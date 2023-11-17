Мальдини – лучший защитник 1990-х по версии FourFourTwo. Куман – 4-й, Роберто Карлос – 5-й

Паоло Мальдини занял первое место в списке лучших защитников 1990-х.

Футболист, выступавший за « », возглавил рейтинг, составленный британским журналом FourFourTwo. В тройку вошли и еще два игрока «россонери».

В первую десятку списка из 33 футболистов попали:

1. , Италия.

2. , Италия.

3. , Франция.

4. Роналд Куман, Нидерланды.

5. Роберто Карлос, .

6. Кафу, Бразилия.

7. Тони Адамс, Англия.

8. Алессандро Костакурта, Италия.

9. Лилиан Тюрам, Франция.

10. Юрген Колер, Германия.

Терри – лучший защитник 2000-х по версии FourFourTwo. Неста – 4-й, Роберто Карлос – 7-й, Видич – 10-й

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