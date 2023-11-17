Мальдини – лучший защитник 1990-х по версии FourFourTwo. Куман – 4-й, Роберто Карлос – 5-й
Паоло Мальдини занял первое место в списке лучших защитников 1990-х.
Футболист, выступавший за «Милан», возглавил рейтинг, составленный британским журналом FourFourTwo. В тройку вошли и еще два игрока «россонери».
В первую десятку списка из 33 футболистов попали:
1. Паоло Мальдини, Италия.
2. Франко Барези, Италия.
3. Марсель Десайи, Франция.
4. Роналд Куман, Нидерланды.
5. Роберто Карлос, Бразилия.
6. Кафу, Бразилия.
7. Тони Адамс, Англия.
8. Алессандро Костакурта, Италия.
9. Лилиан Тюрам, Франция.
10. Юрген Колер, Германия.
Терри – лучший защитник 2000-х по версии FourFourTwo. Неста – 4-й, Роберто Карлос – 7-й, Видич – 10-й
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2.Мальдини
3.Вася Баранов