бильбао..вроде Гойкоэчеа звали...
Камачо запомнился как тренер с потными рубашками
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&_Bishep_&
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Маленький еще был.
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Кокич
А где Бруно Пеццай?
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Splin
что Кумант тут делает? как защитник он вообще средний более чем
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vanes2909
может все таки Чезаре Мальдини в 80 ых
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Bul.Bul
Ну камон, Паоло дебютировал в 85 и ему было 16 лет. Он величайший защитник, но разве он третий из всех в 80-е?!
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Dinamus
Бригель
Жуниор
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Gunther86
Вратарь сборной Италии - самая легкая работа в мире
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Ruscello
Вообще за десятилетие брать лучших игроков, даже по амплуа -полная лажа.
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Мыкола
Сколько Мальдини сыграл в 80-е? Что за бредовый рейтинг? Может имели в в иду его батю? Но он уже тогда не играл. Тик-токеры что-ли составляли этот рейтинг?
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