Мальдини – лучший защитник 1990-х по версии FourFourTwo. Куман – 4-й, Роберто Карлос – 5-й

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Паоло Мальдини занял первое место в списке лучших защитников 1990-х.

Футболист, выступавший за «Милан», возглавил рейтинг, составленный британским журналом FourFourTwo. В тройку вошли и еще два игрока «россонери».

В первую десятку списка из 33 футболистов попали:

1. Паоло Мальдини, Италия.

2. Франко Барези, Италия.

3. Марсель Десайи, Франция.

4. Роналд Куман, Нидерланды.

5. Роберто Карлос, Бразилия.

6. Кафу, Бразилия.

7. Тони Адамс, Англия.

8. Алессандро Костакурта, Италия.

9. Лилиан Тюрам, Франция.

10. Юрген Колер, Германия.

Терри – лучший защитник 2000-х по версии FourFourTwo. Неста – 4-й, Роберто Карлос – 7-й, Видич – 10-й

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60 комментариев

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Dixon010
Мальдини, конечно, зверюга. Начать карьеру в 1984 и закончить в 2009, при этом всегда держать высочайшую планку- это нечто
+63
0
+63
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xrs5qq8x7q
Ответ ТТД Бубнова
Странно, что не Терри
Где Терри и где 1990-е?🤦🏻
+25
-1
+24
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Игорь М.
Где Онопко?
+23
-2
+21
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Зверёк
Ответ Игорь М.
Где Онопко?
Онопко 11й
+19
-2
+17
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NartApsua
Что за бред крайних и центральных защитников включать в один список? Как определить, кто сильнее - Кафу или Неста? По каким критериям? И, кстати, где в списке Неста?
+15
-1
+14
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Гласящий Истину!
Первые два места - железные! Мальдини и Барези - столбы обороны великого Милана 90-ых.
+13
-2
+11
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Зверёк
Ответ NartApsua
Что за бред крайних и центральных защитников включать в один список? Как определить, кто сильнее - Кафу или Неста? По каким критериям? И, кстати, где в списке Неста?
Неста вышел на топ уровень в начале нулевых
+11
-1
+10
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&_Bishep_&
На месте Кумана должен быть Фернандо Йерро. Голландец был полезен атаке за счет дальнего удара и длинного паса. Но на счет "прямых обязанностей", он даже не в ТОП-20.
+8
-1
+7
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Зверёк
1.Горлукович
2.Мальдини
3.Вася Баранов
+8
-3
+5
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Артем Андреев
Ответ corazón blanco
Паоло и Барези это конечно монстры, затем еще и Неста. Да, была раньше защита у Милана - стена.
За Мальдини, Барези и Нестой многие почему-то забывают Билли Костакурту. А он, на минуту, вместе с Мальдини отыграл за Милан больше 20 лет.
+4
0
+4
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Легато
Ответ Зверёк
1.Горлукович 2.Мальдини 3.Вася Баранов
Удар у него конечно страшной силы был, жаль не очень точный
+3
0
+3
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Стахович
Карлос высоковато,нет?Если бы учитывалось с 1995 по 2005,то вопросов не было бы
+3
0
+3
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corazón blanco
Паоло и Барези это конечно монстры, затем еще и Неста. Да, была раньше защита у Милана - стена.
+2
0
+2
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NartApsua
Ответ 6tspey7tb5
Вместо Карлоса все таки Дунга.
Дунга опорник)
+1
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Зверёк
Ответ 6tspey7tb5
Вместо Карлоса все таки Дунга.
Дунга опорник дядя
+1
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NartApsua
Ответ Зверёк
Неста вышел на топ уровень в начале нулевых
Скорее да, тут вы правы. Надеюсь, журнал этим же руководствовался.
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ruslanych
Ответ Игорь М.
Где Онопко?
Онопко зверь кстати) я его когда видел в составе сборной, казалось все будет хорошо)
+1
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Ruscello
Тони Адамс, конечно, молодец, но ему тут не место.
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Wasilij Petrow
Мальдини вообще лучший из тех, кого я застал.
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гилберт
Ответ Гласящий Истину!
Первые два места - железные! Мальдини и Барези - столбы обороны великого Милана 90-ых.
Столпы.
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Iamliam
Первые 2 места предсказуемые и по делу. В кой-то веки нормальный рейтинг от 4-4-2.
+1
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Dixon010
Ответ Dzhansug Bukiya
Кто составляет эти списки?! Где Кафу, откуда тут Карлос, по игре Барези был сильнее Мальдини, именно благодаря его влиянию Мальдини дорос до такого сумасшедшего уровня, список очередной абсурд
Ну Мальдини в 90-ых уже был сформировавшимся защитником, хотя, конечно, в том числе и благодаря Барези и дорос до своего уровня. А Барези даже не доиграл до конца десятилетия, его пик был в 80-ых. Так что все логично
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Docentr9
Скоро узнаем главную интригу, кто будет на 2 м месте после Зубастика в списке форвардов.
+1
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Легато
я бы ещё Несту добавил
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универсал78
где Горлукович?
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-1
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гилберт
Первые трое из Милана! Жесть!!! И Билли на подхвате.
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&_Bishep_&
Ответ Легато
я бы ещё Несту добавил
Неста только в расцвете был. Но Кастакурта обязан там быть. Возможно и Пануччи.
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Каро Мхитарян
Ответ NartApsua
Что за бред крайних и центральных защитников включать в один список? Как определить, кто сильнее - Кафу или Неста? По каким критериям? И, кстати, где в списке Неста?
а что в этом такого? Мальдини например играл как ЛЗ, так и ЦЗ. Тюрам и Костакурта играли как ПЗ, так и ЦЗ.
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Guillermo
Ответ NartApsua
Скорее да, тут вы правы. Надеюсь, журнал этим же руководствовался.
Да, поэтому в рейтинге нулевых он уступил Терри))
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гилберт
Ответ Артем Андреев
За Мальдини, Барези и Нестой многие почему-то забывают Билли Костакурту. А он, на минуту, вместе с Мальдини отыграл за Милан больше 20 лет.
Билли не забывают, он крут, но просто слабее своих партнеров.
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&_Bishep_&
Ответ Зверёк
1.Горлукович 2.Мальдини 3.Вася Баранов
Бульбаш вроде полузащитник был.
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гилберт
Ответ &_Bishep_&
На месте Кумана должен быть Фернандо Йерро. Голландец был полезен атаке за счет дальнего удара и длинного паса. Но на счет "прямых обязанностей", он даже не в ТОП-20.
Йерро все таки гибрид. В сборной играл в середине поля. Да и в клубе в начале 90х много играл в атаке.
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Максим Цибин
Ответ Зверёк
1.Горлукович 2.Мальдини 3.Вася Баранов
Вася полузащитник вообще то
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&_Bishep_&
Ответ гилберт
Йерро все таки гибрид. В сборной играл в середине поля. Да и в клубе в начале 90х много играл в атаке.
В начале да, безусловно больше созидательный игрок. Но Куман в обороне е : это было "что то с чем то". Правда у Круиффа тогда между защитниками расстояние бывало по 10-20 метров. Но все равно забавно было. Не, по прямым обязанностям, тот же Костакурта был на 3 головы выше.
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Ilya_Panchenko
Ответ &_Bishep_&
"адекватный рейтинг 90-ых" Без Костакурты и Йерро. Ага, я пожалуй пойду(((
Костакурта есть
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&_Bishep_&
Ответ DiZ0893
Десайи защитник😏я его запомнил играющим опорного полузащитника
Десаи, Йерро и Заммер -это универсальные игроки, способные закрывать обе позиции....Да тот же Маттеус с середины 1990-ых стал ЦЗ.
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&_Bishep_&
Ответ 6tspey7tb5
Он больше был похож на защитника чем Карлос)))
Любой футболист был больше похож на защитника, чем Куман...Однако(((
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Нефанатик
Тони Адамс 🤣🤣🤣 FourFourTwo верны себе. Адамса за алкоголизм внесли? Как футболист он и близко не должен быть в этом списке
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Proper Chels
Фанаты Милана из Милана выбрали бы Барези)
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DiZ0893
Десайи защитник😏я его запомнил играющим опорного полузащитника
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CSKA_AC Milan
Видимо почитали комментарии на спортс к предыдущим рейтингам и составили нормальный.
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&_Bishep_&
"адекватный рейтинг 90-ых" Без Костакурты и Йерро. Ага, я пожалуй пойду(((
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alexmixer9
Первый более менее адекватный рейтинг от них
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Peter Parker
И сюда своего Адамса впихнули
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QWertY
Нет Онопко. Весь рейтинг идет в мусорку
+1
-1
0
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Barsa1984
А где Заммер
+1
-1
0
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Владимир Вербицкий
Алло, гараж! А где Ковтун и Горлукович?
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makes
Десайи🤙
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хавбек+
первая тройка норм, Десайи играя в полузащите в финале КЧ 4-0 знатно доминировал над полузащитой барсы
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ulanov.vladislav95@list.ru
ну тут без вопросов
0
0
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